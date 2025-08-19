Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Hiếm hoi mới làm tổng tài nhưng Quốc Đam lại bị chê

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Có lẽ nào khán giả cứ muốn Doãn Quốc Đam "gắn bó trọn đời" với những vai nhà nghèo hoặc có số phận phức tạp?

Trong số các diễn viên quen thuộc của vũ trụ phim VTV, Doãn Quốc Đam chính là người chăm chỉ nhất và biến hóa đa dạng nhất. Các vai diễn của anh có số phận, tính cách cực kỳ khác biệt, bản thân Doãn Quốc Đam cũng rất đầu tư để mỗi lần xuất hiện đều tạo được điểm nhấn.

doan-quoc-dam-12.jpg
Doãn Quốc Đam luôn biến hóa không ngừng.

Chẳng hạn như phim Làng Trong Phố, Doãn Quốc Đam tập nói giọng khàn vì nhân vật Mến của anh mất giọng sau cơn bạo bệnh. Đến phim Đấu Trí, Doãn Quốc Đam lại nháy mắt liên tục giúp vai diễn có sự độc đáo. Vì thế, dù đóng phim không ngừng nghỉ, có năm xuất hiện trong 5 dự án thì Doãn Quốc Đam vẫn không bị chê là một màu.

doan-quoc-dam-5.jpg
doan-quoc-dam-10.jpg
Hiếm hoi lắm nam diễn viên mới đóng vai nhà giàu.

Và sau thời gian dài gắn bó với những vai nhà nghèo, giang hồ hoặc gia cảnh bình thường, Doãn Quốc Đam đã làm mới mình với vai giám đốc trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhân vật Đăng là người đứng đầu một công ty ăn nên làm ra, lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, ngồi trong văn phòng sang trọng, đi đâu cũng có thư ký ở bên.

doan-quoc-dam-3.jpg
Nhưng nhiều khán giả lại thấy nam diễn viên không hợp vai.

Doãn Quốc Đam đã từng thể hiện tốt những vai có tâm lý hoàn cảnh phức tạp nên Đăng của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không thể làm khó anh. Tuy nhiên, không ít khán giả lại than phiền Doãn Quốc Đam không hợp vai.

Đầu tiên là gương mặt anh có phần tinh quái, sành sỏi trong khi nhân vật Đăng lại là kiểu người phụ thuộc vào vợ, làm gì cũng thấy vợ can thiệp vào. Ngoại hình của Doãn Quốc Đam cũng bị cho là thiếu vẻ mỹ nam để đóng vai tổng tài.

doan-quoc-dam-4.jpg
Netizen thấy Doãn Quốc Đam hợp vai gai góc hơn.

Nhưng dù sao thì Doãn Quốc Đam vẫn giữ được phong độ “tắc kè hoa” của phim Việt, mỗi vai diễn đều tạo được màu sắc riêng. Và người xem vẫn đang chờ những sóng gió gì xảy đến với vợ chồng Mỹ Anh và Đăng trong những tập phim tới.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Doãn Quốc Đam #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Doãn Quốc Đam tranh cãi #phim VTV #diễn viên VTV

