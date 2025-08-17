Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Olympia 25 xảy ra sự cố điểm số, cách xử lý của BTC "ghi điểm" với khán giả

Trang Huyền

HHTO - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 vừa chứng kiến sự cố hy hữu khi đáp án sai sót trong phần thi Về đích làm thay đổi cục diện cuộc thi. Sau khi rà soát, Ban tổ chức đã thừa nhận lỗi và quyết định đặc cách cho thí sinh Lê Đức Minh cơ hội bước tiếp vào vòng thi Quý với tư cách thí sinh thứ 5.

Mới đây, cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã diễn ra với sự tham gia của 4 anh tài: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN - ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

535013593-1184017637083269-2941253082262503906-n.jpg
Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở lượt thi Về đích, một sai sót trong khâu chấm điểm đã dẫn đến quyết định chưa chính xác, ảnh hưởng đến quyền lợi của nam sinh Lê Đức Minh. Với câu hỏi “Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?”, Đức Minh trả lời “Tự dưỡng”, trong khi thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đưa ra đáp án “Hóa tự dưỡng”. Đáp án chính xác được chương trình công bố là “Hóa dị dưỡng”.

533396808-1184617027023330-5478943252014709765-n.jpg

Tuy nhiên, ngay trên sân khấu, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm phần trả lời của Bách Hiệp. Nhờ đó, Bách Hiệp đã giành chiến thắng trận thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia, còn Đức Minh ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội vào cuộc thi Quý.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Ban cố vấn rà soát và xác nhận cả hai thí sinh đều không đưa ra đáp án đúng, đồng nghĩa với việc quyết định cho điểm Bách Hiệp tại thời điểm ghi hình là chưa chính xác.

Cách xử lý nhanh chóng, kịp thời khiến BTC ghi điểm với thí sinh và khán giả.

Theo quy chế của Đường Lên Đỉnh Olympia, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả và điểm số không thể thay đổi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, nhân văn và khích lệ tinh thần học tập, Ban tổ chức đã quyết định mời Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 với tư cách thí sinh thứ 5 bên cạnh 4 thí sinh đạt vé theo quy định.

Lê Đức Minh, học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN - ĐHQG Hà Nội để lại nhiều ấn tượng khó quên tại chặng đường chinh phục Olympia 25. Trong cuộc thi Tuần vừa rồi, nam sinh lập kỷ lục điểm số, ghi tên mình vào cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 với 360 điểm. Trong cuộc thi Tháng 1, nam sinh Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi trả lời đúng 5/6 câu hỏi phần thi Khởi động, tiếp tục đứng hạng nhất tại phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc.

screenshot-2025-08-10-143700.png

Đây là lần hiếm hoi thứ 3 trong lịch sử 25 năm phát sóng, chương trình phải đưa ra quyết định ngoại lệ cho 5 thí sinh cùng thi đấu do sai sót trong quá trình chấm điểm. Sự điều chỉnh kịp thời này không chỉ thể hiện nỗ lực giữ vững uy tín của một sân chơi tri thức lâu năm, mà còn cho thấy tinh thần cầu thị và trách nhiệm của Ban tổ chức với thí sinh cũng như khán giả.

526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Trang Huyền
#Đường Lên Đỉnh Olympia 25 #Olympia 25 #sự cố hy hữu #Lê Đức Minh #trận thi có 5 thí sinh

