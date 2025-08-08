Xem "Mang Mẹ Đi Bỏ" nhưng lại nhận về vô số khoảnh khắc chạm đến trái tim

HHTO - Tên phim thì tưởng như rất vô tình, nhưng xem phim mới biết nhân vật nào cũng tràn đầy ấm áp, mang đến rất nhiều khoảnh khắc xúc động khiến khán giả rưng rưng.

Chỉ sau một tuần công chiếu, Mang Mẹ Đi Bỏ đã chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng, tốc độ nhanh đến mức ai cũng bất ngờ. Dù vẫn có ý kiến khen chê này khác, Mang Mẹ Đi Bỏ vẫn thành công với câu chuyện xúc động về tình mẹ con, với nhiều câu thoại chạm đến trái tim.

Tâm điểm của Mang Mẹ Đi Bỏ là hai mẹ con Hoan và Hạnh. Dù chỉ là một thợ cắt tóc dạo, Hoan vẫn hết lòng chăm sóc cho người mẹ đang mất dần trí nhớ trong khi mẹ Hạnh luôn tha thiết nhớ về người con đầu lòng đang sống bên Hàn. Đã bao lần ánh mắt Hoan trìu mến hướng về mẹ, trong khi mẹ lại lặng lẽ nhìn về một miền ký ức đầy khắc khoải. Dù yêu mẹ bằng tình thương vô điều kiện, Hoan vẫn không ngừng day dứt và tự trách bản thân rằng: “Con là thằng con hư, mẹ đã vất vả khi sống với con rồi”.

Ở cuối phim, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn để tìm người con mà bà đã rời bỏ năm xưa. Hoan cũng hy vọng rằng sống với con trai cả, mẹ sẽ sung sướng hơn, được quan tâm yêu thương nhiều hơn. Nhưng vào phút cuối cùng, anh đã quyết định cùng mẹ rời đi bởi “Trong gia đình mình, ít nhất phải có một người được hạnh phúc”. Hoan biết quá rõ rằng chung sống với người bị bệnh mất trí nhớ sẽ vất vả khó khăn như thế nào, và không muốn đẩy gánh nặng ấy sang người khác, nhất là khi anh trai đang có cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên vợ con.

Giữa những lúc Hoan mệt mỏi muốn buông xuôi, điểm tựa níu giữ anh lại ngoài người mẹ lúc tỉnh lúc mê còn có nhóm bạn thân. Trong hành trình chăm sóc mẹ, Hoan không hề đơn độc bởi luôn có những người bạn chí cốt âm thầm đồng hành, giúp đỡ. Một trong những khoảnh hiếm hoi Hoan cười rạng rỡ là khi được nhóm bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ. Thế nhưng phía sau nụ cười ấy, Hoan vẫn thường chọn cách nói: “Tao ổn mà” như một tấm khiên để che giấu những tổn thương và từ chối sự thương hại.