“Hải ly” Tăng Phúc vượt ngàn chông gai mới được biến hình thành cá mập

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hành trình để Tăng Phúc được làm cá mập trong phim hoạt hình Băng Đảng Quái Kiệt 2 không hề dễ dàng, thậm chí đầy chông gai là khác.

Trong phiên bản lồng tiếng Việt của bộ phim hoạt hình hình Băng Đảng Quái Kiệt 2 (Bad Guys 2), Tăng Phúc sẽ đảm nhận vai anh Cá Mập (Mr. Shark), bậc thầy ngụy trang và là chiến thần tội phạm trong nhóm. Tăng Phúc rất thích thử thách bản thân, khám phá những khía cạnh mới của chính mình bằng cách hóa thân vào những nhân vật trái ngược với tính cách ngoài đời.

tang-phuc-5.jpg
Tăng Phúc lần đầu lồng tiếng phim.

Đó chính là lý do nam ca sĩ quyết tâm hóa thân thành nhân vật anh Cá Mập. Mr. Shark có giọng nói biến hóa vô hạn nên vô cùng hài hước. Nếu như ở phần đầu, “anh Mập” từng khiến cả rạp cười ngất với màn cải trang thành bà bầu để cứu nguy cho đồng đội, thì trong phần hậu truyện, nhân vật này tiếp tục khẳng định danh hiệu “con tướng tốn skin” (skin: trang phục trong game) với màn hóa trang táo bạo khác ngay giữa một đám cưới xa hoa.

Tuy ai xem trailer lồng tiếng của Băng Đảng Quái Kiệt 2 cũng khen Tăng Phúc có chất giọng trầm ấm của một ca sĩ cùng khả năng biểu cảm đa dạng, nhưng cơ duyên để chàng hải ly có được vai diễn này lại không hề bằng phẳng. Ban đầu, đạo diễn lồng tiếng Đạt Phi thẳng thắn nhận xét thể hình và chất giọng thường ngày của anh hoàn toàn không hợp với hình tượng Cá Mập.

tang-phuc-4.jpg
Băng Đảng Quái Kiệt 2 hứa hẹn sẽ bùng nổ rạp phim trong kỳ nghỉ sắp tới.

Sau khi nhận được phản hồi, Tăng Phúc quyết định tập luyện miệt mài để thể hiện chính xác cảm xúc nhân vật ở từng phân cảnh, từ hài hước, kịch tính cho đến sâu lắng. Có lúc, anh phải lặp lại một câu thoại hàng chục lần chỉ để tìm ra chất “Cá Mập” vừa dí dỏm, vừa duyên dáng. Kết quả, chàng hải ly được cả ê-kíp lồng tiếng lẫn nhà sản xuất DreamWorks đánh giá rất cao, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Tăng Phúc trong lần “lấn sân” đặc biệt này.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tăng Phúc #Băng Đảng Quái Kiệt 2 #Tăng Phúc lồng tiếng #The Bad Guys 2. phim hoạt hình

