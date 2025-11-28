Miss International 2025: Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn áo dài cho màn final walk

HHTO - Trong đêm Chung kết Miss International 2025, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại hơn một năm nhiệm kỳ đầy nỗ lực và cống hiến.

Trên sân khấu final walk, Hoa hậu Thanh Thủy bước đi những bước cuối cùng trong vai trò đương kim Miss International. Người đẹp khiến fan sắc đẹp vô cùng tự hào khi lựa chọn tà áo dài truyền thống cho khoảnh khắc ý nghĩa này. Trang phục với họa tiết hoa anh đào đính sequin, được NTK Lê Thanh Hòa chuẩn bị riêng cho Hoa hậu Thanh Thủy.

Trong bài phát biểu, Hoa hậu Thanh Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ chức Miss International, công ty quản lý cùng ekip đã đồng hành suốt một năm qua.

Nàng hậu chia sẻ: “Nhìn lại một năm qua, hành trình của tôi không quá ngắn cũng không quá dài, bởi đó là một hành trình trọn vẹn về mọi mặt. Cảm ơn tất cả khán giả trên toàn thế giới, chính nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn những gì tôi từng tưởng tượng”.

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Thanh Thủy là việc cô biến danh hiệu Miss International thành cầu nối để dự án nước sạch mà mình ấp ủ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. “Nhờ có danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng và nâng tầm dự án SDG 6 của mình. Không chỉ ở Việt Nam, tôi còn mang nước sạch đến những nơi đang cần nhất trên thế giới như Angola, châu Phi”.

Trong bài phát biểu final walk đầy cảm xúc, Thanh Thủy thể hiện sự tinh tế khi sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật để gửi lời cảm ơn. Cô đặc biệt bày tỏ tình cảm dành cho quê hương: "Cảm ơn khán giả Việt Nam đã luôn ủng hộ Thủy trên từng bước chân. Và dù đặt chân đến nơi nào Thủy đều luôn tự hào với màu cờ trên sash của mình, rằng mình đến từ Việt Nam" .

Bên cạnh đó, cô cũng dành những lời cảm ơn ấm áp cho đất nước Mặt Trời mọc bằng tiếng Nhật, nhắc về những kỷ niệm khó quên, như một lời hứa sẽ quay lại: “Cảm ơn người dân Nhật Bản vì đã luôn chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Tôi vô cùng cảm ơn Nhật Bản đã tạo ra những ký ức khiến tôi muốn quay trở lại nhiều lần”.

Cuối cùng, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai, cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên Sức Mạnh Phụ Nữ (WOMEN POWER)”.

Chung cuộc, đại diện Colombia đăng quang Miss International 2025. Các danh hiệu còn lại bao gồm: Á hậu 1 thuộc về đại diện Zimbabwe, Á hậu 2 đến từ Bolivia, Á hậu 3 người Indonesia và Á hậu 4 là đại diện Philippines.