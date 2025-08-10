Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Triều Tuyết Lục" thành công giúp Ngao Thụy Bằng thăng hạng nhanh cỡ nào?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ cần nhìn vào buổi đóng máy phim mới của Ngao Thụy Bằng, ai cũng thấy hiệu ứng từ Triều Tuyết Lục vô cùng mạnh mẽ.

Triều Tuyết Lục được xem là một trong những phim Hoa ngữ thành công nhất trong mùa Hè này, giúp cả Ngao Thụy Bằng lẫn Lý Lan Địch có bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Khi Triều Tuyết Lục phát sóng, Ngao Thụy Bằng đang tham gia Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí và phim vừa đóng máy sau hơn 4 tháng quay.

ngao-thuy-bang-8.jpg
ngao-thuy-bang-10.jpg
Ngao Thụy Bằng càng thêm nổi tiếng sau phim Triều Tuyết Lục

Hiệu ứng từ Triều Tuyết Lục đã giúp lượng fan của Ngao Thụy Bằng tăng vọt, lượng người ghé thăm trường quay Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí cũng đông đúc bất ngờ. Trong buổi đóng máy, ước tính có khoảng 5000 fan đã tới nói lời chúc mừng vai diễn mới của Ngao Thụy Bằng, chưa kể còn gửi rất nhiều hoa và quà cho nam diễn viên. Chính Ngao Thụy Bằng còn thừa nhận đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều fan đến thăm mình như vậy nên vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Nam diễn viên đã chu đáo đặt đồ ăn thức uống để cám ơn các fan đến động viên mình.

ngao-thuy-bang-20.jpg
Có tới 5000 fan đến chúc mừng Ngao Thụy Bằng đóng máy phim mới

Trong Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí, Ngao Thụy Bằng đóng vai Trần Nhất, người duy nhất còn sống sót sau thảm kịch của nhà họ Trần, vốn là gia tộc nổi tiếng về chế tạo máy móc, ám khí. Mười mấy năm sau, Trần Nhất lại bị người ta hãm hại lần nữa, bị vu oan thành tội phạm bị truy nã.

ngao-thuy-bang-4.jpg
ngao-thuy-bang-11.jpg
Tạo hình vai Trần Nhất

Trần Nhất quyết tâm cùng bằng hữu điều tra hiện trường vụ án, và phát hiện mọi dấu vết đều dẫn tới tổ chức Bách Tế Hội đầy bí ẩn. Hóa ra bọn chúng là kẻ chủ mưu tiêu diệt gia tộc họ Trần để thực hiện âm mưu kéo quân địch đến xâm lược Đại Phụng. Và sau rất nhiều gian nan, Trần Nhất mới xóa sổ được Bách Tế Hội, rửa mối oan cho gia đình.

ngao-thuy-bang-1.jpg
ngao-thuy-bang-3.jpg
Nam diễn viên trong tạo hình nhà sư

Trong phim này, Ngao Thụy Bằng có rất nhiều tạo hình khi nhân vật Trần Nhất phải che giấu thân phận, nhưng gây chú ý nhất là khi cải trang làm một nhà sư. Hình ảnh Ngao Thụy Bằng vẫn đẹp trai ngời ngời bất chấp đầu không có tóc đã khiến netizen tíu tít khen ngợi.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triều Tuyết Lục #Ngao Thụy Bằng #Lý Lan Địch #Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí

