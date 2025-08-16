Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Đâu là thử thách khó nhằn nhất khi lần đầu làm phim về không tặc ở Việt Nam?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Làm phim về những vụ cướp máy bay chưa bao giờ là dễ dàng, vì thế Tử Chiến Trên Không có quá nhiều thử thách đặt ra với đoàn làm phim.

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước, Tử Chiến Trên Không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long cầm đầu, dẫn theo đàn em nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng. Bọn chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

tu-chien-6.jpg
Chuyến bay bình thường bỗng trở thành thảm họa.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay. Dù bị tấn công bất ngờ với lực lượng không hề tương quan, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh, vì lòng nhân ái, vì tình yêu đất nước, vì niềm tin rằng chính nghĩa tất thắng.

tu-chien-1.jpg
tu-chien-2.jpg
tu-chien-4.jpg
Từ hành khách đến phi công, tiếp viên đều bước vào cuộc đấu trí.

Ê-kíp phim đã kì công phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam cũng như tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hoá trang và màu phim đầy hoài cổ. Được biết, mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ, màu sắc, kích thước khoang, và đặc biệt là phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau.

Trailer phim cũng cho thấy câu chuyện chỉ diễn ra trong chiếc máy bay chật hẹp nhưng vẫn đủ nghẹt thở, kịch tính. Từng cảnh cắt liên tục vào biểu cảm, ánh mắt căng thẳng của các diễn viên như điềm báo cho một điều gì đó sắp xảy ra, cùng với tiếng báo hiệu an toàn trên máy bay như là tiếng đếm ngược cho những màn giao đấu nảy lửa, nơi mỗi giây phút đều tiềm ẩn nguy hiểm.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim không tặc #Tử Chiến Trên Không #Hàm Trần #Kaity Nguyễn #Thái Hòa #Thanh Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục