Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Công bố điểm chuẩn Đại học 2025 từ 17h ngày 20/8: Thí sinh cần lưu ý mốc thời gian này

LINH LÊ

HHTO - Từ 17h chiều nay (20/8), các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thí sinh cần theo sát lịch và hoàn tất xác nhận nhập học đúng hạn để không đánh mất cơ hội trúng tuyển.

Các trường Đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo, các trường đại học sẽ chính thức nhập điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống chung. Từ 17h ngày 20/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển đợt 1.

Việc công bố sẽ được thực hiện dần từ chiều tối nay và có thể kéo dài đến trước 17h ngày 22/8. Đây là hạn chót để các trường hoàn tất việc thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Lưu ý mốc thời gian quan trọng

Sau khi có kết quả, thí sinh cần đặc biệt lưu ý mốc 17h ngày 30/8. Đây là thời hạn cuối cùng để xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu không thực hiện bước này, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và mất suất vào trường đã trúng tuyển.

sequence-0200514313still002-1719481822256896895766-17424646746101893221949.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Các chuyên gia khuyến cáo, thí sinh nên theo dõi sát sao thông báo của trường mình đăng ký, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ để xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Lịch quan trọng thí sinh cần nhớ

  • Trước 17h ngày 20/8: Hoàn tất lọc ảo, nhập dữ liệu điểm chuẩn.
  • Từ 17h ngày 20/8 đến 22/8: Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.
  • Trước 17h ngày 30/8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Việc nắm rõ các mốc này sẽ giúp thí sinh chủ động và tránh rơi vào tình huống mất suất học đáng tiếc.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
#điểm chuẩn ĐH 2025 #công bố điểm thi #xác nhận nhập học #thí sinh #đại học #tuyển sinh Đại học 2025 #cá chép hóa rồng

Cùng chuyên mục