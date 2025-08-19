Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hòa Minzy gói gọn phim "Mưa Đỏ" trong 5 từ nhưng khiến ai cũng muốn ra rạp

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi Mưa Đỏ có buổi công chiếu, Hòa Minzy đã nhanh chóng chia sẻ cảm nhận về dự án đặc biệt mà cô cũng tham gia. Chỉ vỏn vẹn 5 từ, Hòa Minzy khiến mọi người càng nôn nóng muốn xem bộ phim này.

Mưa Đỏ là bộ phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, 81 ngày đêm của năm 1972 ấy đã thành huyền thoại, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

mua-do-12.jpg
Mưa Đỏ kể về trận chiến đầy khốc liệt.

Không chỉ hát nhạc phim Hòa Minzy còn đóng một vai nhỏ nhưng ấn tượng, trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở hội nghị Paris. Nhân vật của cô chính là người thông báo tin quan trọng cho mọi người trên bàn đàm phán “Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường… Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững”.

page.jpg
Hòa Minzy gọi đây là "phim điện ảnh của năm".

Trong buổi công chiếu, Hòa Minzy tự hào khen Mưa Đỏ xứng đáng là phim điện ảnh của năm khi mang lại quá nhiều cảm xúc cho khán giả. Nữ ca sĩ thừa nhận cô thấy trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị quá khốc liệt, quá đau xót và xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những chiến sĩ anh hùng đã chiến đấu kiên cường trong các cuộc kháng chiến để thế hệ cháu con ngày nay được sống trong hòa bình.

mua-do-6.jpg
Nữ ca sĩ biết ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Không riêng Hòa Minzy mà những người lính đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu 81 ngày đêm anh dũng tại Thành cổ Quảng Trị cũng không giấu được xúc động khi xem phim. Những hình ảnh ấy đã đưa những người lính như sống lại những ngày tháng đầy gian khổ mà hào hùng, như được gặp lại những người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử cho Tổ quốc. Vậy mà ngày độc lập, chỉ còn rất ít người được trở về.

hoa-minzy-6.jpg
Các cựu chiến binh không giấu được xúc động trong buổi công chiếu.

Đại tá Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, một trong những người trở về từ chiến trường năm ấy chia sẻ: “Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật”.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hòa Minzy #Mưa Đỏ #phim chiến tranh #phim Mưa Đỏ

