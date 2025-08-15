Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự báo điểm chuẩn các ngành “hot” năm 2025 có thể tăng so với dự kiến

LINH LÊ

HHTO - Mặc dù phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thấp hơn năm trước, lượng hồ sơ đăng ký vào những ngành “hot” tại các trường đại học top đầu lại tăng. Nhiều trường dự báo điểm chuẩn năm nay có thể nhỉnh hơn so với tính toán ban đầu.

Năm 2024, nhiều ngành thuộc khối kinh tế, công nghệ, y dược và sư phạm đạt mức điểm chuẩn rất cao. Ở khối kinh tế, Đại học Ngoại thương có ngành lấy tới 28,5 điểm; Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận ngành Quan hệ công chúng đạt 28,18 điểm và Thương mại điện tử 28,02 điểm. Khối công nghệ cũng chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 28,53 điểm; ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 27,85 điểm và ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 27,2 điểm.

Trong khối y dược và sư phạm, các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt của Đại học Y Hà Nội đều ở mức trên 27-28 điểm. Đại học Sư phạm Hà Nội, với tổ hợp C00, ghi nhận điểm chuẩn Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn lên tới 29,3 điểm. Ngành Luật Kinh tế của Đại học Luật Hà Nội cũng đạt 28,85 điểm.

Bước sang mùa tuyển sinh 2025, số liệu từ các trường cho thấy lượng hồ sơ đăng ký tăng đáng kể. Học viện Ngân hàng cho biết số hồ sơ tăng 126% so với năm trước, trong đó khoảng 1/3 thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế. Đại học Thương mại ghi nhận số lượng đăng ký tăng gấp 1,5 lần, với hơn 30.000 thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ hoặc quốc tế. Ban đầu, trường dự kiến điểm chuẩn giảm 1-2 điểm, song với tình hình hiện tại, khả năng giảm chỉ ở mức nhẹ hoặc thậm chí tăng ở một số ngành “hot” là điều có thể xảy ra.

rotdaihoc2-169172705754290226921.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL, VSTEP... tăng mạnh. Dù phổ điểm tiếng Anh của kỳ thi năm nay không cao, việc quy đổi từ chứng chỉ giúp điểm xét tuyển của nhiều thí sinh vẫn ở mức tốt. Các ngành truyền thông đa phương tiện, marketing, báo truyền hình được dự báo tiếp tục giữ sức hút và khả năng duy trì điểm chuẩn cao.

Theo kế hoạch, quy trình lọc ảo sẽ diễn ra từ ngày 17-20/8. Ngay sau đó, các trường sẽ lần lượt công bố kết quả trúng tuyển. Một số trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công nghiệp dự kiến công bố vào tối 20/8. Các trường khác sẽ hoàn tất việc công bố điểm chuẩn muộn nhất trước 17h ngày 22/8.

Với lượng hồ sơ đăng ký tăng mạnh và sự quan tâm lớn dành cho các ngành “hot”, điểm chuẩn đại học năm 2025 nhiều khả năng sẽ có biến động theo hướng tăng nhẹ ở một số nhóm ngành, đặc biệt là kinh tế, công nghệ, y dược và báo chí - truyền thông.

