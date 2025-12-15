Running Man Vietnam tập 10: Cuộc đua "tiêu diệt Trấn Thành" chính thức trở lại

HHTO - Trong tập mới nhất của Running Man Vietnam mùa 3, "Bò Biển" Trấn Thành khiến khán giả cười nghiêng ngả khi đau khổ trước loạt "cú lừa" từ các thành viên.

Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát đối đầu

Tập 10: Giáng Sinh Không Lạnh của Running Man Vietnam mùa 3 chào đón bộ đôi khách mời thú vị: Neko Lê và Bùi Công Nam. Các thành viên được ông già Noel (Lê Nhân) tặng quà là những chiếc tất Giáng Sinh.

Tuy nhiên, sự kiện kịch tính xảy ra: Chiếc tất của Trấn Thành bỗng nhiên "bốc hơi" bí ẩn. Điều này khơi mào cho mục tiêu xuyên suốt tập 10: Tìm ra “kẻ trộm” lấy chiếc tất của Trấn Thành.

Ở thử thách đầu tiên, các thành viên phải úp mặt vào chậu nước lạnh buốt và chịu đựng cái lạnh để tránh bị đếm trùng hoặc đếm số cuối cùng. Hai thành viên team "OG" - Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát đối đầu nhau. Với sự dũng cảm và linh hoạt, Lan Ngọc giành chiến thắng khi Liên Bỉnh Phát ngóc đầu lên trước vì quá lạnh.

Nữ diễn viên nhận được gợi ý là hai hình ảnh bộ phận cơ thể của "kẻ trộm". Trấn Thành khoanh vùng được bốn người tình nghi: Liên Bỉnh Phát, Neko Lê, Quang Trung và Anh Tú Atus.

Trong trò thứ hai, một cặp đấu hai người ngậm nước, sau đó oẳn tù tì để xác định quyền tấn công. Người tấn công thành công sẽ dùng gối bột mì đánh thẳng vào mặt đối thủ. Trò chơi lặp lại cho đến khi ai phun nước ra khỏi miệng trước thì thua. Người thắng cuộc sẽ tiếp tục đối đầu với người chơi tiếp theo và người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Tiếp tục là màn "không hẹn mà gặp" của cặp đôi oan gia Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc. Tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi Liên Bỉnh Phát, dù thắng hay thua khi oẳn tù tì, vẫn hứng trọn "tuyết đầu mùa" từ Ninh Dương Lan Ngọc.

Trấn Thành bị "tiêu diệt"?

"Bò biển" Trấn Thành sở hữu phong độ "cân team" xuất sắc, liên tục hạ gục các đối thủ. Neko Lê phải hứng trọn bột mì từ bàn tay của Trấn Thành. Anh Tú Atus, Quang Trung cũng trở về với gương mặt đầy bột sau những cú đập gối từ đàn anh. Quân A.P lại lần nữa trở thành "Quân Ăn Phấn" dưới tay Trấn Thành. Cuối cùng, Trấn Thành thắng đến bảy thành viên, giành về một tấm ảnh gợi ý từ BTC.

Đến thử thách thứ ba, các thành viên sẽ di chuyển ngẫu nhiên và phải ôm nhau để tạo thành ba đội ngay khi nhạc tắt. Kết thúc nhiệm vụ, Liên Bỉnh Phát nhận gợi ý. Thế nhưng, sau loạt manh mối này, "nạn nhân" Trấn Thành lại càng thêm hoang mang vì việc chọn ra "kẻ trộm" trở nên khó đoán.

Vòng quyết định mang đến một cú "lật" kinh điển. Ngay từ đầu, Trấn Thành luôn nghi ngờ Quang Trung và có cả một nhóm thông đồng. Tuy nhiên, Trấn Thành hoàn toàn bất ngờ trước sự thật: Tất cả 8 thành viên còn lại đều chính là “kẻ trộm”. Điều này đồng nghĩa với việc: Nam diễn viên một mình đối đầu với cả 8 người chơi.

Tập 10 kết thúc trò chơi bằng "trái tim chết lặng" của "bò biển". Thế nhưng, bất ngờ chưa dừng lại: Lê Nhân (ông già Noel) tiết lộ thân phận là điều tra viên, hóa trang để gài bẫy bắt trộm. Đáng nói là, không chỉ 8 "kẻ trộm" bị bắt, mà Trấn Thành cũng bị bắt. Kết thúc này vừa khiến khán giả "đã nư", vừa tạo được sự ấn tượng trong tập phát sóng Giáng sinh của Running Man 3.