"Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành" lập kỳ tích ở phòng vé Việt chỉ với 2 suất chiếu

Vẫn biết "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành" có sức hút cực mạnh ở phòng vé Việt nhưng ai cũng ngỡ ngàng trước thành tích thú vị của phim.

Vậy là sau khi Doraemon và Thám Tử Lừng Danh Conan phá vỡ kỷ lục doanh thu cho anime Nhật Bản ở phòng vé Việt, đến lượt Thanh Gươm Diệt Quỷ chứng tỏ sức mạnh của mình. Những tập trước của loạt phim này đều tạo nên cơn sốt khi ra rạp Việt, nên ai cũng biết Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành sẽ nối tiếp thành công ấy.

Nhưng chẳng ngờ, ngày 11/8, "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành" lập kỳ tích khi chỉ có 2 suất chiếu nhưng bán được 391 vé, thu về 234 triệu đồng, theo Box Office Việt Nam - đơn vị độc lập theo dõi doanh thu phòng vé. Trước đó, chưa từng có phim nào ở Việt Nam đạt con số này chỉ với 2 suất chiếu. Nếu xét về tỷ lệ lấp đầy, "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành" cũng lập kỷ lục khi bán hết vé cả hai suất.

Phim có doanh thu khủng với 2 suất chiếu. Nguồn: Box Office Việt Nam.

Từ đó mà netizen tin chắc rằng khi công chiếu chính thức vào ngày 15/8, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành sẽ tiếp tục tạo nên nhiều kỳ tích mới cho anime Nhật Bản. Thanh Gươm Diệt Quỷ là bộ manga do Gotōge Koyoharu sáng tác, lấy bối cảnh nước Nhật thời kỳ Đại Chính. Những con quỷ ăn thịt người hoành hành khắp nơi nên một tổ chức có tên Sát Quỷ Đoàn ra đời để tiêu diệt chúng với cuộc chiến kéo dài suốt cả trăm năm.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành là phần đầu của chuỗi 3 phần phim điện ảnh.

Một ngày nọ, cậu bé bán than Tanjiro Kamado trở về nhà và phát hiện ra mẹ và các em bị sát hại, cô em gái Nezuko may mắn sống sót nhưng cũng hóa thành quỷ. Từ đây mà cậu quyết tâm gia nhập Sát Quỷ Đoàn để trả thù. Khi các thành viên của Sát Quỷ Đoàn và Trụ Cột tham gia vào chương trình đặc biệt để chuẩn bị cho trận chiến sắp với lũ quỷ, Chúa quỷ Muzan Kibutsuji xuất hiện và đẩy họ xuống một không gian bí ẩn.

Nơi ấy chính là thành trì của lũ quỷ - Vô Hạn Thành. Và thế là, trận chiến cuối cùng giữa Sát Quỷ Đoàn và lũ quỷ bùng nổ. Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành là phần đầu tiên trong bộ ba phim điện ảnh về cuộc chiến bi tráng, đẫm máu và cảm xúc bậc nhất này nên lại càng được khán giả chờ đón.