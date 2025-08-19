Back2School: Teen Trần Chuyên chào đón tân binh khối 10 trong ngày hội Open Day

HHTO - Chuyển sang cơ sở mới tại phường An Khánh, không còn hoa sứ cổ kính nhưng “thần dân” THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) vẫn "trở lại và lợi hại hơn" với diện mạo mới toanh trong ngày hoạt động trải nghiệm bộ môn chuyên (TĐN Open Day) dành cho tân binh khối 10.

Teen Trần Chuyên mãi mê “cây nhà lá vườn”

Sự kiện TĐN Open Day là ngày hội thường niên chào đón các thần dân khối 10 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Vào ngày 18/8 vừa qua, hội newbie 2k10 được tham quan gian hàng đến từ 22 câu lạc bộ, đội nhóm và các dự án của "cư dân" trường. Tiếp bước sự kiện năm ngoái với chủ đề Khởi sắc, năm nay ngày hội lấy tên gọi Hòa Âm - Cùng bản sắc Trần Chuyên với thông điệp mỗi bạn học sinh là một nốt nhạc, cùng đồng hành với nhau để tạo nên những bản nhạc tươi đẹp của thanh xuân.

CLB Kỹ Năng Công Chúng rực rỡ màu áo cam.

“Tụi mình đã rục rịch lên kế hoạch cách đây hai tuần, cùng nhau viết master plan và "rang tôm" 1001 ý tưởng. Bởi đây là một ngày hội có 1-0-2 đối với các bạn khóa dưới để đánh dấu một cột mốc mới nên tụi mình cũng rất cố gắng để ngày hội diễn ra trọn vẹn nhất” - bạn Lê Hoàng Anh (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) bật mí.

"Ê-kíp" hùng hậu mang tên BCH Đoàn trường.

Đứng sau sự kiện hoành tráng này chẳng phải một ê-kíp hùng hậu nào mà đó chính là thần dân lớp 11 đến từ nhiều CLB, dự án cùng Ban chấp hành Đoàn trường. Đây chính là cú hích đầu tiên để gây ấn tượng với các tân binh lớp 10 nên các CLB, dự án cũng tranh thủ tuyển thêm thành viên mới qua những gian hàng độc lạ.

Tân binh khối 10 đã sẵn sàng cho năm học mới!

“Trong lúc chuẩn bị cũng có rất nhiều lúc tụi mình thấy "xì-trét". Mình còn “cự lộn” với nhỏ bạn nhiều lần chỉ để xem nên tô gian hàng màu cam đào hay cam đỏ đó. Nhưng mà tận hưởng thành quả thì thật vui!” - bạn Trần Cát Nghi (Trưởng Ban Truyền thông CLB Kỹ Năng Công Chúng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) tâm đắc.

Chất “truyền nhân” trội nhất Trần Chuyên

“Năm nay trường mình đã chuyển cơ sở về Phường An Khánh nên cũng có nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng tụi mình biết đây là cột mốc để vừa tiếp nối truyền thống cũ, đồng thời bắt đầu những truyền thống mới” - bạn Đặng Trần Huyền Thư (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) cho biết.

Đặng Trần Huyền Thư (bên phải).

Truyền thống mới đó chính là “Đường Trần Chuyên chào truyền nhân” với những trò chơi vượt chướng ngại vật như: “Vượt vũ môn” đại diện cho những khó khăn mà các bạn đã trải qua, hay mùa ôn thi tuyển sinh 10 đầy cam go, và cả những nỗi lo sợ không vào được ngôi trường mơ ước.

Các bạn học sinh hào hứng tham gia trò chơi "Vượt vũ môn".

“Mình thích guitar và mong muốn được tham gia CLB Văn Nghệ của trường từ lâu nên đã nỗ lực hết sức vào mùa tuyển sinh 10. Hôm nay được nhìn thấy các anh chị khối 11 cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, mình càng cảm thấy tự hào khi đã thực hiện được giấc mơ tuổi 15” - bạn Nguyễn Đình Bình An (Lớp 10CA4 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) hào hứng.

Các bạn khối 10 ký tên và viết lên ước mơ của mình.

Hẹn ngày ra trường cùng xem lại nhé!

Trần Chuyên còn chào đón các bạn học sinh khối 10 bằng một chiếc bảng siêu to cao 3m rộng 5m mang tên “Trần Chuyên chuyên chở ước mơ”. Các tân binh có thể viết tên của mình và ước mơ của bản thân lên chiếc bảng như gửi một lời chào đến mái trường mới. Đặc biệt, chiếc bảng sẽ được nhà trường giữ lại đến khi teen 2K10 ra trường vào năm 2028. Từng cái tên là từng mảnh ghép tạo nên mái nhà chung, đúng với khẩu hiệu mà TĐN-ers luôn tự hào hô vang: “3 tiếng là Trần Đại Nghĩa, 2 tiếng là Trần Chuyên, 1 tiếng là Nhà.”