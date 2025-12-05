Nghi vấn Tân Binh Toàn Năng bị lộ kết quả các Công diễn: Nguyên nhân do đâu?

HHTO - Tân Binh Toàn Năng đã bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, nhưng gần đây, nhiều kết quả các buổi Công diễn lại bị rò rỉ trước khi phát sóng khiến fan bức xúc.

Tân Binh Toàn Năng đã đi đến Công diễn 4/5 - giai đoạn nước rút của các tân binh, khi mà thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề nhạy cảm với người hâm mộ. Thế nhưng những ngày gần đây, nhiều kết quả chưa lên sóng của các Công diễn cùng thông tin nội bộ lại bị lan truyền tràn lan trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần các tân binh, khán giả lẫn ê-kíp sản xuất.

Một số người hâm mộ lý giải rằng khoảng cách thời gian giữa buổi ghi hình và thời điểm phát sóng khá xa, khiến nguy cơ rò rỉ thông tin gia tăng. Dù ban tổ chức đã cố gắng kiểm soát bằng cách dán camera điện thoại, nhắc nhở không ghi hình và mong người xem không tiết lộ kết quả, vẫn xuất hiện những trường hợp không tuân thủ - điều mà ê-kíp rất khó kiểm soát trong bối cảnh lượng khán giả lớn.

Ê-kíp thường xuyên lên thông báo mong khán giả hỗ trợ không tiết lộ về Công diễn chưa được công chiếu.

Việc lộ kết quả không chỉ ảnh hưởng tới cảm xúc của fan, mà còn tạo áp lực tâm lý cho các tân binh, đặc biệt khi những tin đồn xoay quanh việc "đóng băng", bị loại bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trước thực trạng này, các Bé Năng (fandom của Tân Binh Toàn Năng) kêu gọi mọi người hạn chế lan truyền tin chưa kiểm chứng. Đồng thời, nếu khán giả phát hiện bài đăng cố tình spoil, hãy nhắc người đăng gỡ bài hoặc báo lại cho ê-kíp để xử lý kịp thời.

Việc nhiều thông tin chưa kiểm chứng được lan truyền ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của người hâm mộ.

Đêm Chung kết Tân Binh Toàn Năng 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13.12, hứa hẹn mang đến bầu không khí bùng nổ khi có sự góp mặt của nhóm nhạc TEMPEST từ Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa dàn tân binh Việt Nam và các "tiền bối" K-pop được kỳ vọng tạo ra những màn trình diễn ấn tượng cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Vé đặc quyền tham dự ghi hình Chung kết đã sold out chỉ trong 20 phút - con số đủ cho thấy sức nóng của chương trình lẫn kỳ vọng của các Bé Năng dành cho màn đối đầu cuối cùng và đội hình debut.