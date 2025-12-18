Xứng tầm bom tấn đỉnh nhất 2025, Avatar: Lửa Và Tro Tàn lập kỷ lục doanh thu bán vé sớm

HHTO - Sau 3 năm chờ đợi, Avatar: Lửa Và Tro Tàn không làm người hâm mộ thất vọng khi chiêu đãi kỹ xảo hoành tráng, trận đại chiến quy mô bậc nhất cả loạt phim cùng câu chuyện đầy cảm xúc.

Bom tấn đã tai, đã mắt nhất loạt phim

Giống với Avatar: Dòng Chảy Của Nước (2022), Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa Và Tro Tàn) quy tụ tinh hoa công nghệ của Hollywood thời điểm hiện tại. Thế giới hùng vĩ của Pandora với những vách núi lơ lửng giữa không trung, rừng rậm xanh mát trở lại choáng ngợp hơn bao giờ hết. Những chiếc thuyền khinh khí cầu bay do các sinh vật dạng sứa khổng lồ kéo, đàn Tulkun già cỗi khổng lồ trồi lên giữa biển, hàng trăm nghìn chiến binh Na’vi xung trận… là những hình ảnh mà người xem khó lòng quên được.

Avatar có phần hình ảnh và kỹ xảo không chê vào đâu được

Không những thế, Avatar: Lửa Và Tro Tàn còn là phần phim khép lại chương cũ của cả thương hiệu Avatar. Mọi mâu thuẫn kết thúc bằng một trận đại chiến với quy mô khủng bậc nhất cả ba phần phim. Trận đánh diễn ra trên không lẫn dưới nước, quy tụ hàng nghìn chiến binh mỗi phe, vô số máy bay, tàu chiến, các loài vật của Pandora cũng tham chiến tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, tàn khốc và cháy nổ mãn nhãn.

Trận chiến cuối phim vô cùng kịch tính

Lập kỷ lục doanh thu bán sớm, nhận vô vàn lời khen ngợi ở Việt Nam

Với sức hút khủng từ thương hiệu Avatar và bảo chứng từ đạo diễn James Cameron, Avatar: Lửa Và Tro Tàn không khó để sớm lập kỷ lục doanh thu tại Việt Nam. Dù chưa chính thức ra rạp, bộ phim đã thu về 29 tỷ đồng tiền bán vé sớm, vượt Avatar: Dòng Chảy Của Nước (9,9 tỷ đồng) và thậm chí là Avengers: Endgame (16 tỷ đồng).

Phim đã thu về hơn 29 tỷ đồng dù chưa chính thức khởi chiếu

Các suất chiếu định dạng đặc biệt như 3D IMAX luôn ở tình trạng cháy vé, nhiều khán chấp nhận ngồi ở hàng ghế sát màn hình hay hai bên rìa để được thưởng thức sớm bom tấn này. Với chất lượng còn tốt hơn phần trước, Avatar: Lửa Và Tro Tàn được dự đoán sẽ vượt doanh thu gần 300 tỷ đồng của Avatar: Dòng Chảy Của Nước và lập kỷ lục phim nước ngoài có doanh thu lớn nhất tại Việt Nam.