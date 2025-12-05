Lâm Bách Hoành "dùng phao" để nói tiếng Việt trong buổi ra mắt phim

HHTO - Trái ngược với không khí căng thẳng trong bộ phim hành động "96 Phút Sinh Tử", Lâm Bách Hoành mang đến buổi ra mắt tại Việt Nam sự hóm hỉnh qua màn "nhắc bài" công khai ngay trên sân khấu.

Tối ngày 4/12, buổi công chiếu sớm bộ phim 96 Phút Sinh Tử (96 Minutes) tại TP.HCM thu hút sự quan tâm từ khán giả. Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện của nam chính Lâm Bách Hoành.

96 Phút Sinh Tử giữ vị trí Top 1 phòng vé Đài Loan. - Ảnh: CGV

Trong phim, Lâm Bách Hoành vào vai Tống Khang Nhân - một chuyên gia xử lý bom mìn phải chạy đua với thời gian trên chuyến tàu cao tốc để giải cứu người thân. Vai diễn đòi hỏi sự tập trung cao độ và những màn đấu trí nghẹt thở.

Tuy nhiên, những đoạn clip ghi lại cảnh quay lỗi (NG) được nhà sản xuất chia sẻ trên mạng xã hội trước đó lại hé lộ một khía cạnh khác của nam diễn viên: hay cười và đôi lúc "quên bài" một cách tự nhiên. Nét tính cách này dường như đã theo chân anh đến tận buổi giao lưu tại Việt Nam.

Clip: GSC Movies.

Ngay trước thềm sự kiện, hình ảnh nam diễn viên dạo quanh chợ Bến Thành với trang phục giản dị đã được lan truyền nhanh chóng. Điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Nhiều người hâm mộ còn nhắc lại mối liên hệ thú vị giữa anh và Hứa Quang Hán, người sở hữu nụ cười dễ gây thiện cảm với người đối diện.

Cặp đôi Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà. - Ảnh: Tôn Huy.

Hình ảnh Lâm Bách Hoành "tung tăng" tại Chợ Bến Thành. - Ảnh: CGV.

Điểm nhấn của buổi tối 4/12 diễn ra khi Lâm Bách Hoành nỗ lực giao lưu bằng tiếng Việt. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mỹ nam sinh năm 1988 bất ngờ quên từ vựng giữa chừng.

Không lúng túng che giấu, anh quyết định rút tờ "phao" từ trong túi ra để đọc trọn vẹn câu: "Anh ấy rất đẹp trai". Hành động thẳng thắn và có phần hài hước này khiến nhiều khán giả bật cười trước sự đáng yêu của mỹ nam Đài Loan.

Khoảnh khắc lúng túng khi quên thoại của Lâm Bách Hoành. - Clip: Tôn Huy.

Góc nghiêng "thần thánh" của Lâm Bách Hoành. - Ảnh: Tôn Huy.