Thí sinh hồi hộp chờ công bố điểm chuẩn đại học, dự báo nhiều biến động

HHTO - Từ 17h ngày 20/8, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Trong khi đó, hàng trăm nghìn thí sinh đang hồi hộp chờ đợi, nhiều thí sinh "đứng ngồi không yên" vì lo lắng điểm chuẩn biến động khó lường so với dự đoán.

Hồi hộp chờ điểm chuẩn

Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, nhiều thí sinh bắt đầu so sánh với mức điểm chuẩn của năm trước để dự đoán cơ hội trúng tuyển. Bạn Nguyễn Thị Thu (Ninh Bình) chia sẻ: "Mình tính toán nhiều lần, so với điểm chuẩn ngành mình đăng ký năm ngoái thì tạm yên tâm. Nhưng năm nay nghe nói điểm có thể nhích lên, mình vẫn rất lo".

Không ít thí sinh khác chọn đăng ký thêm nguyện vọng an toàn, nhưng vẫn mong đợi được trúng tuyển vào ngành yêu thích. Việc chờ đợi công bố điểm chuẩn khiến các thí sinh và phụ huynh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, xen lẫn hy vọng.

Điểm chuẩn được dự đoán có nhiều biến động

Theo ghi nhận từ một số trường đại học, lượng thí sinh có điểm xét tuyển từ mức khá trở lên tăng nhẹ so với năm trước. Điều này khiến nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn một số ngành “hot” như Y khoa, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh… có thể nhích cao hơn.

Tuy nhiên, cũng có những ngành ít thí sinh quan tâm hoặc đặc thù như Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Khoa học cơ bản… dự kiến điểm chuẩn sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ để thu hút người học.

Quá trình lọc ảo năm 2025 diễn ra thế nào?

Năm nay, hệ thống tuyển sinh phải xử lý hơn 7,6 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Có trường hợp cá biệt đăng ký lên tới 231 nguyện vọng, trải dài từ Bắc tới Nam, gây áp lực lớn lên hệ thống.

Để hạn chế tình trạng “trúng tuyển ảo”, Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường đại học tiến hành 6 lần lọc ảo toàn quốc từ ngày 17 đến 20/8. Cụ thể, hệ thống trả kết quả vào các mốc: 13h ngày 17/8, 13h và 16h30 ngày 18/8, 13h và 16h30 ngày 19/8, và 13h30 ngày 20/8.

Sau vòng lọc cuối cùng, đến 17h ngày 20/8, các trường nhập điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 lên hệ thống chung. Chính vì vậy, nhiều trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay từ 17h ngày 20/8, trong khi hạn chót cho tất cả các trường là trước 17h ngày 22/8.

Quá trình lọc ảo năm nay được đánh giá “khó lường” hơn mọi năm. Ở các vòng lọc đầu, điểm chuẩn tại nhiều trường biến động mạnh, thậm chí được ví như “nhảy múa như chứng khoán”. Các trường top trên nhìn chung ổn định hơn, trong khi nhiều trường ngoài công lập, top dưới phải “lao đao thở oxy” vì lượng nguyện vọng ảo quá lớn.

Lời khuyên cho thí sinh

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị, thí sinh không nên quá căng thẳng mà cần chuẩn bị sẵn tâm lý cho nhiều kịch bản khác nhau. Trong trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh vẫn có cơ hội vào những ngành học, trường học phù hợp khác.

Điểm chuẩn chính thức sẽ được các trường đồng loạt công bố từ ngày 20 đến 22/8. Ngay sau đó, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến đúng hạn để bảo đảm quyền lợi.