Teen 2K7 "luyện công" thế nào để tỏa sáng ở "bầu trời mới" năm nhất đại học?

HHTO - Năm nhất đại học là khoảng thời gian cực kỳ quý giá và được xem là thời điểm vàng để các tân sinh viên "glow-up" bản thân, có những định hướng quan trọng cho tương lai. Vì vậy, cùng theo chân nhà Hoa tham khảo xem hội tiền bối đã từng làm gì ở "bầu trời mới" nhé!

Học thêm một ngôn ngữ mới

Biết thêm những ngôn ngữ mới là một lợi thế khi ứng tuyển các vị trí công việc. Không những vậy, khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới, thì ta cũng được tiếp thu một nền văn hóa mới, phim ảnh, ca nhạc, sách báo của đất nước ấy, qua đó mở mang hiểu biết và mở rộng thế giới quan đầy thú vị.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Minh Ngọc (2006, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN) hào hứng nói về những hoài bão của mình ngay từ năm nhất: “Với niềm đam mê vô cùng lớn với sách truyện và văn hóa Trung Quốc, mình luôn có ước mơ sẽ có một ngày được đọc chúng mà không cần bản dịch. Ngay từ năm nhất, khi tìm hiểu về những lợi ích mà ngôn ngữ thứ hai đem lại cùng với sở thích của cá nhân, mình đã bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung. Mình cũng vạch ra định hướng tương lai sẽ làm một nhà biên dịch hoặc nhà xuất bản truyện nên mình nghĩ bắt đầu mọi thứ từ sớm là vô cùng hợp lý”.

Minh Ngọc học tiếng Trung từ năm nhất đại học. Ảnh: NVCC

Minh Ngọc cho rằng trong những năm gần đây, việc tiếp xúc một ngôn ngữ thứ hai ngày càng dễ dàng hơn, 2K7 cũng có thể tiết kiệm chi phí học tập bằng cách tự học ở nhà thông qua các bài giảng được đăng tải trên YouTube, Duolingo, LingoDeer,...

Ngoài ra, một số trường đại học còn yêu cầu đầu ra là các chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên, chính vì vậy việc đầu tư thời gian để học một ngoại ngữ thứ hai ngay từ sớm là điều cần thiết cho 2K7 khi mới bước chân vào giảng đường đại học.

Tham gia câu lạc bộ

Khi bước vào một môi trường mới, “chân ướt chân ráo” không quen biết mọi người, teen thường “mách” nhau tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ trong trường để mở rộng mối quan hệ, phát triển sở thích của bản thân, hay là cộng “điểm rèn luyện”.

Bạn Nguyễn Ngọc Trâm Anh (2006, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) cũng nghe theo “tiếng gọi con tim” khi còn là “trang giấy trắng”: “Trước khi lên đại học, mình luôn mang một niềm yêu thích mãnh liệt với nhảy múa, nhận thấy mình cũng là một người hoạt bát, thích một môi trường náo nhiệt, nên khi vào trường mình đã apply ngay vào CKT - CLB Văn nghệ Xung kích của Nhân Văn”.

Khi thành công “trúng tuyển” làm thành viên của Đội Múa CKT, cô bạn như “hổ mọc thêm cánh”, được làm quen với các bạn bè mới có cùng sở thích, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để phát triển, các anh chị khóa trên cũng đã hướng dẫn và giúp đỡ rất tận tình. Chỉ trong thời gian ngắn, kỹ năng nhảy múa của cô bạn đã lên một tầm cao mới và có một kỷ niệm năm nhất vô cùng vui vẻ.

Trâm Anh đã có những trải nghiệm vô cùng vui vẻ cùng với những người bạn chung sở thích khi tham gia câu lạc bộ trong năm nhất ở đại học. Ảnh: NVCC

Khác với trường cấp ba, các câu lạc bộ trên đại học được đa dạng hóa lĩnh vực hơn, trải dài từ nghệ thuật, thể thao đến học thuật và tình nguyện nên teen được tha hồ lựa chọn câu lạc bộ phù hợp với sở thích của mình đó nha!

Tìm việc part-time cho sinh viên

Lên đại học cũng chính là lúc nhiều bạn rời khỏi vùng an toàn của gia đình, chuyển đến một thành phố khác để học tập. Đây cũng là lúc các tân sinh viên đối mặt với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, bên cạnh việc học và tham gia các câu lạc bộ trên trường, một số bạn đã thử sức với một công việc làm thêm bán thời gian ngay từ năm nhất để làm quen với áp lực công việc và vô tình “mở khóa” kỹ năng mới.

Bạn Bùi Nguyễn Đông Phương (2006, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng) nói về những trải nghiệm khi đi làm thêm của mình: “Ngay khi vừa lên năm nhất, mình đã bắt đầu đi làm thêm để đỡ đần một phần chi phí sinh hoạt cho gia đình. Bên cạnh việc được một khoản tiền “rủng rỉnh”, mỗi một công việc mình làm cũng đều tích lũy cho mình một kinh nghiệm quý giá”.

"Dạo này, mình còn nhận việc làm trợ giảng Tiếng Anh cho một trung tâm. Khi dạy các em nhỏ, mình cũng phát triển được khả năng truyền đạt ngôn ngữ” - Đông Phương chia sẻ thêm.

Đông Phương chia sẻ cho những kinh nghiệm quý giá tích lũy được từ việc làm thêm. Ảnh: NVCC

Hiện nay, trên mạng xã hội cũng có rất nhiều bài viết tuyển dụng việc làm bán thời gian có thể tham khảo như: viết lách, dịch thuật, phục vụ, gia sư,... Tuy nhiên, teen cần chú ý khi tìm việc làm thêm để không bị sập bẫy kẻ xấu lừa đảo. Ngoài ra, nhớ cân bằng giữa việc học và làm để không ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!