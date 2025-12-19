Diễn biến mới vụ Jack - Thiên An: J97 Promotion cho biết bị đơn vắng mặt tại buổi đối chất

HHTO - Sau thời gian dài diễn ra tranh chấp, mới đây phía J97 Promotion đã cập nhật diễn biến mới của vụ việc, cho biết phía Thiên An đã vắng mặt tại buổi đối chất.

Mới đây, sự việc liên quan đến tranh chấp xác định cha cho con giữa ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97) và bà Trần Nguyễn Thiên An tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi xuất hiện thêm những diễn biến mới.

Sự việc giữa Jack - Thiên An tiếp tục gây chú ý.

Theo thông báo chính thức từ Công ty J97 Promotion, vào lúc 14 giờ ngày 19/12/2025, nghệ sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn đã có mặt tại TAND Khu vực 2 TP.HCM theo giấy triệu tập để tham gia buổi đối chất trong vụ án “Tranh chấp về xác định cha cho con” giữa ông và bà Trần Nguyễn Thiên An. Buổi làm việc có sự tham dự của nam ca sĩ, gia đình cùng luật sư đại diện, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và mong muốn sự việc sớm được giải quyết theo đúng trình tự tố tụng.

Nguyên văn bài chia sẻ của J97 Promotion.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía J97 Promotion, Thiên An đã vắng mặt và cũng không cử người đại diện tham gia làm việc cùng tòa án. Phía công ty cho biết nghệ sĩ Jack và luật sư tham dự với mong muốn làm rõ các vấn đề pháp lý, đồng thời khẳng định lập trường sẵn sàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm làm cha theo đúng quy định pháp luật. J97 Promotion cũng bày tỏ kỳ vọng các bên liên quan sẽ phối hợp để vụ việc sớm khép lại, hạn chế những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng kéo dài trong nhiều năm qua.

Phía Jack cho biết Thiên An đã vắng mặt trong buổi đối chất này.

Sự việc bắt đầu từ ngày 28/3, giọng ca Thiên Lý Ơi đã nộp đơn khởi kiện, đề nghị tòa án giải quyết một số vấn đề liên quan đến quyền làm cha. Cụ thể, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu xác định trẻ TYĐ (bé Đ., sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của mình, đồng thời đề nghị bà Trần Nguyễn Thiên An không được phép cản trở việc ông thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người cha đối với con.

Câu chuyện "không hồi kết" trước đó.

Sau một thời gian dài diễn biến phức tạp, ngày 16/7, ca sĩ Jack cùng ê-kíp đã tổ chức buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí TP.HCM. Bên cạnh việc giới thiệu dự án nghệ thuật mới, sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi nam ca sĩ lần đầu công khai đề cập đến những vấn đề liên quan đến đời tư và quá trình theo đuổi vụ kiện xác định quyền làm cha.

Những chia sẻ tại họp báo đã khiến câu chuyện vốn âm ỉ trong thời gian dài tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) là ca sĩ được biết đến rộng rãi trên thị trường V-Pop. Trần Nguyễn Thiên An được biết đến với vai trò diễn viên và người mẫu ảnh. Câu chuyện giữa hai nhân vật bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận từ năm 2021, khi nam ca sĩ bị chỉ trích vì nghi vấn "bắt cá hai tay" trong tình cảm.