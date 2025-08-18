Back2School cùng 2K8: Teen tăng tốc sớm, sẵn sàng bứt phá năm học cuối cấp

HHTO - Lớp 12 thường được xem là năm học quan trọng nhất của đời học sinh bởi đây là giai đoạn "lên dây cót" chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, teen 2K8 cần tìm hiểu định hướng rõ ràng và lên kế hoạch học tập hợp lý để gặt hái được nhiều thành tích như mong đợi.

Bắt đầu tìm kiếm định hướng

Năm học lớp 12 là thời điểm quan trọng để các teen chuẩn bị cho một hành trình mới - cánh cửa đại học. Chính vì vậy, việc định hướng ngành nghề, nguyện vọng trước khi tựu trường là điều vô cùng cần thiết.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ đã ấp ủ sẵn ước mơ cho mình và đề ra các kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Bạn Trần Anh Tuấn (sinh năm 2008, TP.HCM) chia sẻ: “Ở thời điểm này, mình đã có những dự định về nghề nghiệp tương lai riêng để theo đuổi. Thông qua bộ môn yêu thích là môn Ngữ Văn, mình tìm được đam mê và niềm vui liên kết với ngành nghề của mình lựa chọn.”

Tuy nhiên, không ít teen mông lung, chưa xác định được đam mê của mình. Đối mặt với khó khăn đó, học sinh có thể chủ động xác định sở thích, khả năng, trải nghiệm của bản thân để tìm ra nhóm ngành phù hợp.

Bài trắc nghiệm tính cách sẽ giúp bạn xác định được lĩnh vực phù hợp. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo qua các bài trắc nghiệm kiểm tra tính cách, định hướng nghề nghiệp như: MBTI, 16Personalities... để có thêm cái nhìn bao quát hơn về bản thân. Bạn Phạm Minh Anh (sinh năm 2008, TP. Hồ Chí Minh) tiết lộ: “Mình đã xác định được hướng đi của mình nhờ vào một số bài test trên mạng: High five personality test, Big five test... Bên cạnh đó, mình cũng xác định được thế mạnh và một số kỹ năng cần thiết cho ngành nghề mà mình theo đuổi.”

Khi đã thấu hiểu được nguyện vọng, teen cũng cần tích cực tìm hiểu các chương trình đào tạo tại trường đại học mình mong muốn. Các hoạt động hỗ trợ, chương trình tư vấn tuyển sinh tại trường cấp ba, trường đại học sẽ là nơi lý tưởng để giải đáp được mọi thắc mắc còn lăn tăn của nhiều bạn trẻ.

Phụ huynh và học sinh cùng nhau tìm hiểu chương trình học tại các trường đại học. Ảnh: Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM

Chủ động lên kế hoạch, nắm chắc kiến thức

Từ những định hướng, mục tiêu rõ ràng, teen 2K8 đừng quên đặt ra kế hoạch học tập cụ thể để thực hiện hoài bão. Sắp đón chào một năm học mới, các hoạt động ôn tập kiến thức cũng quan trọng không kém. Việc ôn lại bài học cũ sẽ giúp các teen vừa nắm vững kiến thức, vừa ứng dụng, tiếp thu bài học mới hiệu quả hơn.

“Để chuẩn bị cho năm học sắp tới, đầu tiên, mình lựa chọn tập trung vào các khối thi đại học, sau đó đăng ký học thêm những môn còn yếu. Ngoài ra, mình cố gắng hoàn thành việc thi IELTS trong tháng 9/2025 để hỗ trợ du học. Quan trọng hơn, mình cũng đã dành thời gian để lựa chọn ngành nghề và chuẩn bị tinh thần cho năm học 12 suôn sẻ hơn” - Minh Anh kể về hoạt động học tập của mình.

Minh Anh chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: NVCC

Không chỉ vậy, vào thời điểm này cũng đã nhiều teen 2K8 bắt đầu xem qua và học trước chương trình lớp 12 để khi đến lớp, việc tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng hơn.

"Mình đã chuẩn bị những vật dụng học tập cần thiết và học trước một số kiến thức lớp 12 để tránh sự lúng túng và bối rối khi vào năm học", Anh Tuấn tâm sự.

Anh Tuấn hào hứng trở lại trường học. Ảnh: NVCC

Đừng quên tạo thật nhiều kỉ niệm cho năm học cuối!

Tuy lớp 12 là năm học quan trọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các teen chỉ nên “vùi” đầu vào “cày” điểm số mà bỏ lỡ đi những giây phút ý nghĩa cùng bạn bè và thầy cô. Để có một năm học cuối cấp thật trọn vẹn, teen cần sắp xếp thời gian hiệu quả, cân bằng giữa việc học và dành thời gian vui chơi, tạo nên những kỉ niệm thật đẹp cùng "chí cốt" như chụp kỉ yếu, đi chơi tập thể,...

Ảnh: Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Hình ảnh học sinh cuối cấp dành thời gian nô đùa bên nhau. Ảnh: Đồng Khởi Lê Hồng Phong.

Những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều thay đổi trong công tác tuyển sinh đại học và chương trình giảng dạy, do đó teen cần giữ một tâm lý sẵn sàng và linh hoạt thích nghi với mọi sự đổi mới.

Từ những hành trang trên, teen 2K8 đã sẵn sàng có một năm học cuối cấp vừa thành công vừa nhiều kí ức đẹp.