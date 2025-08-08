Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Sưởi ấm trái tim

Google News

Xem "Mang Mẹ Đi Bỏ" nhưng lại nhận về vô số khoảnh khắc chạm đến trái tim

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tên phim thì tưởng như rất vô tình, nhưng xem phim mới biết nhân vật nào cũng tràn đầy ấm áp, mang đến rất nhiều khoảnh khắc xúc động khiến khán giả rưng rưng.

mang-me-2.jpg

Chỉ sau một tuần công chiếu, Mang Mẹ Đi Bỏ đã chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng, tốc độ nhanh đến mức ai cũng bất ngờ. Dù vẫn có ý kiến khen chê này khác, Mang Mẹ Đi Bỏ vẫn thành công với câu chuyện xúc động về tình mẹ con, với nhiều câu thoại chạm đến trái tim.

mang-me-6.jpg

Tâm điểm của Mang Mẹ Đi Bỏ là hai mẹ con Hoan và Hạnh. Dù chỉ là một thợ cắt tóc dạo, Hoan vẫn hết lòng chăm sóc cho người mẹ đang mất dần trí nhớ trong khi mẹ Hạnh luôn tha thiết nhớ về người con đầu lòng đang sống bên Hàn. Đã bao lần ánh mắt Hoan trìu mến hướng về mẹ, trong khi mẹ lại lặng lẽ nhìn về một miền ký ức đầy khắc khoải. Dù yêu mẹ bằng tình thương vô điều kiện, Hoan vẫn không ngừng day dứt và tự trách bản thân rằng: “Con là thằng con hư, mẹ đã vất vả khi sống với con rồi”.

mang-me-5.jpg

Ở cuối phim, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn để tìm người con mà bà đã rời bỏ năm xưa. Hoan cũng hy vọng rằng sống với con trai cả, mẹ sẽ sung sướng hơn, được quan tâm yêu thương nhiều hơn. Nhưng vào phút cuối cùng, anh đã quyết định cùng mẹ rời đi bởi “Trong gia đình mình, ít nhất phải có một người được hạnh phúc”. Hoan biết quá rõ rằng chung sống với người bị bệnh mất trí nhớ sẽ vất vả khó khăn như thế nào, và không muốn đẩy gánh nặng ấy sang người khác, nhất là khi anh trai đang có cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên vợ con.

mang-me-1.jpg

Giữa những lúc Hoan mệt mỏi muốn buông xuôi, điểm tựa níu giữ anh lại ngoài người mẹ lúc tỉnh lúc mê còn có nhóm bạn thân. Trong hành trình chăm sóc mẹ, Hoan không hề đơn độc bởi luôn có những người bạn chí cốt âm thầm đồng hành, giúp đỡ. Một trong những khoảnh hiếm hoi Hoan cười rạng rỡ là khi được nhóm bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ. Thế nhưng phía sau nụ cười ấy, Hoan vẫn thường chọn cách nói: “Tao ổn mà” như một tấm khiên để che giấu những tổn thương và từ chối sự thương hại.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mang Mẹ Đi Bỏ #Tuấn Trần #Hồng Đào #Mang mẹ đi bỏ cảm động

Xem thêm

Cùng chuyên mục