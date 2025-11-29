Hoa hậu Thanh Thủy được Trấn Thành - Đinh Ngọc Diệp "chấm điểm" diễn xuất

HHTO - Xuất hiện trong A.I LÀ AI tập 6, Hoa hậu Thanh Thủy khiến Trấn Thành, Đinh Ngọc Diệp bất ngờ về khả năng diễn xuất. Netizen "đặt ngôi sao hy vọng" nàng hậu sẽ màn chạm ngõ điện ảnh trong thời gian tới.

Tập 6 A.I LÀ AI vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi quy tụ những gương mặt nổi bật trong hai phim chiếu rạp trăm tỷ là Thám Tử Kiên - có diễn viên Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp và Bộ Tứ Báo Thủ - có Tiểu Vy, Quốc Anh, Kỳ Duyên cùng MC Trấn Thành. Cuộc hội ngộ của dàn khách mời cùng ngành mang đến những câu chuyện thú vị, bóc tách nhiều chuyện hậu trường hài hước trong đoàn phim.

Tuần này, khách mời "được chọn" có "song trùng" xuất hiện đầu tiên là Hoa hậu Tiểu Vy. Người đứng sau lớp A.I chính là Hoa hậu Thanh Thủy - người em thân thiết cùng quê của mỹ nhân sinh năm 2000. Cùng sở hữu thân hình chuẩn, giọng nói vùng miền đặc trưng và quá hiểu tính cách của nhau nên Thanh Thủy có những màn tương tác tự nhiên, dễ thương.

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc chính thức lộ diện, Thanh Thủy và Quốc Anh đã có màn tái hiện lại phân cảnh tranh cãi nảy lửa "có chuyện đi ăn nhà hàng thôi mà cãi nhau một tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa xong" từng viral trong phim Bộ Tứ Báo Thủ. Trong đó, Quốc Anh tiếp tục làm tròn vai với những câu thoại chắc nhịp, đầy cảm xúc. Còn Thanh Thủy được nhận xét có lối diễn đạt tự nhiên, cách nhấn nhá hợp lý, ngôn ngữ hình thể vừa vặn.

Đạo diễn Trấn Thành dành lời khen: "Bữa nay mới phát hiện thêm Thanh Thủy có khả năng diễn xuất nữa nha". Còn diễn viên/nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp nhìn thấy sự nhập tâm của Quốc Anh - Thanh Thủy cho vai diễn, khiến cô tin đó là sự thật. Đinh Ngọc Diệp và diễn viên Quốc Huy còn hóm hỉnh nói rằng "lo cho Tiểu Vy, nếu anh Thành có cast phim nào thì hai em ngang tài ngang sức". Nữ chính phim Thám Tử Kiên cũng đề xuất một bộ phim có sự xuất hiện của hai nàng hậu - trong vai hai chị em với hai sắc thái khác nhau.

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp dành lời khen có cánh cho Thanh Thủy - "đối thủ đáng gờm" của Tiểu Vy. Nguồn clip: NSX

Bên cạnh đó, nhiều fan cho biết đã nhận ra năng khiếu diễn xuất của Thanh qua nhiều clip quay trend được cô đăng tải trên TikTok cá nhân. Khán giả đặt "ngôi sao hy vọng" nàng hậu sẽ thử sức ở lĩnh vực mới, sớm ra mắt trong vai trò diễn viên.