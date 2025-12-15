Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Running Man Vietnam tập 10: Cuộc đua "tiêu diệt Trấn Thành" chính thức trở lại

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tập mới nhất của Running Man Vietnam mùa 3, "Bò Biển" Trấn Thành khiến khán giả cười nghiêng ngả khi đau khổ trước loạt "cú lừa" từ các thành viên.

Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát đối đầu

Tập 10: Giáng Sinh Không Lạnh của Running Man Vietnam mùa 3 chào đón bộ đôi khách mời thú vị: Neko LêBùi Công Nam. Các thành viên được ông già Noel (Lê Nhân) tặng quà là những chiếc tất Giáng Sinh.

Tuy nhiên, sự kiện kịch tính xảy ra: Chiếc tất của Trấn Thành bỗng nhiên "bốc hơi" bí ẩn. Điều này khơi mào cho mục tiêu xuyên suốt tập 10: Tìm ra “kẻ trộm” lấy chiếc tất của Trấn Thành.

Ở thử thách đầu tiên, các thành viên phải úp mặt vào chậu nước lạnh buốt và chịu đựng cái lạnh để tránh bị đếm trùng hoặc đếm số cuối cùng. Hai thành viên team "OG" - Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát đối đầu nhau. Với sự dũng cảm và linh hoạt, Lan Ngọc giành chiến thắng khi Liên Bỉnh Phát ngóc đầu lên trước vì quá lạnh.

Nữ diễn viên nhận được gợi ý là hai hình ảnh bộ phận cơ thể của "kẻ trộm". Trấn Thành khoanh vùng được bốn người tình nghi: Liên Bỉnh Phát, Neko Lê, Quang Trung và Anh Tú Atus.

bia-1500-x-1000-px-9.png

Trong trò thứ hai, một cặp đấu hai người ngậm nước, sau đó oẳn tù tì để xác định quyền tấn công. Người tấn công thành công sẽ dùng gối bột mì đánh thẳng vào mặt đối thủ. Trò chơi lặp lại cho đến khi ai phun nước ra khỏi miệng trước thì thua. Người thắng cuộc sẽ tiếp tục đối đầu với người chơi tiếp theo và người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Tiếp tục là màn "không hẹn mà gặp" của cặp đôi oan gia Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc. Tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi Liên Bỉnh Phát, dù thắng hay thua khi oẳn tù tì, vẫn hứng trọn "tuyết đầu mùa" từ Ninh Dương Lan Ngọc.

Trấn Thành bị "tiêu diệt"?

"Bò biển" Trấn Thành sở hữu phong độ "cân team" xuất sắc, liên tục hạ gục các đối thủ. Neko Lê phải hứng trọn bột mì từ bàn tay của Trấn Thành. Anh Tú Atus, Quang Trung cũng trở về với gương mặt đầy bột sau những cú đập gối từ đàn anh. Quân A.P lại lần nữa trở thành "Quân Ăn Phấn" dưới tay Trấn Thành. Cuối cùng, Trấn Thành thắng đến bảy thành viên, giành về một tấm ảnh gợi ý từ BTC.

bia-1500-x-1000-px-8.png

Đến thử thách thứ ba, các thành viên sẽ di chuyển ngẫu nhiên và phải ôm nhau để tạo thành ba đội ngay khi nhạc tắt. Kết thúc nhiệm vụ, Liên Bỉnh Phát nhận gợi ý. Thế nhưng, sau loạt manh mối này, "nạn nhân" Trấn Thành lại càng thêm hoang mang vì việc chọn ra "kẻ trộm" trở nên khó đoán.

Vòng quyết định mang đến một cú "lật" kinh điển. Ngay từ đầu, Trấn Thành luôn nghi ngờ Quang Trung và có cả một nhóm thông đồng. Tuy nhiên, Trấn Thành hoàn toàn bất ngờ trước sự thật: Tất cả 8 thành viên còn lại đều chính là “kẻ trộm”. Điều này đồng nghĩa với việc: Nam diễn viên một mình đối đầu với cả 8 người chơi.

Tập 10 kết thúc trò chơi bằng "trái tim chết lặng" của "bò biển". Thế nhưng, bất ngờ chưa dừng lại: Lê Nhân (ông già Noel) tiết lộ thân phận là điều tra viên, hóa trang để gài bẫy bắt trộm. Đáng nói là, không chỉ 8 "kẻ trộm" bị bắt, mà Trấn Thành cũng bị bắt. Kết thúc này vừa khiến khán giả "đã nư", vừa tạo được sự ấn tượng trong tập phát sóng Giáng sinh của Running Man 3.

585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#running man #running man mùa 3 #running man vietnam mùa 3 #running man tập 10 #running man tập mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục