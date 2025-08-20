Công bố điểm chuẩn Đại học 2025 từ 17h ngày 20/8: Thí sinh cần lưu ý mốc thời gian này

HHTO - Từ 17h chiều nay (20/8), các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thí sinh cần theo sát lịch và hoàn tất xác nhận nhập học đúng hạn để không đánh mất cơ hội trúng tuyển.

Các trường Đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo, các trường đại học sẽ chính thức nhập điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống chung. Từ 17h ngày 20/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển đợt 1.

Việc công bố sẽ được thực hiện dần từ chiều tối nay và có thể kéo dài đến trước 17h ngày 22/8. Đây là hạn chót để các trường hoàn tất việc thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Lưu ý mốc thời gian quan trọng

Sau khi có kết quả, thí sinh cần đặc biệt lưu ý mốc 17h ngày 30/8. Đây là thời hạn cuối cùng để xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu không thực hiện bước này, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và mất suất vào trường đã trúng tuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Các chuyên gia khuyến cáo, thí sinh nên theo dõi sát sao thông báo của trường mình đăng ký, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ để xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Lịch quan trọng thí sinh cần nhớ

Trước 17h ngày 20/8 : Hoàn tất lọc ảo, nhập dữ liệu điểm chuẩn.

: Hoàn tất lọc ảo, nhập dữ liệu điểm chuẩn. Từ 17h ngày 20/8 đến 22/8 : Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.

: Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Trước 17h ngày 30/8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Việc nắm rõ các mốc này sẽ giúp thí sinh chủ động và tránh rơi vào tình huống mất suất học đáng tiếc.