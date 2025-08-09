Cẩm Nguyệt Như Ca: Châu Dã hợp vai hay chưa đủ mạnh mẽ để làm một nữ tướng?

HHTO - Phần lớn những tranh cãi về Cẩm Nguyệt Như Ca đều dồn về vai Hòa Yến của Châu Dã. Có phải khán giả đang quá khắt khe, hay nhân vật này thực sự chưa ổn?

Cũng như mọi bộ phim khác, Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng kéo theo khen chê trái chiều. Người thì khen nhịp phim nhanh, hấp dẫn, Châu Dã và Thừa Lỗi đẹp đôi. Người lại phàn nàn biên kịch sửa đổi quá nhiều so với nguyên tác truyện, nhưng chi tiết quan trọng lại bỏ đi khiến nhân vật Hòa Yến của Châu Dã trở nên bất hợp lý.

Phim Cẩm Nguyệt Như Ca sửa nhiều so với nguyên tác

Trong tiểu thuyết gốc, Hòa Yến vốn là nữ tướng nhưng mất mạng vì kẻ xấu hãm hại, sau đó cô hồi sinh trong thân phận một tiểu thư yếu đuối. Bản tính mạnh mẽ vẫn còn nguyên, Hòa Yến đã quyết tâm tập luyện, từng bước lấy lại sức mạnh khi xưa để tiếp tục ra chiến trường tìm cơ hội báo thù kẻ từng làm hại mình.

Nhưng trên phim, Hòa Yến lại có xuất thân là cô tiểu thư hiền lành tên Hà Yến, vì nhiều lý do mà phải đóng giả anh trai ra chiến trường lập công trạng. Sau khi bị người nhà gài bẫy, Hà Yến giả chết, ở ẩn một thời gian, cải trang thành Hòa Yến và tiếp tục ra trận.

Netizen cho rằng quá trình thành tướng quân của Hòa Yến chưa hợp lý

Chính vì thiết lập nhân vật mà khán giả thấy khó hiểu khi một cô gái liễu yếu đào tơ bất ngờ có thể làm tướng quân đánh đâu thắng đấy. Thời gian thay đổi từ Hà Yến thành Hòa Yến chỉ được kể lại qua những lần chuyển cảnh rất nhanh khiến khán giả không cảm nhận được hành trình gian khó của nhân vật.

Châu Dã rất xinh nhưng vẫn thiếu nét mạnh mẽ của nữ tướng

Xây dựng nhân vật đã không hợp lý, Châu Dã còn bị cho là thiếu khí chất của một nữ tướng. Hòa Yến là cô gái bao năm bôn ba ngoài chiến trận, lẽ ra phải có nước da sạm nắng, vóc dáng khỏe khoắn tác phong nhanh nhẹn nhưng Châu Dã lại mỏng manh, nhẹ nhàng càng khiến netizen thấy khó tin vào những gì đang diễn ra trên màn ảnh.