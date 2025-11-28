Quốc Thiên hé lộ dự án concert SKYNOTE 2026, trong tháng cuối năm 2025 có gì?

HHTO - Sau đêm concert SKYNOTE trước gần 10.000 khán giả, Quốc Thiên tiết lộ "SKYNOTE 2026 sẽ là hành trình mới, với những trải nghiệm mới và những thách thức mới - và tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó".

Sau một tuần kể từ live concert SKYNOTE: The Reflection 2025 (tổ chức hôm 22/9), ca sĩ Quốc Thiên vừa có những trải lòng đầu tiên. Nam ca sĩ bộc bạch: "Thật ra đến bây giờ sau gần một tuần - cảm xúc trong tôi vẫn còn rất rõ. Ngay khoảnh khắc trình diễn xong ca khúc cuối cùng SKYNOTE, tôi chỉ có đúng một suy nghĩ là 'Mình đã làm được'".

Quốc Thiên cho biết SKYNOTE 2025 là dự án mà anh và ê-kíp chuẩn bị suốt nhiều tháng, trải qua rất nhiều giai đoạn áp lực và thử thách, nên khi giai điệu cuối cùng vang lên anh cảm nhận được sự vỡ òa trong chính mình. Giọng ca Chia Cách Bình Yên nhớ lại khoảnh khắc kết thúc concert: "Tôi đã đứng nhìn khán đài một lúc lâu, gần như không tin nổi trước hình ảnh gần 10 nghìn khán giả vẫn ở lại đến phút cuối cùng".

Đêm concert của Quốc Thiên quy tụ gần 10.000 khán giả, kéo dài khoảng 4 tiếng với các tiết mục solo và các sân khấu song ca với 3 khách mời: Hồ Ngọc Hà - Bùi Công Nam - MONO. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đồng đội tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm chung với Quốc Thiên gồm Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Duy Khánh hay màn tái hợp của Nhà Trẻ từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mang đến một đại tiệc âm nhạc đặc sắc. "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà thừa nhận rằng sau đêm live concert SKYNOTE, Quốc Thiên đã bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.

Nhân đây, Quốc Thiên cũng bật mí về đêm nhạc "thương hiệu" SKYNOTE 2026 để "giữ chuỗi" mỗi năm một lần. "Ngay sau SKYNOTE 2025, tôi đã ghi lại một số ý tưởng cho năm sau. Nhưng để gọi là "bắt tay vào làm" thì có lẽ hơi sớm. Tôi muốn cho bản thân và cả ê-kíp thời gian để nhìn lại, phân tích những gì đã làm được và những điều có thể làm tốt hơn.

Hiện tại tôi vẫn trong giai đoạn cảm nhận dư âm của SKYNOTE 2025, nhưng chắc chắn chỉ một thời gian nữa thôi, tôi và ê-kíp sẽ bắt đầu lên khung cho chặng tiếp theo. SKYNOTE 2026 sẽ là hành trình mới, với những trải nghiệm mới và những thách thức mới và tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó" - nam ca sĩ chia sẻ.

Về lịch trình vừa được cập nhật cho tháng cuối năm 2025, Quốc Thiên sẽ có hẹn với khán giả ở nhiều chương trình âm nhạc như fancon Nhà Trẻ, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, Y-Concert,...