Sau “Bộ Tứ Báo Thủ”, Trấn Thành trở lại với thể loại phim điện ảnh sở trường

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau lần thử nghiệm gây tranh cãi với phim hài Tết "Bộ tứ báo thủ", Trấn Thành đã quay lại sở trường của mình trong dự án phim Tết 2026.

5 năm gần đây, Trấn Thành đã trở thành nhà vô địch mùa phim Tết khi năm nào cũng có một tác phẩm thắng lớn về doanh thu. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ đến Mai đều lập kỷ lục doanh thu phòng vé, phim sau kiếm tiền nhiều hơn phim trước và luôn có vị trí cao trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

tran-thanh-2.jpg
Trấn Thành trên trường quay phim Mai

Cả 3 cái tên kể trên đều là phim tâm lý gia đình với những mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái, đan xen chuyện tình éo le trắc trở dễ khiến khán giả đồng cảm. Nhưng đến Bộ Tứ Báo Thủ chiếu Tết 2025 thì Trấn Thành quyết định làm mới mình khi chuyển hướng sang phim hài.

Những tưởng chọc cười khán giả cũng là thế mạnh của anh, nhưng Bộ Tứ Báo Thủ không có doanh thu đột phá như kỳ vọng, còn gặp nhiều tranh cãi về chất lượng phim cũng như cách mà ê-kíp phản ứng trước những nhận xét của khán giả.

tran-thanh-4.jpg
Phim hài Bộ Tứ Báo Thủ gây nhiều tranh cãi

Và đến Tết 2026, Trấn Thành đã quyết định quay lại dòng phim thế mạnh của mình. Dự án Thỏ Ơi được giới thiệu thuộc thể loại tâm lý với một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị. Quả thực Trấn Thành rất giỏi trong việc đưa những chi tiết đời thường lên phim, khiến ai xem cũng thấy có một phần câu chuyện của mình hoặc của ai đó quanh mình.

tran-thanh-5.jpg
Trấn Thành trong buổi khai máy phim Thỏ Ơi

Trong bộ phim vừa khởi quay, Trấn Thành cũng mạo hiểm chọn lựa một loạt tân binh còn rất trẻ, rất lạ với khán giả, có người còn chưa đóng phim bao giờ. Bù lại, họ tràn đầy nhiệt huyết và mang lại không khí mới mẻ cho màn ảnh Việt vốn đang rất cần các gương mặt mới.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trấn Thành #Thỏ Ơi #phim Tết 2026 #phim Việt Nam #đạo diễn Trấn Thành #Mai #Nhà bà Nữ

