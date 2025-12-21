Là phe phản diện nhưng Varang - Miles Quaritch lại được yêu thích nhất Avatar 3

HHTO - Thường thì phe chính diện luôn được khán giả yêu thích còn phản diện thì căm ghét. Nhưng ở Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn thì lại khác, cặp đôi phản diện có sức hấp dẫn cực mạnh.

Trước khi Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn khởi chiếu, nhà sản xuất đã tiết lộ rằng khán giả sẽ gặp một tộc người mới trên hành tinh Pandora: Tộc Tro do ác nữ Varang cầm đầu. Nếu cư dân của Tộc Rừng, Tộc Nước sống bình yên, hiền lành thì Tộc Tro vô cùng hung hãn, chuyên đi cướp bóc và gây chiến với cả hành tinh.

Tộc Tro vừa xuất hiện đã reo rắc kinh hoàng.

Nhưng đến khi xem phim, khán giả mới phát hiện ra Varang cực kỳ cá tính. Từ chiếc vương miện nửa đen nửa đỏ cực nổi bật đến đôi mắt viền đen quá sức ấn tượng đến điệu bộ, lối nói chuyện luôn làm lố. Dù chuỗi phim Avatar có rất nhiều nhân vật nữ ấn tượng như Neytiri hay Ronal nhưng Varang không hề bị mờ nhạt hay lấn át.

Phản diện Varang cực kỳ ấn tượng.

Nhất là khi Varang kết hợp với đại tá Miles Quaritch thì nước cờ này không khán giả nào đoán được. Dù biết rằng cả hai đều căm hận gia đình Jack Sully, nhưng ai mà ngờ một kẻ ghét bỏ người Na’vi như Miles Quaritch lại hẹn hò với Varang. Hai bên đến với nhau vì toan tính riêng, cần đồng minh để đối đầu với nhà Jack Sully nhưng ngày càng hợp nhau đến lạ.

Màn ghép đôi của Varang và Quaritch quả là bất ngờ lớn.

Mỗi khi Varang cùng Quaritch sánh bước bên nhau, khán giả đều thích thú vì cặp đôi phản diện vừa tỏa ra đầy lửa hận thù, tham vọng đốt cháy kẻ thù lại vừa hài hước trong từng hành động hay lời nói. Cả hai cực kỳ hiểu ý đối phương nên có những màn tung hứng mượt mà, khiến cho người xem phải công nhận đây là cặp đôi thú vị và cuốn hút nhất Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn. Thậm chí nhiều người còn hy vọng đạo diễn James Cameron sẽ phát triển phần phim riêng cho Varang cùng Quaritch tung hành từ Pandora xuống tới Trái Đất.