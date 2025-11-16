Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Running Man Vietnam tập 7: Minh Hằng bị lừa, Trấn Thành đối đầu Liên Bỉnh Phát

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tập 7 Running Man Vietnam có chủ đề Cặp Đôi Tri Kỷ, mang đến hành trình kết nối 7 “cụ già gân” và khách mời đặc biệt Minh Hằng sau cú lừa "chấn động".

Minh Hằng hóa công chúa tuyết

Trong tập 7 Running Man Vietnam chia các thành viên thành bốn cặp “tri kỷ”: Trấn Thành - Lan Ngọc, Quang Tuấn - Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát - Quang Trung và Quân A.P - Minh Hằng.

Không khí mở đầu bùng nổ khi cả “viện dưỡng lão R” cùng hòa giọng karaoke 60 Năm Cuộc Đời. Trấn Thành thú nhận từng nghĩ Quang Tuấn khó gần nhưng tiếp xúc mới thấy “Công Chúa” dễ thương. Trong khi đó, Quân A.P và Quang Trung nhận xét "Bò Biển" vừa mưu mô vừa ngây thơ khiến cả bàn ăn nổ tung tiếng cười.

Tất cả đồng lòng khen ngợi "Người Dựng Chuyện" Lê Nhân - người âm thầm chăm lo hậu cần, tự chuẩn bị tạo hình và ngày càng tiến bộ.

Ở nhiệm vụ đầu tiên, các thành viên bịt mắt, đứng lên rồi ngồi xuống theo tín hiệu. Quang Trung lãnh trọn cú ném trời giáng từ Trấn Thành, Lan Ngọc là trường hợp hy hữu “ngồi im cũng trúng đạn”. Đỉnh điểm, Liên Bỉnh Phát chơi chiêu hạ gục Trấn Thành bằng một cú ném thù hằn, khiến A Xìn thua oan ức.

bia-1500-x-1000-px-26.png
"Cụ" Quang Trung khó chịu vô cùng với màn hứng bóng nước từ Running Man Vietnam. Nguồn ảnh: BTC.

Đến nhiệm vụ thứ hai - Săn Bánh Quy, các thành viên phải cúi đầu ngậm bánh trong khay bột. Biệt danh “Quân Ăn Phấn” của Quân A.P vận vào người, còn Minh Hằng trở thành Công chúa Tuyết phiên bản bột mì.

Nhiệm vụ thứ ba mang tên Phối Hợp Hoàn Hảo, các cặp đôi phải bưng chậu nước vượt qua chướng ngại vật bao gồm thảm gai và bọt biển đầy xà phòng. Quang Trung liên tục té ngã, Trấn Thành và Minh Hằng bị phát hiện “nhảy từng chân” để né thảm. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Trấn Thành - Lan Ngọc, bộ đôi vừa phối hợp ăn ý vừa giữ được tinh thần đến giây cuối cùng.

bia-1500-x-1000-px-27.png

Trấn Thành rách áo, Minh Hằng vẫn bị lừa

Trong trò chơi xé bảng tên trong tập 7, mỗi cặp đôi bị nối với nhau bằng một sợi dây. Chiều dài dây nối trở thành lợi thế quyết định: Trấn Thành - Lan Ngọc dẫn đầu với 90cm, Liên Bỉnh Phát - Quang Trung chỉ có... 0cm dây.

Cặp Anh Tú Atus - Quang Tuấn áp dụng chiến thuật… chạy trốn. Trấn Thành - Lan Ngọc liên minh với Minh Hằng - Quân A.P. Bộ tứ xé bảng tên Quang Tuấn nhanh như chớp, khiến Anh Tú Atus bơ vơ một mình. Liên Bỉnh Phát trở thành nạn nhân tiếp theo, chỉ còn Quang Trung “sống sót” trong cảnh tượng hỗn loạn.

bia-1500-x-1000-px-25.png

Minh Hằng, một lần nữa tin nhầm đội Trấn Thành - Lan Ngọc, bị Lan Ngọc tận dụng lúc lơ là để xé bảng tên. Lão Trư từ đó mất niềm tin hoàn toàn vào bất cứ ai. Anh Tú Atus tiếp tục bị loại sau màn rượt đuổi với Quang Trung, vốn tính toán dồn ép nhưng cuối cùng lại bị Quang Trung lật thế cờ.

Đỉnh cao của trận chiến là màn tranh đấu cuối cùng: Trấn Thành, chiếc áo rách tả tơi sau bao lần chinh chiến, cùng Lan Ngọc lao vào Quang Trung và Liên Bỉnh Phát. Không làm khán giả thất vọng, “Bò biển” bung toàn lực, phối hợp với Lan Ngọc để hạ gục cả hai, mang về chiến thắng vang dội. Cặp đôi phim Cua Lại Vợ Bầu phá giải lời nguyền, xuất sắc thu về 2 viên ngọc R danh giá.

582090788-1541596183699091-3047288813421032861-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#running man #running man vietnam #running man vietnam tập 7 #running man minh hằng #running man trấn thành

