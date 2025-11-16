Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao "Anh trai" OgeNus bị fan phản ứng sau khi lộ ảnh hẹn hò TikToker CiiN?

MIDI - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một tháng trước khi OgeNus công khai hình ảnh thân mật, TikToker CiiN từng vướng tin đồn hẹn hò với một "Anh trai" khác trong vũ trụ "Say Hi".

Rạng sáng 15/11, CiiN trở thành tâm điểm bàn tán sau khi OgeNus bất ngờ đăng tải khoảnh khắc thân mật với cô trên mạng xã hội Threads.

555684643-1442284651230593-5135394917938913866-n.jpg
584176682-17846881743601142-435759857775383842-n.jpg

Dù nam rapper nhanh chóng xóa bài đăng chỉ sau vài phút "trượt tay", cộng đồng mạng cho rằng đây là lần "trượt tay" công khai mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

ngo-dinh-nam-rhyder-ciin-2.jpg
ciin-nam-2.png

Trước khi đến với OgeNus, mối quan hệ gần nhất và được chú ý nhiều nhất của CiiN là cùng Ngô Đình Nam - hot TikToker kém cô 2 tuổi.

Từ năm 2022, cặp đôi TikToker liên tục xuất hiện cùng nhau trong các video viral, có hành động thân thiết, sánh đôi tại các sự kiện, dấy lên nhiều đồn đoán.

ciin-nam-1.jpg

Dù từng lên tiếng rằng cả hai chỉ là "những người bạn thân thiết bình thường", cặp đôi vẫn được netizen "đẩy thuyền" tích cực. Tháng 3/2024, CiiN và Ngô Đình Nam được cho là ngầm công khai hẹn hò sau một vài video ẩn ý từ cả hai phía.

ngo-dinh-nam-rhyder-ciin-5.jpg

Ngày 9/1/2025, CiiN thông báo chia tay qua một dòng trạng thái trên Threads. Hot TikToker có 16 triệu người theo dõi cũng nhấn nút hủy theo dõi Ngô Đình Nam trên Instagram. Fan thể hiện sự tiếc nuối khi mối tình từ bạn thân đến người yêu kéo dài gần 3 năm giữa CiiN và Ngô Đình Nam kết thúc.

screen-shot-2022-02-17-at-191001.jpg

Trước khi trở thành hot TikToker sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, CiiN từng xuất hiện trên sóng truyền tại game show Người Ấy Là Ai mùa 2. Cô nàng được giới thiệu là bạn gái của dancer Nhật Phương. Cả hai phát triển mối quan hệ khi cùng hoạt động trong vũ đoàn Bước Nhảy.

ciin-nam-5.png
nguoi-yeu-bui-thao-ly.jpg

Chuyện tình đẹp của hai vũ công kéo dài 4 năm rồi lặng lẽ kết thúc vào đầu năm 2022. Không có lời xác nhận chính thức, người hâm mộ chỉ biết rằng sau chương trình, cả hai dần ít xuất hiện bên nhau, rồi "đường ai nấy đi" trong im lặng.

Bất ngờ hơn với fan vũ trụ "Say Hi" là chỉ một tháng trước khi OgeNus công khai, CiiN vướng tin đồn hẹn hò "Anh Trai" RHYDER.

Nguồn cơn xuất phát từ một video "bắt trend" TikTok trên kênh của CiiN, bàn tay vuốt tóc, nựng má cô nàng được cho là của RHYDER. Khi nhiều người nhắc tên RHYDER trong phần bình luận, CiiN không phủ nhận cũng không xác nhận, điều này khiến cư dân mạng trở nên bán tín bán nghi.

Sau đó, cư dân mạng soi ra trong đoạn clip CiiN quay cùng RHYDER, outfit của cô trùng khớp với trang phục xuất hiện khi nhận bó hoa đỏ.

ciin-1hvn.jpg
ciin.jpg

CiiN, tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, hiện sở hữu 16,7 triệu người theo dõi trên TikTok. CiiN nổi tiếng từ khoảng năm 2021 nhờ khả năng nhảy cover, sau đó phát triển sang dạng nội dung biến hình, dựng tình huống. Cô từng được gọi là "Lisa Việt Nam" nhờ phong cách thời trang cá tính, kiểu tóc tẩy cắt mái bằng có nhiều điểm tương đồng với "em út" BLACKPINK.

fb-1511.jpg
MIDI - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Ciin #Ogenus #Ngô Đình Nam #RHYDER #Lisa Việt Nam #Anh Trai #Anh Trai Say Hi

