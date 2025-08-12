Cẩm Nguyệt Như Ca: Ngất ngây với bộ ảnh đôi siêu ngầu của Châu Dã, Thừa Lỗi

HHTO - Trên phim Cẩm Nguyệt Như Ca, Châu Dã và Thừa Lỗi đều là tướng quân thì ngoài đời, hai diễn viên vừa có bộ ảnh đôi cực cá tính.

Nhân dịp Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng, Châu Dã và Thừa Lỗi đã tung ra bộ ảnh quảng bá phim. Thường thì các diễn viên sẽ chọn phong cách ngọt ngào, lãng mạn khi chụp ảnh đôi nhưng Châu Dã, Thừa Lỗi lại khác.

Trên phim, nhân vật của họ đều là tướng quân, Châu Dã còn có nhiều cảnh cải trang thành nam để ra chiến trường nên khi thực hiện bộ ảnh chung, hai người vẫn giữ phong cách mạnh mẽ, cá tính như phim.

Không cần cầu kỳ, Châu Dã và Thừa Lỗi chọn ngay bối cảnh là một hầm để xe mang đậm không khí bí ẩn, thêm đạo cụ là chiếc xe phân khối lớn. Cả hai chọn set đồ da mang phong cách khỏe khoắn và giữ biểu cảm lạnh lùng cho hợp với chủ đề bộ ảnh.

Tuy không đậm chất ngôn tình như nhiều bộ ảnh quảng bá phim, Châu Dã và Thừa Lỗi vẫn được khen là siêu ăn ý. Chỉ cần một khoảnh khắc cặp đôi chính Cẩm Nguyệt Như Ca nhìn nhau là đủ để netizen chìm đắm vào thế giới của hai người.

Trong thời gian quay Cẩm Nguyệt Như Ca, Châu Dã và Thừa Lỗi rất thân thiết. Hai người không ngại có những màn tương tác vui nhộn ở hậu trường phim. Thậm chí có lần, Châu Dã chẳng may bị ngã xuống hồ nước khi đợi quay cảnh tiếp theo. Thừa Lỗi đã nhanh chóng lao xuống để cứu bạn diễn, tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào như phim và sau đó biên kịch Cẩm Nguyệt Như Ca đã cho thêm chi tiết Tiêu Giác cứu Hòa Yến ở dưới nước.

Thừa Lỗi có lợi thế vóc dáng cao to, gương mặt góc cạnh nên rất hợp làm tướng quân. Còn Châu Dã cũng sở hữu nét đẹp cá tính, đặc biệt là ánh mắt cương nghị nên được khen là một trong những sao nữ Hoa ngữ có tạo hình giả nam trang đẹp nhất.