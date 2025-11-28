Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp sao nữ thân thiết khiến dân tình "phát sốt", đã xinh lại còn thông minh

Thiện Dư

HHTO - Khán giả đang vô cùng thích thú với tình bạn của cặp sao nữ này, hợp nhau từ nhan sắc đến cả thần thái.

Thời gian gần đây, khán giả bỗng dậy sóng vì một cặp sao nữ cực kỳ thân thiết là Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Không chỉ liên tục xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay đời thường, cả hai còn thoải mái livestream chung, tương tác ngọt ngào khiến công chúng không khỏi "phát cuồng".

2279686215995321148294812715n-17.jpg

Tình bạn bất ngờ của Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến bắt đầu gây chú ý khi cả hai thường xuyên dành thời gian livestream, không cùng nhau thì cũng nhắc đến nhau. Mới đây nhất, một đoạn livestream có sự góp mặt của cả Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã gây bão mạng xã hội. Lúc này, Kim Tuyến gửi nụ hôn qua màn hình cho khán giả thì Đồng Ánh Quỳnh không chịu. Cả hai được dịp chọc ghẹo nhau qua lại, khiến ai xem cũng thích thú vì tình bạn đáng yêu, tự nhiên của cặp mỹ nhân.

photo-6145225833048640465-y.jpg
Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh cùng livestream.
Đoạn livestream hài hước, dễ thương của Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến. Nguồn: Hội Đồng Kim Đồng

Hoặc trước đó, Kim Tuyến từng livestream một mình và kể chuyện "giận dỗi" vì Đồng Ánh Quỳnh đi chơi với Hoa hậu Kỳ Duyên mà không nghe máy. Thậm chí, Kim Tuyến còn gọi cô bạn bằng biệt danh thân tình là "Cún", khiến khán giả thích thú. Ngay sau đoạn livestream, Kỳ Duyên cũng hưởng ứng, đăng trạng thái vừa chọc ghẹo, vừa âm thầm "đẩy thuyền" cả hai.

base64-17642177872121314125150-1.jpg
Kỳ Duyên chọc ghẹo Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến.

Cư dân mạng khen ngợi Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến hợp nhau như lẽ thường tình, từ nhan sắc, phong cách đến tính cách vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, trở thành tổ hợp "chị đẹp" mới toanh cực kỳ cuốn hút của làng giải trí Việt.

2778234388301684850639147121n-17.jpg

Sinh năm 1987, Kim Tuyến từng đoạt giải Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 trước khi bén duyên với diễn xuất. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ và lớn qua hàng loạt tác phẩm như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Tuổi Thanh Xuân, Cát Nóng, Ngủ Với Hồn Ma... Nhờ thực lực cùng nhan sắc mặn mà theo thời gian, Kim Tuyến luôn là một trong những mỹ nhân hàng đầu màn ảnh nhỏ, được nhiều đoàn phim "chọn mặt gửi vàng".

kim-tuyen-86-1693565477567648135.jpg

Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh nổi lên như một hiện tượng sau khi giành ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2017. Sao nữ sinh năm 1995 gây ấn tượng bởi thần thái mạnh mẽ, thích hợp với hình mẫu nhân vật "đả nữ". Cơ duyên đến với cô khi chuyển hướng sang diễn xuất, trở thành nữ chính Thanh Sói sau quá trình casting gian nan. Bộ phim góp phần đưa Đồng Ánh Quỳnh trở thành tân binh tiềm năng, được kỳ vọng kế thừa Ngô Thanh Vân về mảng hành động - võ thuật. Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, thu về lượng fan lớn nhờ sự đa tài và khí chất của mình.

troi-sinh-mot-cap-tap-1-dong-anh.jpg
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Thiện Dư
#Kim Tuyến #Đồng Ánh Quỳnh #Chị Đẹp Đạp Gió 2024

