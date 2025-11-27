Cuộc đua vote Say Hi: NEGAV, Vũ Cát Tường trụ vững, Buitruonglinh, B Ray hóa "hắc mã"

HHTO - So với tối 26/11, bảng xếp hạng Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, NEGAV tiếp tục giữ vững ngôi đầu, nhiều gương mặt khác đang bứt phá vào Best 5.

Chỉ sau 24 giờ cập nhật, bảng xếp hạng bầu chọn Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025 đã ghi nhận sự thay đổi, làm “nóng” thêm cuộc đua Best 5. Trong lần cập nhật mới nhất vào khung giờ 19h00 ngày 27/11, NEGAV tiếp tục là cái tên giữ vững vị trí dẫn đầu với 524.116 phiếu, thể hiện sức mạnh bền bỉ của fanclub trong đường đua quyết liệt này.

Các EMBES (FC NEGAV) vẫn không ngừng triển khai các chiến dịch kêu gọi bình chọn.

Ở vị trí thứ 2, Vũ Cát Tường cũng tạo bất ngờ với cú bứt phá ngoạn mục: Lượng phiếu tăng từ 155.931 ngày hôm qua lên 342.609 trong lần cập nhật mới nhất, dù vẫn còn cách ngôi quán quân khoảng 180.000 phiếu nhưng cho thấy fanclub của giọng ca Mơ cũng đang dốc toàn lực vào cuộc đua.

Vũ Cát Tường giữ vững vị trí số 2 sau lần cập nhật mới nhất, có dấu hiệu tăng tốc mạnh mẽ.

Cú bứt tốc ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng thuộc về buitruonglinh, khi nam ca sĩ bất ngờ bứt phá từ hạng 5 lên hạng 3 với 340.316 phiếu. Trước đó, buitruonglinh đã lên tiếng bày tỏ mong muốn góp mặt vào Top 5 và khán giả vô tình bắt gặp khoảnh khắc thú vị: Nam ca sĩ đi xem tarot để biết "trước tương lai".

buitruonglinh bứt tốc bất ngờ.

Trong lần cập nhật tối qua, buitruonglinh đứng sau Mason Nguyễn và CONGB, nhưng cú "lội ngược dòng" đã đẩy hai người em cùng team Hermosa xuống vị trí 4 và 5 lần lượt với 286.317 và 245.284 phiếu. So với lần cập nhật trưa nay, mức chênh phiếu giữ hai "mẩu" Hermosa đã nới rộng từ 500 phiếu lên hơn 41.000 phiếu. Đáng chú ý, dù bảng xếp hạng có thay đổi, Mason Nguyễn và CONGB vẫn luôn đứng kề nhau.

Mason Nguyễn và CONGB là đôi bạn thân ngoài đời và khi lên BXH vẫn "chúng mình có nhau" qua mỗi lần cập nhật số liệu.

Bên cạnh đó, B Ray áp sát Top 5, leo lên vị trí thứ 6 với 200.906 phiếu. Sự thăng hạng của B Ray vô tình chia cắt màn “giữ chuỗi” của nhóm Hermosa, khi trước đó, Sơn.K và ba thành viên còn lại đứng sát nhau trong BXH, nhưng hiện tại Sơn.K đã rơi xuống hạng 7 với 183.223 phiếu.

B Ray tham vọng chia cắt "đôi uyên ương" Mason Nguyễn và CONGB.

Nhìn chung, sau 24 giờ, sự chênh lệch giữa Top 7 và các thí sinh còn lại vẫn khá lớn, khi sau hạng 7 Sơn.K là Ryn Lee với 84.915 phiếu, Vương Bình vươn lên hạng 9 với 73.975 phiếu - tăng 2 bậc so với lần cập nhật tối qua. Trong khi đó OgeNus lần đầu tiên vào Top 10 với 64.086 phiếu.

Sự chênh lệch đáng kể giữa Top 7 và Top 8 vẫn là chủ đề thu hút thảo luận.

Top 10 tính đến 19h ngày 27/11

Những biến động liên tục không chỉ tạo kịch tính cho người hâm mộ Anh Trai "Say Hi" 2025 mà còn đặt ra bài toán chiến lược cho các fanclub. Việc lên kế hoạch kêu gọi bình chọn, tận dụng "thời điểm vàng" và tổ chức các chiến dịch online chính là chìa khóa giúp thần tượng bứt phá trên bảng xếp hạng.