Choáng ngợp với loạt kỷ lục phòng vé của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành

HHTO - Vẫn biết rằng Thanh Gươm Diệt Quỷ có sức hút cực lớn với khán giả nhưng không ai ngờ tập phim mới nhất lại lập nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu đến như thế.

Tính đến 16/8, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành mới chính thức công chiếu tại Việt Nam được hơn một ngày. Trước đó, phim chỉ có hai suất chiếu đặc biệt vào ngày 11/8. Ấy thế mà Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn kịp xô đổ rất nhiều kỷ lục phòng vé tại Việt Nam.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đang gây sốt phòng vé

Chỉ sau nửa ngày khởi chiếu, phim đã thu về hơn 50 tỷ đồng, trở thành bộ phim chạm mốc 50 tỷ nhanh nhất trong lịch sử phòng vé Việt. Đây cũng là phim chiếu rạp đầu tiên ở Việt Nam thu về tới 30 tỷ đồng chỉ qua các suất chiếu sớm. Rạp chiếu Imax luôn hết sạch vé từ nhiều ngày trước và lâu lắm rồi mới có hiện tượng khán giả phải chấp nhận mua lại vé từ người khác với giá cao hơn.

Các rạp chiếu Imax ở Việt Nam luôn cháy vé

Đáng nói hơn nữa, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành không hề chiếu vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày, còn bị dán nhãn 16+ (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi). Nhiều netizen cho rằng nếu được hạ thấp độ tuổi người xem thì Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành sẽ còn có doanh thu khủng hơn nữa. Hiện giờ, phim được dự đoán sẽ cán mốc 300 tỷ đồng và có thể còn hơn thế. Chắc chắn đây sẽ là kỷ lục vô tiền khoáng hậu dành cho phim hoạt hình chiếu rạp ở Việt Nam.

Tại Hong Kong, phim đã vượt qua kỷ lục của Na Tra 2

Cơn lốc Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành cũng đang làm chao đảo rạp chiếu ở khắp châu Á. Tại Hong Kong, phim đã phá kỷ lục doanh thu ngày đầu công chiếu mà Na Tra: Ma Đồng Náo Hải từng lập được hồi đầu năm nay. Ở Đài Loan, khán giả phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ mới đến lượt mua vé. Maylaysia, Thái Lan hay Indonesia cũng xảy ra hiện tượng nửa đêm mà rạp phim vẫn đông chật người chờ xem các suất chiếu muộn. Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành ra mắt khán giả Hàn chậm một tuần so với nhiều nước khác, nhưng lượng đặt vé trước đã nhiều không tưởng.