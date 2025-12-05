Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Lâm Bách Hoành "dùng phao" để nói tiếng Việt trong buổi ra mắt phim

Tôn Huy - Ảnh: tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trái ngược với không khí căng thẳng trong bộ phim hành động "96 Phút Sinh Tử", Lâm Bách Hoành mang đến buổi ra mắt tại Việt Nam sự hóm hỉnh qua màn "nhắc bài" công khai ngay trên sân khấu.

Tối ngày 4/12, buổi công chiếu sớm bộ phim 96 Phút Sinh Tử (96 Minutes) tại TP.HCM thu hút sự quan tâm từ khán giả. Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện của nam chính Lâm Bách Hoành.

96pst.jpg
96 Phút Sinh Tử giữ vị trí Top 1 phòng vé Đài Loan. - Ảnh: CGV

Trong phim, Lâm Bách Hoành vào vai Tống Khang Nhân - một chuyên gia xử lý bom mìn phải chạy đua với thời gian trên chuyến tàu cao tốc để giải cứu người thân. Vai diễn đòi hỏi sự tập trung cao độ và những màn đấu trí nghẹt thở.

Tuy nhiên, những đoạn clip ghi lại cảnh quay lỗi (NG) được nhà sản xuất chia sẻ trên mạng xã hội trước đó lại hé lộ một khía cạnh khác của nam diễn viên: hay cười và đôi lúc "quên bài" một cách tự nhiên. Nét tính cách này dường như đã theo chân anh đến tận buổi giao lưu tại Việt Nam.

Clip: GSC Movies.

Ngay trước thềm sự kiện, hình ảnh nam diễn viên dạo quanh chợ Bến Thành với trang phục giản dị đã được lan truyền nhanh chóng. Điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Nhiều người hâm mộ còn nhắc lại mối liên hệ thú vị giữa anh và Hứa Quang Hán, người sở hữu nụ cười dễ gây thiện cảm với người đối diện.

hht-lbh04.jpg
Cặp đôi Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà. - Ảnh: Tôn Huy.
20251205-083239.jpg
Hình ảnh Lâm Bách Hoành "tung tăng" tại Chợ Bến Thành. - Ảnh: CGV.

Điểm nhấn của buổi tối 4/12 diễn ra khi Lâm Bách Hoành nỗ lực giao lưu bằng tiếng Việt. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mỹ nam sinh năm 1988 bất ngờ quên từ vựng giữa chừng.

Không lúng túng che giấu, anh quyết định rút tờ "phao" từ trong túi ra để đọc trọn vẹn câu: "Anh ấy rất đẹp trai". Hành động thẳng thắn và có phần hài hước này khiến nhiều khán giả bật cười trước sự đáng yêu của mỹ nam Đài Loan.

Khoảnh khắc lúng túng khi quên thoại của Lâm Bách Hoành. - Clip: Tôn Huy.
hht-lbh02.jpg
Góc nghiêng "thần thánh" của Lâm Bách Hoành. - Ảnh: Tôn Huy.
hht-lbh03.jpg
Ảnh: Tôn Huy.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh: tổng hợp
#Lâm Bách Hoành #Ra mắt phim #96 Phút Sinh Tử #Việt Nam #diễn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục