Dàn anh trai "khều vote": B Ray quyết chia rẽ MasonB, buitruonglinh "xin quẻ"

Hà Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang đến gần, cuộc đua bầu chọn giữa các thí sinh cũng nóng hơn bao giờ hết. Không chỉ là cuộc so kè giữa các FC, dàn "anh trai" cũng không ngần ngại "hơn thua", "khều vote" từ nhà mình tới nhà đối thủ.

Không khí "hơn thua" đang bao trùm cuộc đua vote Anh Trai "Say Hi" 2025. Khởi đầu có lẽ là đoạn chat giữa Mason NguyễnCONGB được chia sẻ rộng rãi trên Threads khi khoảng cách giữa cặp "bạn siêu thân" trên BXH chỉ vỏn vẹn 1.000 phiếu. Nhưng cũng chính đoạn chat hơn thua được Mason Nguyễn chia sẻ qua broadcast đã "kích hoạt" ngòi nổ khiến 2 FC tăng tốc, đồng thời fan couple thêm quyết tâm giúp "đôi bạn" trụ vững Top 5.

mason-nguyencongb.jpg
Khoảnh khắc MasonB “đấu đá” nhau.
mason-nguyen-tuyen-chien-b-ray.jpg
Mason Nguyễn cũng không ngần ngại đáp trả đàn anh B Ray khi bị "tuyên chiến".

buitruonglinh cũng khiến fan bật cười khi “gia nhập hội tâm linh”, anh bình luận trên một trang xem tarot để xin dự đoán kết quả Best5. Dù là một hành động vui vẻ, nhưng điều này cũng cho thấy quyết tâm và kỳ vọng của anh - một trong những nhân tố được dự đoán sẽ có thành tích xứng đáng với nỗ lực bền bỉ của mình xuyên suốt cuộc thi.

buitruonglinh.jpg
buitruonglinh tìm đến tarot để “xin quẻ”.

Trong khi đó, Nhâm Phương Nam một lần nữa khiến fan xuýt xoa khi "khều vote" cho Vương Bình. Không chỉ lên tiếng cổ vũ, anh còn mạnh dạn tuyên bố sẽ chuyển khoản cho những ai bầu chọn cho “người em cưng” của mình.

nham-phuong-nam-vuong-binh.png
Xuyên suốt cuộc thi, cả hai luôn được yêu mến vì tình huynh đệ gắn bó và chân thành.

Bên cạnh đó, các "anh trai" như Gill, Sơn.K hay Robber cũng liên tục có những động thái dễ thương để kêu gọi fan bầu chọn. Tuy nhiên "chấn động" nhất phải là B Ray với màn livestream "tuyên chiến" với đôi bạn MasonB quyết giật Top 4; vừa tự mua account cày vote vừa đi khều FC các anh trai khác ủng hộ.

gill.png
Gill “làm nũng” các fan, bày tỏ tham vọng ít nhất cũng lọt vào Best5.
robber.png
Hành động ngoi lên nhờ các fan bầu chọn rồi lại "xóa app" của Robber khiến các fan phì cười.
hit-maker-7.png
B Ray gây chấn động về nước đi không ai ngờ: Hết mua account tự vote lại khều vote cả các FC "bạn".
son-k.png
Sơn.K gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả cùng ekip và bày tỏ mong muốn góp mặt trong Best5.

Nhiệt huyết của các anh trai đang khiến chặng đua cuối trở nên hấp dẫn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, các fan đều đồng ý rằng sự thành công của mùa 2 đến từ chính những khoảnh khắc tương tác đáng yêu, hài hước và chân thật mà các anh trai đã mang lại.

585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Hà Phương
#Anh Trai Say Hi 2025 #cuộc chiến đua vote #Mason Nguyễn #CONGB #buitruonglinh #Sơn.K #Anh Trai Say Hi #chung kết Anh Trai Say Hi

