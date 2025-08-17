Vòng đấu "hiếm có" ở Đường Lên Đỉnh Olympia: 5 thí sinh lọt vào cuộc thi Quý

HHTO - Cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 khép lại đầy kịch tính với chiến thắng thuyết phục của nam sinh Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội). Đáng chú ý, do sự cố kỹ thuật, bạn Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQGHN) cũng được trao cơ hội bước tiếp, biến vòng thi Quý 4 năm nay trở thành vòng đấu “hiếm có” với 5 thí sinh cùng tranh tài.

Cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tranh tài của bốn nam sinh: Lê Đức Minh (THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN - ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Bốn gương mặt xuất sắc vượt qua các vòng thi Tuần. Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia

Ở vòng Khởi động, cả bốn thí sinh đều nhập cuộc khá tự tin. Đức Minh thể hiện phong độ ấn tượng khi trả lời đúng 5/6 câu hỏi, tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 85 điểm. Văn Hiếu và Thiên Tuấn cùng có phần khởi động tương đối chắc chắn lần lượt đạt 45 và 40 điểm, trong khi Bách Hiệp giữ 40 điểm nhưng vẫn cho thấy sự tự tin và quyết đoán trong cách bấm chuông.

Vòng khởi động tràn đầy "nhiệt" của các bạn thí sinh.

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, các thí sinh gặp nhiều khó khăn khi không thể giải đáp hai hàng ngang đầu tiên. Chỉ đến khi gợi ý “mười nghìn” và một góc hình ảnh được mở ra, Bách Hiệp xuất sắc tìm ra đáp án “MỎ BẠCH HỒ”, rút ngắn khoảng cách với Đức Minh. Sau phần thi này, Hiệp tạm xếp nhì với 80 điểm.

Bách Hiệp tỏa sáng tại vòng Vượt chướng ngại vật.

Vòng thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ. Đức Minh vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 185 điểm. Bách Hiệp vươn lên mạnh mẽ với 160 điểm, trong khi Văn Hiếu và Thiên Tuấn lần lượt đạt 95 và 90 điểm.

Kịch tính nhất phải kể đến vòng thi Về đích. Đức Minh lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 nhưng không ghi thêm điểm, dừng lại ở 185 điểm. Văn Hiếu thi đấu an toàn với gói 20-30-20, kết thúc với 85 điểm. Thiên Tuấn xuất sắc trả lời trọn vẹn gói 20-20-20, đạt 150 điểm nhưng mất điểm khi bấm chuông giành cơ hội, còn lại 140 điểm. Bách Hiệp khẳng định bản lĩnh khi ghi thêm điểm từ phần thi của đối thủ, sau đó tự tin lựa chọn gói 20-20-20. Với phong độ ổn định, nam sinh Sơn Tây khép lại phần thi với 195 điểm, chính thức giành vòng nguyệt quế.

Bách Hiệp thể hiện rất tốt ở phần Về đích của mình.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) đứng đầu với 195 điểm, Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN - ĐHQG Hà Nội) giữ ngôi Á quân với 185 điểm, Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) xếp ba với 140 điểm và Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) về cuối với 85 điểm.

Tuy nhiên, do có sai sót từ phía chương trình trong phần thi Về đích của Đức Minh, ban tổ chức quyết định trao cơ hội vào vòng thi Quý cho cả hai nam sinh Thủ đô. Như vậy, Quý 4 năm nay sẽ là vòng thi đặc biệt với 5 thí sinh cùng góp mặt.