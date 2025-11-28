Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss International 2025: Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn áo dài cho màn final walk

JEANIE - Ảnh + video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong đêm Chung kết Miss International 2025, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại hơn một năm nhiệm kỳ đầy nỗ lực và cống hiến.

Trên sân khấu final walk, Hoa hậu Thanh Thủy bước đi những bước cuối cùng trong vai trò đương kim Miss International. Người đẹp khiến fan sắc đẹp vô cùng tự hào khi lựa chọn tà áo dài truyền thống cho khoảnh khắc ý nghĩa này. Trang phục với họa tiết hoa anh đào đính sequin, được NTK Lê Thanh Hòa chuẩn bị riêng cho Hoa hậu Thanh Thủy.

Trong bài phát biểu, Hoa hậu Thanh Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ chức Miss International, công ty quản lý cùng ekip đã đồng hành suốt một năm qua.

Nàng hậu chia sẻ: “Nhìn lại một năm qua, hành trình của tôi không quá ngắn cũng không quá dài, bởi đó là một hành trình trọn vẹn về mọi mặt. Cảm ơn tất cả khán giả trên toàn thế giới, chính nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn những gì tôi từng tưởng tượng”.

﻿thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy2.jpg

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Thanh Thủy là việc cô biến danh hiệu Miss International thành cầu nối để dự án nước sạch mà mình ấp ủ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. “Nhờ có danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng và nâng tầm dự án SDG 6 của mình. Không chỉ ở Việt Nam, tôi còn mang nước sạch đến những nơi đang cần nhất trên thế giới như Angola, châu Phi”.

Trong bài phát biểu final walk đầy cảm xúc, Thanh Thủy thể hiện sự tinh tế khi sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật để gửi lời cảm ơn. Cô đặc biệt bày tỏ tình cảm dành cho quê hương: "Cảm ơn khán giả Việt Nam đã luôn ủng hộ Thủy trên từng bước chân. Và dù đặt chân đến nơi nào Thủy đều luôn tự hào với màu cờ trên sash của mình, rằng mình đến từ Việt Nam" .

﻿thanh-thuy5.png
thanh-thuy6.png

Bên cạnh đó, cô cũng dành những lời cảm ơn ấm áp cho đất nước Mặt Trời mọc bằng tiếng Nhật, nhắc về những kỷ niệm khó quên, như một lời hứa sẽ quay lại: “Cảm ơn người dân Nhật Bản vì đã luôn chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Tôi vô cùng cảm ơn Nhật Bản đã tạo ra những ký ức khiến tôi muốn quay trở lại nhiều lần”.

thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy4.jpg

Cuối cùng, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai, cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên Sức Mạnh Phụ Nữ (WOMEN POWER)”.

mi.jpg

Chung cuộc, đại diện Colombia đăng quang Miss International 2025. Các danh hiệu còn lại bao gồm: Á hậu 1 thuộc về đại diện Zimbabwe, Á hậu 2 đến từ Bolivia, Á hậu 3 người Indonesia và Á hậu 4 là đại diện Philippines.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh + video clip: FBNV
#Miss International 2024 #Hoa hậu Thanh Thủy #Áo dài #Final walk #Hoa hậu Quốc tế 2024 #Huỳnh Thị Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam 2022

Xem thêm

Cùng chuyên mục