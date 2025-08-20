Hai trạng thái đối lập mùa Back2School: Người hào hứng, người níu kéo mùa Hè

HHTO - Hè vừa khép lại, “group chat” lớp đã rộn ràng chuyện đồng phục, sách vở, lịch tập văn nghệ cho lễ khai giảng. Trong không khí rộn ràng ấy, teen chia thành hai “thế giới” cảm xúc rõ rệt: Có bạn đếm từng ngày để gặp lại bạn bè, nhưng cũng có người vẫn “níu” kỳ nghỉ Hè chưa kịp đi chơi cho thỏa.

"Team háo hức" sẵn sàng bung sức cho năm học mới

Sắp trở thành tân sinh viên, bạn Ngô Quang Tùng (sinh năm 2007, Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian này mình vẫn đang đợi điểm chuẩn của trường đại học nên cảm thấy thư giãn và không có áp lực lắm. Năm nay mình không còn đến trường để gặp lại thầy cô và bạn bè thân quen nữa mà đến với môi trường học tập hoàn toàn mới nên rất hào hứng với những điều sắp diễn ra trong tương lai".

Quang Tùng đã sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên.

Bạn Trần Hương Ly (sinh năm 2012, THCS Hương Ngải, Hà Nội) rất háo hức đi học trở lại vì những hoạt động và đặc biệt là sự thay đổi về nhà đa năng mới để phục vụ cho các hoạt động học tập của trường. Cô bạn phấn khích: “Mình chuẩn bị bước vào năm học mới với cương vị mới là Liên Đội trưởng của trường THCS Hương Ngải và rất vui khi có thể tham gia nhiều hơn cũng như đóng góp cho các hoạt động của trường.”

Hương Ly mong được quay lại trường để được tập trống và chuẩn bị cho những công việc của Đội với cương vị Liên Đội trưởng.

"Team lưu luyến" chậm rãi trở lại nhịp học

Ở chiều ngược lại, dưới góc nhìn của một học sinh cuối cấp, bạn Nguyễn Hoàng Trung (lớp 12A5, trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Là học sinh cuối cấp, khi quay lại đi học sẽ cần tiếp thu một lượng kiến thức lớn, bài tập, bài kiểm tra cũng nhiều hơn trước. Hơn nữa mình cần dậy sớm để đến trường, không còn ngủ nướng như trong hè. Thời tiết cũng là một lý do khiến mình ngại ra đường, hè thì nóng quá, còn mùa đông lại lạnh quá. Dù thời gian ban đầu có thể cảm thấy chưa muốn đến trường sau thời gian nghỉ hè dài, mình nghĩ chỉ cần 1 - 2 tuần nhập học mình sẽ quay lại với trạng thái học tập tốt như trước.” Cậu bạn cũng cho rằng cần chú trọng việc học hơn nên đã tạm dừng tham gia các hoạt động câu lạc bộ.

Bạn Lương Thiên Hương (lớp 12A8, trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng lo lắng về vấn đề học tập khi năm học mới là bước chuyển giao quan trọng. Cô bạn bày tỏ, dù có tiếc nuối khi chưa “chơi đủ” trong Hè nhưng tin rằng bản thân cần trở lại trạng thái tốt nhất cho những kế hoạch học tập sắp tới: “Mình thấy Hè hết nhanh quá nhưng vì đây là năm cuối cấp 3 rồi nên bản thân cần ngày càng trưởng thành hơn, chững chạc hơn với việc học cũng như nghiêm túc lựa chọn con đường trong tương lai.”

Thiên Hương nhanh chóng quay trở lại trạng thái học tập tốt nhất.

Dù thuộc “phe” nào, "hai thế giới" đều chủ động chuẩn bị cho năm học mới. Với người nhanh chóng chuyển mood, đó là khởi đầu cho một chặng đường năng động; còn với người còn lưu luyến hè, đó là dịp tìm lại nhịp sinh hoạt có cấu trúc, gặp lại gương mặt thân quen và tập dần “chạy guồng” học hành.

“Đối với mình, mình chưa có đủ thời gian cho một vài hoạt động muốn thực hiện trong hè như học IELTS hoặc ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị kĩ càng cho năm học tiếp theo. Thời gian tự học tại nhà sẽ ít hơn, phải chú ý đến nhiều môn học trên trường hơn thay vì tập trung vào những môn cần chú trọng" - bạn Nguyễn Bảo Châu (sinh năm 2009, học sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ. Cô nữ sinh cũng nói thêm việc quay lại trường học giúp cô nàng có động lực học hơn khi có sự ganh đua giữa các bạn học, tạo động lực để phấn đấu nhiều hơn thay vì chỉ ở nhà ôn tập một mình.

Bảo Châu còn nhiều dự định chưa hoàn thành.

Hai “thế giới” cảm xúc của mùa tựu trường không hẳn đối lập, mà giống như hai mảng màu có sự giao thoa trong bức tranh tuổi học trò. Có thể hôm nay bạn còn lưu luyến hè, nhưng chỉ cần vài buổi đến lớp, niềm háo hức sẽ len lỏi quay lại. Và cuối cùng, tất cả sẽ lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện mới của năm học vừa bắt đầu.