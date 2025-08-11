Dương Dương phải đi phẫu thuật, dưỡng thương vì những cảnh hành động ở Phàm Nhân Tu Tiên

HHTO - Các cảnh chiến đấu ở phim Phàm Nhân Tu Tiên vất vả như thế nào mà Dương Dương đã bị chấn thương phải đi phẫu thuật?

Xem Phàm Nhân Tu Tiên, ai cũng phải công nhận nỗ lực của Dương Dương. Nam diễn viên không chỉ xóa bỏ được cảm giác “diễn xuất dầu mỡ” từng bị chê ở những dự án trước mà còn nỗ lực cực nhiều cho các cảnh chiến đấu.

Dương Dương có tiến bộ trong Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên được đánh giá cao về kỹ xảo và hình ảnh, đặc biệt là các trận chiến giữa tiên và ma xem cực bắt mắt. Dương Dương là diễn viên chính nên tất nhiên sẽ có nhiều cảnh hành động phức tạp. Theo tiết lộ của đoàn làm phim thì Dương Dương không nhờ diễn viên đóng thế mà tự mình tập luyện và thực hiện các pha xoay người vòng tròn, bay lên cao rồi nhào lộn.

Nam diễn viên có nhiều cảnh hành động

Vì thế, sau khi quay xong Phàm Nhân Tu Tiên thì Dương Dương đã phải đi phẫu thuật đầu gối và khớp hông rồi dành nhiều tháng để nằm dưỡng thương chờ cơ thể bình phục. Dù Dương Dương từng quay nhiều phim cổ trang trước đó nhưng Phàm Nhân Tu Tiên vẫn khiến nam diễn viên vất vả vì các pha bay nhảy.

Khi xem các video hậu trường, netizen lại càng ấn tượng với tinh thần “kính nghiệp” của Dương Dương, nhất là với những cảnh quay xoay tròn nhiều vòng liên tục và nhào lộn rất dễ gây đau hông vì thiết bị máy móc giữ cố định ở khu vực này.

Dương Dương tự mình thực hiện các cảnh hành động

Chỉ nhìn thôi, khán giả đã thấy chóng mặt nhưng Dương Dương vẫn phải tập trung biểu cảm theo kịch bản, vẫn phải thể hiện độ bay bổng thanh nhã của người tu tiên. Chính vì thế mà netizen công nhận dù diễn xuất của Dương Dương có thể gây tranh cãi, nhưng tinh thần cố gắng vì vai diễn thì không chê vào đâu được.

Tiếc rằng Phàm Nhân Tu Tiên dù có lượt xem và các chỉ số tương tác ổn nhưng vẫn chưa gây bùng nổ như kỳ vọng, khiến nhiều người thấy tiếc cho nỗ lực của Dương Dương.