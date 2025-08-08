Khối trưởng Khối Nữ sĩ quan tại A80: Vinh dự khi được góp mặt trong hai dịp đại lễ

HHTO - Từ thao trường đến mạng xã hội, những nữ chiến sĩ với vóc dáng nổi bật, thần thái tự tin đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Không chỉ đẹp trong quân phục, họ còn mang đến một hình ảnh người lính trẻ hiện đại, tự hào và đầy sức sống trong dịp trọng đại của đất nước.

Hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hoạt động diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên cả nước.

Không khó để nhận ra rằng, những khối trưởng diễu binh với vóc dáng nổi bật và quân phục trang nghiêm đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nơi hàng loạt video hậu trường nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Những Khối trưởng Khối diễu binh luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân bởi phong thái đĩnh đạc. Ảnh: Nguyễn Minh (TPO).

Trung úy Ngô Lâm Phương - Khối Nữ Sĩ quan Quân y

Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Trước đó, khi tham gia diễu binh cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, nữ Trung úy đã nhận được nhiều mến mộ của người trẻ vì phong thái tự tin, đĩnh đạc đi đầu khối diễu binh Nữ Sĩ quan Quân y.

Cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí đi đầu trong đội hình diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Dù trải qua hàng tháng tập luyện dưới nắng gắt, nữ Trung úy vẫn giữ thần thái tươi tắn và tinh thần kỷ luật cao. Trên Facebook cá nhân với hơn 8.500 lượt theo dõi, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập và cuộc sống cùng đồng đội, được đông đảo cộng đồng mạng yêu mến.

Dù lễ phục hay quân phục mới, với tinh thần cơ động, sải chân thẳng tắp, phong thái tự tin của Trung uý Ngô Lâm Phương đều thu hút. Ảnh: Nguyễn Minh - Công Hướng (TPO).

Nhiều người nhận xét, Trung úy Lâm Phương không chỉ nổi bật nhờ phong thái quân nhân mẫu mực mà còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, trẻ trung.

Không chỉ gây ấn tượng khi hợp luyện diễu binh, các khoảnh khắc "bắt trend" của nữ chiến sĩ cũng được đông đảo người trẻ yêu mến. Nguồn: @bodoichandai.

Chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh - Khối Nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông

Lần thứ 2 tham gia diễu binh trong năm nay, Cao Thị Thảo Linh (sinh viên ngành Trinh sát Cảnh sát, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân) vẫn luôn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người dân, dù khoác lên mình quân phục của đội hình Nữ Sĩ quan Cảnh sát đặc nhiệm hay Nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông.

Khoảnh khắc nghiêm trang thực hiện động tác "chào điều lệnh" của Thảo Linh đã khiến nhiều người xao xuyến. Ảnh: @imlinnn28.

Sở hữu chiều cao 1,72m và gương mặt ấn tượng, Thảo Linh mang đến sự đối lập thú vị: Nghiêm túc khi đi điều lệnh; thân thiện, rạng rỡ trong những khoảnh khắc giao lưu, hậu trường. Trong chia sẻ với VTV, Thảo Linh cho biết luôn cảm thấy biết ơn khi có cơ hội hai lần sải bước tại những không gian thiêng liêng, đường Lê Duẩn (TP.HCM) và Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong các dịp trọng đại của đất nước.

Thảo Linh cũng tích cực tương tác với người theo dõi trên các nền tảng cá nhân. Nguồn: @imlinnn28.

Thiếu úy Nguyễn Hà Thanh Trúc - Khối Nữ Sĩ quan Quân nhạc

Giữ vai trò chỉ huy Khối Nữ Sĩ quan Quân nhạc, Thiếu úy Nguyễn Hà Thanh Trúc (thuộc Dàn Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ Quân đội - Bộ Tổng Tham mưu) để lại dấu ấn với vóc dáng cao ráo và gương mặt thanh tú. Với chiều cao 1,72m, cô là người giữ nhịp cho đội hình vừa phải bước đều vừa mang theo nhiều loại nhạc cụ.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, Thanh Trúc cho biết, dù đã hai lần tham gia đội hình diễu binh, cảm xúc vẫn hồi hộp và vinh dự như lần đầu. Trách nhiệm của cô không chỉ là giữ hàng lối chuẩn chỉnh mà còn đảm bảo từng nhạc cụ được an toàn, đúng vị trí, góp phần vào sự phối hợp âm thanh đồng bộ giữa các khối quân nhạc.

Giữ vai trò Khối trưởng, nhiệm vụ của Thanh Trúc không chỉ đảm bảo đội hình, đội ngũ mà còn phải giữ tiết tấu hài hòa với khối đứng. Ảnh: Nguyễn Minh - Công Hướng (TPO).

Hình ảnh những nữ chiến sĩ trẻ, nghiêm trang trên lễ đài, kỷ luật khi luyện tập và vô cùng thân thiện trong những khoảnh khắc sinh hoạt bình thường không chỉ góp phần tạo nên sự trang trọng cho sự kiện mà còn truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi bước chân đều là sự kết tinh của kỷ luật, niềm tự hào dân tộc và vẻ đẹp rất riêng của các nữ chiến sĩ.