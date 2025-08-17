Quỳnh Kool đáp trả về ồn ào ngoại hình khác lạ ở "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh"

HHTO - Cuối cùng Quỳnh Kool đã lên tiếng giải thích về diện mạo khác lạ của mình trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhưng liệu netizen có thấy thuyết phục?

Khi phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vừa lên sóng, khán giả đều hào hứng vì cả ba nữ chính Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool đều vừa xinh đẹp vừa có diễn xuất ổn. Mỗi người đều có nhiều vai diễn gây ấn tượng, nay cùng hội ngộ trong một phim thì càng tăng thêm sức hút.

Nhân vật của Quỳnh Kool gây ra nhiều tranh cãi.

Nhưng chẳng ngờ Quỳnh Kool lại đang gây tranh cãi nhiều nhất. Lý do vì nữ diễn viên nhìn quá khác biệt với gương mặt khá bầu bĩnh, cộng thêm kiểu tóc không hợp cho lắm. Nhiều người đặt nghi vấn Quỳnh Kool gần đây "đụng dao kéo" nên đường nét mới thay đổi, biểu cảm gương mặt kém linh hoạt tự nhiên như trước kia (?!).

Nữ diễn viên giải thích cô tăng cân nên nhìn mới khác lạ.

Ngay sau đó, Quỳnh Kool đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân rằng cô chỉ “béo lên tí thôi”, cụ thể là nữ diễn viên tăng thêm 7kg nên cơ thể tròn trịa hơn, đến phần cổ cũng to hơn. Cân nặng hiện giờ của Quỳnh Kool là 57kg, lại thêm kiểu tóc xoăn và mái bằng càng khiến gương mặt đầy đặn. Quỳnh Kool còn phản bác lại những nghi vấn về chuyện cô thẩm mỹ bằng cách hỏi ngược lại netizen rằng “Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra được không?”.

Quỳnh Kool tâm sự rằng cô chỉ muốn mang đến màu sắc khác cho nhân vật Trúc Lam, để không bị trùng lặp với những bộ phim cũ khiến khán giả nhàm chán. Và cô mong sẽ được khán giả thông cảm cho ngoại hình khác lạ của mình, vì nữ diễn viên muốn mang lại một Trúc Lam thật nhí nhảnh vô tư quen được cưng chiều, khác hẳn với các vai cô gái mạnh mẽ bươn chải mà cô từng đóng ở Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu.

Hy vọng sau những lời giải thích này, khán giả sẽ hiểu hơn cho những nỗ lực của Quỳnh Kool.