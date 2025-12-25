Chưa năm nào phim hoạt hình chiếu rạp bùng nổ như 2025, Quán quân xuất hiện "phút 89"

HHTO - Nhiều kỷ lục phim hoạt hình được thiết lập tại thị trường chiếu rạp Việt Nam trong năm 2025, đánh dấu giai đoạn thành công hiếm có.

Nói không ngoa khi khẳng định 2025 là giai đoạn thành công nhất của mảng hoạt hình chiếu rạp Việt Nam, khi một loạt thành tích, kỷ lục mới được thiết lập và thậm chí "xô đổ" trong cùng năm. Thậm chí, thị trường trong nước cũng có một tác phẩm "nhà làm" gây ấn tượng, mở ra một cánh cửa mới cho thể loại phim hoạt hình của người Việt và dành cho người Việt.

Phim hoạt hình Việt Nam ăn khách nhất

Giữa những tác phẩm phim người đóng, Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội là làn gió mới của điện ảnh nước nhà. Dự án được thực hiện theo phong cách hoạt hình gần gũi, dễ thương nhưng không kém phần bắt mắt, sáng tạo dựa trên câu chuyện của nhà văn Tô Hoài quen thuộc với tuổi thơ nhiều khán giả. Khởi chiếu sau dịp lễ 30/4 - 1/5, phim đạt thành công ngoài dự kiến khi thu về 21,5 tỷ đồng, trở thành dự án hoạt hình của Việt Nam ăn khách nhất từ trước đến nay.

Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội mở ra tương lai xán lạn cho ngành hoạt hình trong nước.



Hai lần kỷ lục anime ăn khách nhất bị "xô đổ"

Năm 2025 đánh dấu năm bùng nổ chưa từng thấy của anime, khi không chỉ một mà có đến ba tác phẩm lọt vào "câu lạc bộ trăm tỷ". Đầu tiên, phần 44 của Doraemon mang tên Nobita Và Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh đã lập kỷ lục doanh thu mới cho anime tại Việt Nam với 169 tỷ đồng, vượt qua ngôi vương của phần 43 Nobita Và Bản Giao Hưởng Địa Cầu trước đó. Song, con số này nhanh chóng bị đánh bại bởi Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn với 175 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên kỷ lục doanh thu của anime tại thị trường rạp phim Việt bị "soán ngôi" tận 2 lần trong 1 năm.

Kỷ lục doanh thu do Doraemon 44 thiết lập chưa lâu đã bị Conan phần 28 vượt qua.

Kỳ tích gọi tên Thanh Gươm Diệt Quỷ

Chưa dừng lại ở đó, năm 2025 còn đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu anime lọt vào "câu lạc bộ trăm tỷ", đó là Thanh Gươm Diệt Quỷ. Với doanh thu gần 140 tỷ đồng tại Việt Nam, siêu phẩm Vô Hạn Thành - Phần 1 đã giúp Thanh Gươm Diệt Quỷ trở thành thương hiệu anime ăn khách thứ ba tại Việt Nam, sau Doraemon và Thám Tử Lừng Danh Conan.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành lập kỳ tích.

Phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Dù cho có hàng loạt anime đổ bộ và lập nhiều thành tích ấn tượng nhưng sau cùng, ngôi vương hoạt hình của phòng vé Việt năm 2025 lại thuộc về Disney. Màn ra mắt của Zootopia 2 vào dịp cận kề cuối năm khiến mạng xã hội "phát sốt", lập nên nhiều chiến tích đáng nể toàn cầu.

Tại riêng Việt Nam, hành trình mới của Nick và Judy đã vượt mốc 200 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc Zootopia 2 đã trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử rạp phim Việt, đánh bại ngôi vương của Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru đã giữ suốt 3 năm qua.