Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Quỳnh Kool đáp trả về ồn ào ngoại hình khác lạ ở "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh"

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cuối cùng Quỳnh Kool đã lên tiếng giải thích về diện mạo khác lạ của mình trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhưng liệu netizen có thấy thuyết phục?

Khi phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vừa lên sóng, khán giả đều hào hứng vì cả ba nữ chính Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool đều vừa xinh đẹp vừa có diễn xuất ổn. Mỗi người đều có nhiều vai diễn gây ấn tượng, nay cùng hội ngộ trong một phim thì càng tăng thêm sức hút.

quynh-kool-9.jpg
Nhân vật của Quỳnh Kool gây ra nhiều tranh cãi.

Nhưng chẳng ngờ Quỳnh Kool lại đang gây tranh cãi nhiều nhất. Lý do vì nữ diễn viên nhìn quá khác biệt với gương mặt khá bầu bĩnh, cộng thêm kiểu tóc không hợp cho lắm. Nhiều người đặt nghi vấn Quỳnh Kool gần đây "đụng dao kéo" nên đường nét mới thay đổi, biểu cảm gương mặt kém linh hoạt tự nhiên như trước kia (?!).

quynh-kool-1.jpg
quynh-kool-12.jpg
Nữ diễn viên giải thích cô tăng cân nên nhìn mới khác lạ.

Ngay sau đó, Quỳnh Kool đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân rằng cô chỉ “béo lên tí thôi”, cụ thể là nữ diễn viên tăng thêm 7kg nên cơ thể tròn trịa hơn, đến phần cổ cũng to hơn. Cân nặng hiện giờ của Quỳnh Kool là 57kg, lại thêm kiểu tóc xoăn và mái bằng càng khiến gương mặt đầy đặn. Quỳnh Kool còn phản bác lại những nghi vấn về chuyện cô thẩm mỹ bằng cách hỏi ngược lại netizen rằng “Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra được không?”.

quynh-kool-5.jpg
quynh-kool-6.jpg

Quỳnh Kool tâm sự rằng cô chỉ muốn mang đến màu sắc khác cho nhân vật Trúc Lam, để không bị trùng lặp với những bộ phim cũ khiến khán giả nhàm chán. Và cô mong sẽ được khán giả thông cảm cho ngoại hình khác lạ của mình, vì nữ diễn viên muốn mang lại một Trúc Lam thật nhí nhảnh vô tư quen được cưng chiều, khác hẳn với các vai cô gái mạnh mẽ bươn chải mà cô từng đóng ở Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu.

Hy vọng sau những lời giải thích này, khán giả sẽ hiểu hơn cho những nỗ lực của Quỳnh Kool.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Quỳnh Kool #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Quỳnh Kool thẩm mỹ #Quỳnh Kool tranh cãi #phim VTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục