Cặp sao Việt có tình bạn 15 năm đáng ngưỡng mộ: Thành công vẫn không quên nhau

HHTO - Quen biết và cùng nhau trải qua muôn vàn thăng trầm từ thuở mới vào nghề, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng vẫn thân thiết suốt 15 năm qua. Không quá khoa trương hay ồn ào, cả hai lặng lẽ đồng hành, ủng hộ nhau trong các dự án và khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình bạn dài lâu của mình.

img-2012.jpg

Tình bạn của Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên được xây dựng từ những ngày đầu còn hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Khi Tóc Tiên rơi vào giai đoạn sóng gió nhất cuộc đời như mâu thuẫn gia đình, bế tắc trong định hướng, Mai Tiến Dũng chính là người đã chìa tay ra giúp đỡ đàn em đúng lúc.

Trong một chương trình truyền hình, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng: "Nếu tôi đi hát được 16 năm thì tình bạn với Tóc Tiên cũng phải 14, 15 năm. Tôi xem Tóc Tiên như cô em gái mà tôi rất yêu thương. Tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Tiên".

img-2017.jpg

Không chỉ là lời nói mà Mai Tiến Dũng luôn chứng minh bằng hành động. Anh đã khuyên Tóc Tiên dọn ra ở riêng để giảm bớt căng thẳng với gia đình, rồi ngỏ ý rủ cô về sống cùng để có chỗ dựa tinh thần. Khi cùng nhau sinh hoạt và đi diễn, tình bạn, tình anh em của cả hai ngày càng trở nên khăng khít.

Khi cả hai trở về Việt Nam để tiếp tục chặng đường nghệ thuật, sự thân thiết này vẫn không hề đổi thay, thậm chí càng có ý nghĩa hơn. Cả hai không xuất hiện cạnh nhau quá thường xuyên nữa nhưng mỗi bước ngoặt của người này, người kia đều có mặt. Hoặc, khi một bên có dự án âm nhạc, bên còn lại sẵn sàng có mặt ủng hộ, thậm chí hỗ trợ hết mức có thể.

img-2016.jpg

Tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ 2022, khoảnh khắc Tóc Tiên rưng rưng khi nghe Mai Tiến Dũng trải lòng về giai đoạn anh trầm cảm sau khi về nước đã khiến khán giả xúc động. Cô nói: "Khi anh đứng đây, em rất hạnh phúc. Em biết anh Dũng có thời gian khó khăn với nghề. Em cũng thấy có lỗi khi không giúp được anh nhiều".

img-2019.jpg

Nhờ chia sẻ này, khán giả mới thấu hiểu về nỗi lòng và những góc khuất trong cuộc đời của người anh lớn. Giúp đỡ Tóc Tiên một phần, nhưng bản thân Mai Tiến Dũng cũng đối mặt với nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Giờ đây, Tóc Tiên luôn nhiệt tình ủng hộ đàn anh hết sức có thể như một cách thể hiện tấm chân tình và lòng biết ơn của mình.

Mới đây, Tóc Tiên đăng tải bức ảnh ăn tối cùng Mai Tiến Dũng, kèm dòng chữ "Forever love" (PV: "Mãi yêu"). Một câu nói ngắn nhưng đủ để khẳng định tình cảm đặc biệt kéo dài hơn một thập kỷ rưỡi, khiến cư dân mạng ngày càng yêu thương tình bạn của cặp nghệ sĩ này.

img-2014.jpg

Suốt hơn 15 năm, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng đã chứng minh rằng trong làng giải trí đầy biến động vẫn có những tình bạn chân thành, cùng hướng đến sự phát triển tích cực. Khi đã có thành tựu nhất định, họ không bỏ qua nhau mà cùng đưa nhau đi lên, thậm chí tiếp tục đồng hành và giúp nhau khi cần.

Thiện Dư - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
