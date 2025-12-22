Running Man Vietnam tập 11: Trấn Thành bị tấn công, Quân A.P gây bất ngờ nhất

HHTO - Trong tập mới nhất của Running Man Vietnam 3, "Bò Biển" Trấn Thành bị 5 thành viên tấn công cùng một lúc. Trong khi đó, em út Quân A.P đã có màn lật kèo ngoạn mục.

Quân A.P khiến khán giả ú òa

Tập 11 của Running Man Vietnam Mùa 3 tiếp tục với Cuộc Chiến Nghi Phạm. Mở đầu, các thành viên bị đưa vào phòng thẩm vấn. Hàng loạt "cáo buộc" xuất hiện: Quang Tuấn có tuổi mà hay làm nội dung "nhảm nhí", Liên Bỉnh Phát rớt miếng như lá mùa thu, Quang Trung hay la hét thất thanh, Lan Ngọc và Anh Tú Atus có nhan sắc gây... ảnh hưởng trật tự công cộng. Khách mời Bùi Công Nam thao túng thị trường đế độn giày còn Neko Lê quá hỗn.

Tuy nhiên, sớ kể tội dài nhất thuộc về Trấn Thành: Bụng to che chắn tầm nhìn, lạm dụng khả năng tranh luận gây mệt mỏi tinh thần đồng đội, kéo quần lên quá cao, gây thiệt hại tài sản chương trình vì xé quá nhiều áo,… Đại hội "kể tội" này viral khắp mạng xã hội, khán giả được phen cười nghiêng ngả.

Đặc biệt, Quân A.P ghi điểm duyên dáng khi kêu Lan Ngọc “tẩy trang” để thoát tội. Nam ca sĩ có màn "quảng cáo trá hình" ca khúc mới nhất Lửa Gần Rơm vừa thủ đoạn vừa hồn nhiên.

Để chia đội, các thành viên phải tham gia thử thách "Thổi tắt nến bằng quạt". 9 người chơi bốc thăm vị trí gắn quạt mini trên cơ thể. Kết thúc, đội hình ba đội gồm: Bùi Công Nam kết đội với Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát chọn Anh Tú Atus và Quang Trung, Quân A.P đặt niềm tin vào Trấn Thành và Neko Lê.

Ở thử thách Rút Nước Lạnh, trận chiến trở nên kịch tính khi các câu hỏi xoay quanh đời tư và điểm yếu của nhau. Dư luận dậy sóng khi Liên Bỉnh Phát “khai” không có người yêu cũ. Quân A.P đối mặt với câu hỏi "chấn động" từ Bùi Công Nam. Để giành chiến thắng, Quân A.P đành chấp nhận công khai đủ ba cái tên “Khanh, Nghĩa, My” khiến cả dàn cast cười bò.

Trấn Thành trở thành mục tiêu

Ở trò chơi Đua Xe Tuần Lộc, Trấn Thành lại ngậm ngùi "tắm" bột mì sau hai lượt chơi thất bại. Ninh Dương Lan Ngọc cũng biến thành "người tuyết" trắng xóa. Hình ảnh một người nặng nhất và một người nhẹ nhất chương trình cùng ôm trọn bãi bột mì đã tạo nên khoảnh khắc "cặp đôi hoàn cảnh".

Đến cuộc đua xé bảng tên, một thành viên sẽ bị chọn làm "mục tiêu" dựa trên số phiếu bầu chọn nghi phạm. Tất cả các thành viên còn lại sẽ cùng truy đuổi để xé bảng tên người đó.

Quang Trung Trở thành mục tiêu đầu tiên và bị Neko Lê - Bùi Công Nam truy bắt ráo riết. Điểm nhấn thực sự nằm ở màn quyết đấu tay đôi giữa Anh Tú Atus và Quân A.P. Trái với dự đoán, em út Quân A.P bất ngờ bùng nổ thể lực, quật ngã đàn anh để giành chiến thắng. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành của "Quân Ăn Phấn" sau 11 tập phát sóng.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc Trấn Thành một mình chống chọi với 5 thành viên lực lưỡng khiến khán giả "toát mồ hôi hột". Dù bảng tên bị xé, nhưng tinh thần "thua trong vinh quang" của anh đã nhận được sự thán phục. Tập 11 khép lại với hình ảnh đối lập hài hước: Người chiến thắng Quân A.P thong dong ra về với viên ngọc R, trong khi 8 thành viên còn lại phải ngồi... lựa đậu như cô Tấm.