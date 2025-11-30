Running Man Vietnam tập 9: Trấn Thành đối đầu Lan Ngọc, Quân A.P có thêm biệt danh

HHTO - Tập 9 Running Man Vietnam 3 chứng kiến cuộc đối đầu gay cấn của Trấn Thành - Lan Ngọc, chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?

Tập 9 Running Man Vietnam mùa 3 vừa lên sóng - nơi các thành viên tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt phù thủy, giải cứu công chúa để có thể cứu lấy Vạn Hoa Tiên Quốc.

Ở tập trước, Ninh Dương Lan Ngọc đã lộ diện không phải công chúa mà là "phù thủy" cải trang và đã sở hữu nhiều quyền năng, "thu phục" Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P về đội Xanh.

Trong khi đó, "phe chính nghĩa" - đội Hồng với 6 thành viên Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Isaac, Quốc Thiên và Lê Xuân Tiền. Tuy chênh lệch quân số 4-6 nhưng bù lại đội Xanh có 3 quyền năng và Lan Ngọc sở hữu 5 "sinh mạng" khiến cuộc đấu cân bằng hơn.

Trong thử thách thứ nhất, các đội sẽ phải tìm được thành viên có điểm khác biệt trong đội đối phương - tưởng đơn giản nhưng khó đoán vì khả năng diễn xuất "đỉnh chóp" của dàn cast.

Ở vòng đấu đầu tiên, diễn viên thực lực Quang Tuấn đã giúp đội Xanh giành chiến thắng. Vòng đấu thứ hai của đội Hồng, "Thị đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát "tung hỏa mù" khiến đội Xanh phân vân trong lúc lựa chọn tìm người khác biệt. Cuối cùng, đội Xanh nghi ngờ Anh Tú Atus nhưng người khác biệt lại là Trấn Thành. Đáng chú ý, "thần đồng ngoại ngữ" Quân A.P tiếp tục nhận thêm một biệt danh là "Quân ran đum" khi phát âm tiếng Anh chữ random (tạm dịch: ngẫu nhiên).

Kết quả của trò chơi Nhìn Thấu Tâm Can là hai đội bất phân thắng bại, đội giải cứu công chúa thất bại trong nhiệm vụ tiêu diệt sinh mệnh của phù thủy.

Ở thử thách thứ hai - Sức mạnh đôi tay, mỗi đội chọn một thành viên leo lên cột ngang, với nhiệm vụ giữ thăng bằng và dùng miếng mút chứa phấn màu để "tấn công" đối thủ.

Cuộc đấu mở màn gay cấn với lượt của Lan Ngọc và Trấn Thành. Nếu Trấn Thành chọn phòng thủ thì Lan Ngọc chọn tấn công, nếu Trấn Thành đầy sức mạnh thì Lan Ngọc hết sức linh hoạt. Kết quả cả hai cùng rơi xuống hố xốp. Dù Lan Ngọc thắng nhưng trong quá trình chiến đấu Trấn Thành lỡ xé rách quần Lan Ngọc, khiến khán giả cười nắc nẻ.

Cặp đấu tiếp theo là Quân A.P - Quốc Thiên. Với những màn va chạm đầy cồng kềnh, cuối cùng Quân A.P trắng tay trước Quốc Thiên. Tiếp đó, với sở trường ở những trò chơi giữ thăng bằng, Quang Trung đã thắng đậm trước Anh Tú Atus, Lê Xuân Tiền cũng nhanh chóng hạ gục Quang Tuấn. Ở lượt cuối, Quang Tuấn có một trận chơi ngang tài ngang sức với Trấn Thành và xuất sắc giành chiến thắng.

Kết thúc nhiệm vụ, Lan Ngọc bảo toàn trọn vẹn 5 "sinh mạng", tạo lợi thế cho chặng tiếp theo.

Ở vòng xé bảng tên tiêu diệt phù thủy, các đội bước vào cuộc rượt đuổi căng thẳng. Để tiêu diệt được Lan Ngọc, đội giải cứu công chúa phải loại toàn bộ 3 "tay sai" và đánh bại 5 "sinh mạng" của phù thủy. Song song đó, trái tim của phù thủy được chia thành 5 mảnh, nếu thu thập đủ cả 5 mảnh và ghép hoàn chỉnh, đội công chúa sẽ giành chiến thắng.

Trấn Thành giữ vững phong độ vừa là kẻ mạnh, vừa là thủ lĩnh điều phối chiến lược cho các thành viên đội Hồng. Lan Ngọc "chiến hết mình", lăn xả khi đối đầu "bò biển" Trấn Thành.

Sau thời gian chiến đấu quyết liệt, chiến thắng thuộc về 6 hoàng tử đội giải cứu công chúa.

Tập phát sóng tuần này nhận nhiều phản hồi tích cực, dàn nghệ sĩ phải vận dụng cả sức bền, sự thông minh lẫn yếu tố may mắn trong các trò chơi, mang đến những tương tác dễ thương, vui nhộn. Ê-kíp biên tập được khen ngợi vì xây dựng tình huống hấp dẫn, tạo "gia vị" mới cho màn xé bảng tên.