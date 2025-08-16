Đâu là thử thách khó nhằn nhất khi lần đầu làm phim về không tặc ở Việt Nam?

HHTO - Làm phim về những vụ cướp máy bay chưa bao giờ là dễ dàng, vì thế Tử Chiến Trên Không có quá nhiều thử thách đặt ra với đoàn làm phim.

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước, Tử Chiến Trên Không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long cầm đầu, dẫn theo đàn em nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng. Bọn chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Chuyến bay bình thường bỗng trở thành thảm họa.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay. Dù bị tấn công bất ngờ với lực lượng không hề tương quan, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh, vì lòng nhân ái, vì tình yêu đất nước, vì niềm tin rằng chính nghĩa tất thắng.

Từ hành khách đến phi công, tiếp viên đều bước vào cuộc đấu trí.

Ê-kíp phim đã kì công phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam cũng như tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hoá trang và màu phim đầy hoài cổ. Được biết, mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ, màu sắc, kích thước khoang, và đặc biệt là phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau.

Trailer phim cũng cho thấy câu chuyện chỉ diễn ra trong chiếc máy bay chật hẹp nhưng vẫn đủ nghẹt thở, kịch tính. Từng cảnh cắt liên tục vào biểu cảm, ánh mắt căng thẳng của các diễn viên như điềm báo cho một điều gì đó sắp xảy ra, cùng với tiếng báo hiệu an toàn trên máy bay như là tiếng đếm ngược cho những màn giao đấu nảy lửa, nơi mỗi giây phút đều tiềm ẩn nguy hiểm.