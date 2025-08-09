Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sau Phàm Nhân Tu Tiên, Dương Dương được khuyên không nên đóng thêm phim cổ trang

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vì sao nhiều người cho rằng Dương Dương nên chia tay mảng phim cổ trang để tập trung vào dòng phim hiện đại?

Trước khi lên sóng, Phàm Nhân Tu Tiên được xếp vào hàng phim cấp S vì có kinh phí lớn, công tác sản xuất tốn nhiều thời gian, lại có mỹ nam Dương Dương đóng vai chính. Hiện giờ, Phàm Nhân Tu Tiên có lượng khán giả ổn, kỹ xảo được khen chân thực đẹp mắt, Dương Dương không còn bị diễn xuất làm màu mà đã tự nhiên hơn.

pham-nhan-14.jpg
Dương Dương vẫn giữ được phong độ đẹp trai

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng với mức đầu tư và quảng bá rầm rộ, lẽ ra Phàm Nhân Tu Tiên phải có thành tích bùng nổ hơn nữa. Trên nhiều nền tảng tổng hợp lượt xem, phim vẫn xếp sau Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Lượng chủ đề bàn luận về Phàm Nhân Tu Tiên cũng chưa nhiều đến mức lấn át các phim khác chiếu cùng thời điểm.

duong-duong-6.jpg
Nhưng Phàm Nhân Tu Tiên vẫn chưa tạo bùng nổ

Từ đó mà netizen nhận xét Dương Dương không có duyên với phim cổ trang. Nam diễn viên từng làm nam chính trong nhiều bom tấn cổ trang nhưng khi phát sóng đều thành bom xịt. Như Thả Thí Thiên Hạ từng bị xem là phim Hoa ngữ thất bại nhất năm 2022, dù có Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính. Danh tiếng hai diễn viên không thể bù đắp cho kịch bản nhào nặn quá nhiều so với nguyên tác, biến thành câu chuyện lộn xộn và nhất là cái kết gây thất vọng.

duong-duong-1.jpg
duong-duong-3.jpg
Dương Dương đóng nhiều phim cổ trang nhưng đều thất bại

Vũ Động Càn Khôn cũng chịu kết quả tương tự, Dương Dương còn thành tâm điểm tranh cãi khi nhân vật bị xây dựng bất hợp lý, khiến khán giả càng xem càng thấy khó ưa. Chưa kể tạo hình của Dương Dương trong phim này cũng bị bảo là “xấu nhất sự nghiệp”, xem mãi chẳng thấy bộ trang phục nào tử tế.

duong-duong-4.jpg
Tạo hình trong Vũ Động Càn Khôn bị chê không đẹp

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh cũng là cái tên mà Dương Dương muốn quên đi mãi mãi. Nếu như phim truyền hình thành công rực rỡ bao nhiêu thì phim điện ảnh lại thất bại bấy nhiêu, trong đó Dương Dương cũng nhận về nhiều lời chê về diễn xuất, bị xem là bình hoa di động.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dương Dương #phim cổ trang #Phàm nhân tu tiên #Dương Dương diễn xuất #Dương Dương phim cổ trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục