Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Cẩm Nguyệt Như Ca đang chiếu nhưng Thừa Lỗi lại ngọt ngào với cô gái khác?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Netizen vừa mới tranh cãi về hành động của Thừa Lỗi trong thời điểm Cẩm Nguyệt Như Ca đang lên sóng thì nam diễn viên đã nhanh chóng có lời giải thích.

Mỗi khi có một bộ phim lên sóng, hai diễn viên chính thường sẽ tích cực đi quảng bá phim, quay video hay chụp ảnh ngọt ngào, chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội để tạo ra cảm giác “cặp đôi”, giúp khán giả càng muốn xem phim hơn. Ngược lại, showbiz sẽ rất kỵ tình huống diễn viên có hành động, cử chỉ tình cảm với người khác không phải bạn diễn trong phim đang chiếu.

cam-nguyet-8.jpg
Thừa Lỗi - Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca

Thế nên Thừa Lỗi vừa mới gây tranh cãi khi lộ video đi ăn với Tống Dật, hai người còn trét bánh kem lên mũi nhau rất vui vẻ. Bởi Thừa Lỗi đang có phim Cẩm Nguyệt Như Ca đóng cùng Châu Dã, nhưng thay vì xuất hiện cùng Châu Dã thì nam diễn viên lại đi cùng nữ diễn viên khác. Còn Tống Dật đang bị nghi hẹn hò với Bạch Kính Đình, và đoạn video kia làm nhiều người cho rằng Thừa Lỗi và Tống Dật có quan hệ đặc biệt.

cam-nguyet-16.jpg
cam-nguyet-18.jpg
Hình ảnh khiến netizen cho rằng Thừa Lỗi hẹn hò Tống Dật

Ngay sau đó, phía Thừa Lỗi đã giải thích rằng anh cùng Tống Dật tham gia show giải trí Xin Chào Thứ 7 để giới thiệu phim Dữ Tấn Trường An mà hai người đóng chính, sau đó đi ăn với đoàn làm phim. Ê kíp đã lên kịch bản để Thừa Lỗi, Tống Dật có màn trét kem lên mũi nhau để làm clip quảng bá phim sau này. Nhưng chẳng ngờ có khán giả quay lại được, tung lên mạng làm bùng nổ tin đồn Thừa Lỗi, Tống Dật hẹn hò nên đoàn làm phim đành phải tung ra video chính thức.

Video mà đoàn làm phim ghi lại

Vậy là Thừa Lỗi đã được giải oan, không có chuyện anh thiếu chuyên nghiệp đến mức Cẩm Nguyệt Như Ca đang phát sóng mà lại đi gặp gỡ công khai một cô gái khác không phải Châu Dã. Và những ai đang ủng hộ cặp đôi Hòa Yến và Tiêu Giác trong Cẩm Nguyệt Như Ca hãy cứ yên tâm xem phim.

cam-nguyet-6.jpg
cam-nguyet-15.jpg
Thừa Lỗi và Châu Dã trong bộ ảnh quảng bá phim
qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thừa Lỗi #Cẩm Nguyệt Như Ca #tin đồn hẹn hò #Châu Dã #Tống Dật

Xem thêm

Cùng chuyên mục