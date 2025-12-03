Xôn xao ảnh Dương Domic và Linh Ka đi chơi riêng sau nhiều lần đồn đoán hẹn hò

HHTO - Hình ảnh Dương Domic và cô gái được cho là Linh Ka đi chơi riêng cùng nhau tại Pháp đang gây xôn xao mạng xã hội.

Sáng ngày 3/12, mạng xã hội xôn xao bức ảnh được cho là chụp lại nam ca sĩ Dương Domic bên cạnh một cô gái bí ẩn. Những bài đăng đều nhắc đến tên của Linh Ka, cho rằng cô và chủ nhân ca khúc Mất Kết Nối đang đi chơi cùng nhau tại Pháp.

Hình ảnh được cho là Dương Domic và Linh Ka đi chơi tại Pháp. Nguồn: Hóng Hớt Showbiz

Trong ảnh, Dương Domic và Linh Ka cùng nhau đi dạo phố vô cùng gần gũi và thoải mái. Đặc biệt, Linh Ka để lộ màu tóc mới khác với màu đen thường thấy. Về mốc thời gian, không rõ cả hai đã "đánh lẻ" vào lúc nào nhưng có thể xác định được địa điểm tại Paris, Pháp dựa trên tên quán cà phê lọt vào khung ảnh.

Linh Ka gần đây cũng khoe màu tóc mới.

Trước đó tại concert Anh Trai "Say Hi" vào tháng 12/2024, Dương Domic đã có những chia sẻ ẩn ý về tình trạng hẹn hò của mình. Khi được Trấn Thành hỏi "đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa", nam ca sĩ ngay lập tức đáp chưa và khẳng định bản thân hiện tại "chỉ có âm nhạc mà thôi".

Về Linh Ka, Dương Domic đã có nghi vấn hẹn hò với cô nàng kể từ khi còn tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi". Cả hai thậm chí còn từng bị chụp ảnh lại, nghi ngờ là đi chơi chung, thậm chí sử dụng đồ đôi theo như nhiều hình ảnh phân tích từ cư dân mạng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, đôi bên đều giữ im lặng, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận và vẫn tiếp tục với công việc của mình như mọi khi.