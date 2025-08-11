Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Dương Dương phải đi phẫu thuật, dưỡng thương vì những cảnh hành động ở Phàm Nhân Tu Tiên

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Các cảnh chiến đấu ở phim Phàm Nhân Tu Tiên vất vả như thế nào mà Dương Dương đã bị chấn thương phải đi phẫu thuật?

Xem Phàm Nhân Tu Tiên, ai cũng phải công nhận nỗ lực của Dương Dương. Nam diễn viên không chỉ xóa bỏ được cảm giác “diễn xuất dầu mỡ” từng bị chê ở những dự án trước mà còn nỗ lực cực nhiều cho các cảnh chiến đấu.

duong-duong-5.jpg
Dương Dương có tiến bộ trong Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên được đánh giá cao về kỹ xảo và hình ảnh, đặc biệt là các trận chiến giữa tiên và ma xem cực bắt mắt. Dương Dương là diễn viên chính nên tất nhiên sẽ có nhiều cảnh hành động phức tạp. Theo tiết lộ của đoàn làm phim thì Dương Dương không nhờ diễn viên đóng thế mà tự mình tập luyện và thực hiện các pha xoay người vòng tròn, bay lên cao rồi nhào lộn.

duong-duong-1.jpg
Nam diễn viên có nhiều cảnh hành động

Vì thế, sau khi quay xong Phàm Nhân Tu Tiên thì Dương Dương đã phải đi phẫu thuật đầu gối và khớp hông rồi dành nhiều tháng để nằm dưỡng thương chờ cơ thể bình phục. Dù Dương Dương từng quay nhiều phim cổ trang trước đó nhưng Phàm Nhân Tu Tiên vẫn khiến nam diễn viên vất vả vì các pha bay nhảy.

Khi xem các video hậu trường, netizen lại càng ấn tượng với tinh thần “kính nghiệp” của Dương Dương, nhất là với những cảnh quay xoay tròn nhiều vòng liên tục và nhào lộn rất dễ gây đau hông vì thiết bị máy móc giữ cố định ở khu vực này.

Dương Dương tự mình thực hiện các cảnh hành động

Chỉ nhìn thôi, khán giả đã thấy chóng mặt nhưng Dương Dương vẫn phải tập trung biểu cảm theo kịch bản, vẫn phải thể hiện độ bay bổng thanh nhã của người tu tiên. Chính vì thế mà netizen công nhận dù diễn xuất của Dương Dương có thể gây tranh cãi, nhưng tinh thần cố gắng vì vai diễn thì không chê vào đâu được.

Tiếc rằng Phàm Nhân Tu Tiên dù có lượt xem và các chỉ số tương tác ổn nhưng vẫn chưa gây bùng nổ như kỳ vọng, khiến nhiều người thấy tiếc cho nỗ lực của Dương Dương.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dương Dương #Phàm Nhân Tu Tiên #Dương Dương Phàm Nhân tu tiên #Dương Dương cảnh hành động

Xem thêm

Cùng chuyên mục