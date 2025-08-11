Cẩm Nguyệt Như Ca đang chiếu nhưng Thừa Lỗi lại ngọt ngào với cô gái khác?

HHTO - Netizen vừa mới tranh cãi về hành động của Thừa Lỗi trong thời điểm Cẩm Nguyệt Như Ca đang lên sóng thì nam diễn viên đã nhanh chóng có lời giải thích.

Mỗi khi có một bộ phim lên sóng, hai diễn viên chính thường sẽ tích cực đi quảng bá phim, quay video hay chụp ảnh ngọt ngào, chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội để tạo ra cảm giác “cặp đôi”, giúp khán giả càng muốn xem phim hơn. Ngược lại, showbiz sẽ rất kỵ tình huống diễn viên có hành động, cử chỉ tình cảm với người khác không phải bạn diễn trong phim đang chiếu.

Thừa Lỗi - Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca

Thế nên Thừa Lỗi vừa mới gây tranh cãi khi lộ video đi ăn với Tống Dật, hai người còn trét bánh kem lên mũi nhau rất vui vẻ. Bởi Thừa Lỗi đang có phim Cẩm Nguyệt Như Ca đóng cùng Châu Dã, nhưng thay vì xuất hiện cùng Châu Dã thì nam diễn viên lại đi cùng nữ diễn viên khác. Còn Tống Dật đang bị nghi hẹn hò với Bạch Kính Đình, và đoạn video kia làm nhiều người cho rằng Thừa Lỗi và Tống Dật có quan hệ đặc biệt.

Hình ảnh khiến netizen cho rằng Thừa Lỗi hẹn hò Tống Dật

Ngay sau đó, phía Thừa Lỗi đã giải thích rằng anh cùng Tống Dật tham gia show giải trí Xin Chào Thứ 7 để giới thiệu phim Dữ Tấn Trường An mà hai người đóng chính, sau đó đi ăn với đoàn làm phim. Ê kíp đã lên kịch bản để Thừa Lỗi, Tống Dật có màn trét kem lên mũi nhau để làm clip quảng bá phim sau này. Nhưng chẳng ngờ có khán giả quay lại được, tung lên mạng làm bùng nổ tin đồn Thừa Lỗi, Tống Dật hẹn hò nên đoàn làm phim đành phải tung ra video chính thức.

Video mà đoàn làm phim ghi lại

Vậy là Thừa Lỗi đã được giải oan, không có chuyện anh thiếu chuyên nghiệp đến mức Cẩm Nguyệt Như Ca đang phát sóng mà lại đi gặp gỡ công khai một cô gái khác không phải Châu Dã. Và những ai đang ủng hộ cặp đôi Hòa Yến và Tiêu Giác trong Cẩm Nguyệt Như Ca hãy cứ yên tâm xem phim.