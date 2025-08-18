Điểm danh loạt CLB chất lượng "5 sao" tại ba trường chuyên hàng đầu TP.HCM

HHTO - Bên cạnh việc “cân” bài vở, các học sinh xuất sắc tại ba ngôi trường danh giá ở TP.HCM còn đam mê nhiều CLB siêu sáng tạo, từ nghệ thuật, học thuật đến thể thao. Điều này đã góp phần phá tan định kiến "Trường chuyên chỉ biết học" mà nhiều người thường gán cho học sinh chuyên.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Nổi tiếng là một trong những trường THPT đứng đầu toàn miền Nam, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong không chỉ trội về các giải thưởng học thuật “khủng”, mà học sinh nơi đây cũng luôn “máu lửa hết mình” với vô số hoạt động ngoài giờ.

Những câu lạc bộ, đội nhóm ở Lê Hồng Phong rất đa dạng về các lĩnh vực từ công tác xã hội, văn nghệ đến khoa học, hướng nghiệp,... Vì vậy, teen có thể thoải mái lựa chọn “sân khấu” để “bung lụa” theo phong cách của riêng mình, thậm chí là được học hỏi nhiều hơn từ những người bạn siêu “pro” xung quanh.

Teen văn nghệ "Luôn Hạnh Phúc" vô cùng “slay” trong mỗi màn biểu diễn. Ảnh: Đội Văn Nghệ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, LHP Photography Club.

Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu vô vàn hoạt động sôi nổi vừa giúp học sinh kết nối bạn bè, vừa gắn kết tình thầy trò. Cụ thể, Đội Văn Nghệ THPT Chuyên Lê Hồng Phong là một trong số các đội siêu “chiến” của trường, có đa dạng các mảng để teen thể hiện tài năng nghệ thuật bao gồm hát, nhảy, chơi nhạc cụ, cheerleading... Ngoài ra, hằng năm đội văn nghệ còn “chạy show” phục vụ cho mục đích giải trí, phục vụ cho các giải đấu và hội thi.

Đội Cheer và Đội Nhảy cũng rất “nghệ” trong những lần biểu diễn và thi đấu. Ảnh: Đội Văn Nghệ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Festival Lê Hồng Phong

Về hoạt động truyền thống của trường, Đồng Khởi - trại khối 12 được tổ chức thường niên với quy mô lớn. Mỗi năm, trại Đồng Khởi thường bao gồm những hoạt động nhảy flashmob, chụp ảnh tập thể, cột ruy băng và trao nhau những cái ôm thay cho lời cảm ơn đã gắn bó suốt ba năm qua.

Ảnh: LHP Photography Club



Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Được mệnh danh là “Ngôi nhà của siêu nhân”, các “thần dân” của Trần Chuyên không chỉ giỏi về mặt học tập với điểm trung bình cao ngất ngưởng, các giải thưởng học thuật “vào như nước” mà còn rất có tinh thần “quẩy” cùng 1001 cuộc vui ngoài giờ học.

Ở Trần Chuyên, teen được trải nghiệm nhiều câu lạc bộ, dự án khác nhau. Nổi bật như câu lạc bộ về kỹ năng mềm, câu lạc bộ mô phỏng liên hợp quốc, dự án điện ảnh,... đều sở hữu một “vibe” rất riêng.

NGỌT LAB - một dự án dành cho các “thợ bánh tài ba” luôn gây ấn tượng với nhiều sự kiện khác nhau. Mỗi năm dự án này đều mở đơn bán những chiếc bánh handmade thơm ngon dịp Valentine, Giáng sinh,... với tốc độ sold out nhanh chóng mặt.

Những chiếc bánh handmade thơm ngon từ NGỌT LAB. Ảnh: NGỌT LAB Project

Hay workshop làm bánh gây quỹ Một Giấc Mây cùng với các hoạt động khác như trà chiều, livestage, thư tay, merchandise,… luôn thu hút rất nhiều lượt mua vé trong khoảng thời gian ngắn.

Ảnh: NGỌT LAB Project

Đặc biệt, trại khối 12 ở Trần Chuyên cũng “siêu xịn xò” với các hoạt động lần lượt là bung cờ lớp, team-building và water fight. Cuối ngày, hội trại kết thúc bằng tiết mục hát của khối, lắng đọng giây phút nghẹn ngào nhất cùng với những cảm xúc không thể nói thành lời.

Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ)

Tuy "mới về" TP.HCM, trường THPT chuyên Hùng Vương cũng không kém cạnh hai người anh em về độ "học tới nơi, chơi tới bến". Hằng năm, trường luôn tạo điều kiện để teen tham dự các Kỳ thi lớn như HSG Quốc gia, Olympic 30 tháng 4,... và đều “ẵm” vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Ngoài ra, trường còn đa dạng về các câu lạc bộ, đội, nhóm cho teen thoả sức với đam mê như CLB Báo chí & Truyền thông, CLB Thanh niên Tình nguyện, CLB Olympia,... Đặc biệt, teen HVers còn tích cực tham gia các cuộc thi tài năng, chiến dịch gây quỹ để vừa tăng thêm tinh thần đoàn kết, vừa rèn kỹ năng chung sống tập thể.

Một “fact” thú vị là hằng năm trường đều tổ chức hội trại dành riêng cho khối 12 tại khu du lịch Viễn Đông - Hồ Cốc. Đây là đợt sinh hoạt tập thể để teen 12 được rèn luyện kỹ năng sống qua việc tự quán xuyến trên mọi mặt trận, từ thuê xe đến dựng lều, ăn uống.

Ảnh: CLB Báo Chí - Truyền Thông Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Một chiến dịch gây quỹ siêu “bốc” do các cựu học sinh chủ trì đó là Hùng Vương Concert (HVC). HVC được tổ chức hoành tráng với dàn line-up siêu đỉnh như Liu Grace, Ngô Lan Hương, Captain Boy,... cùng với năng lượng bùng cháy, thu hút đến hàng ngàn khán giả. Hậu concert, tiền quỹ sẽ được trích ra để quyên góp cho các vùng khó khăn.