Sau Phàm Nhân Tu Tiên, Dương Dương được khuyên không nên đóng thêm phim cổ trang

HHTO - Vì sao nhiều người cho rằng Dương Dương nên chia tay mảng phim cổ trang để tập trung vào dòng phim hiện đại?

Trước khi lên sóng, Phàm Nhân Tu Tiên được xếp vào hàng phim cấp S vì có kinh phí lớn, công tác sản xuất tốn nhiều thời gian, lại có mỹ nam Dương Dương đóng vai chính. Hiện giờ, Phàm Nhân Tu Tiên có lượng khán giả ổn, kỹ xảo được khen chân thực đẹp mắt, Dương Dương không còn bị diễn xuất làm màu mà đã tự nhiên hơn.

Dương Dương vẫn giữ được phong độ đẹp trai

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng với mức đầu tư và quảng bá rầm rộ, lẽ ra Phàm Nhân Tu Tiên phải có thành tích bùng nổ hơn nữa. Trên nhiều nền tảng tổng hợp lượt xem, phim vẫn xếp sau Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Lượng chủ đề bàn luận về Phàm Nhân Tu Tiên cũng chưa nhiều đến mức lấn át các phim khác chiếu cùng thời điểm.

Nhưng Phàm Nhân Tu Tiên vẫn chưa tạo bùng nổ

Từ đó mà netizen nhận xét Dương Dương không có duyên với phim cổ trang. Nam diễn viên từng làm nam chính trong nhiều bom tấn cổ trang nhưng khi phát sóng đều thành bom xịt. Như Thả Thí Thiên Hạ từng bị xem là phim Hoa ngữ thất bại nhất năm 2022, dù có Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính. Danh tiếng hai diễn viên không thể bù đắp cho kịch bản nhào nặn quá nhiều so với nguyên tác, biến thành câu chuyện lộn xộn và nhất là cái kết gây thất vọng.

Dương Dương đóng nhiều phim cổ trang nhưng đều thất bại

Vũ Động Càn Khôn cũng chịu kết quả tương tự, Dương Dương còn thành tâm điểm tranh cãi khi nhân vật bị xây dựng bất hợp lý, khiến khán giả càng xem càng thấy khó ưa. Chưa kể tạo hình của Dương Dương trong phim này cũng bị bảo là “xấu nhất sự nghiệp”, xem mãi chẳng thấy bộ trang phục nào tử tế.

Tạo hình trong Vũ Động Càn Khôn bị chê không đẹp

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh cũng là cái tên mà Dương Dương muốn quên đi mãi mãi. Nếu như phim truyền hình thành công rực rỡ bao nhiêu thì phim điện ảnh lại thất bại bấy nhiêu, trong đó Dương Dương cũng nhận về nhiều lời chê về diễn xuất, bị xem là bình hoa di động.