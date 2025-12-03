Tân Binh Toàn Năng: Duy Lân làm nhóm trưởng, Phúc Nguyên bật khóc vì điều này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vân Anh
HHTO - "Tân Binh Toàn Năng" đã đi đến Công diễn 4/5, đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong đội hình. Duy Lân bất ngờ được trao vị trí nhóm trưởng, còn Phúc Nguyên khiến khán giả nghẹn ngào với khoảnh khắc bật khóc ngay trên sân khấu.

Công diễn 4 Tân Binh Toàn Năng được xem là vòng đấu "tử thần" của các Tân Binh Thăng Cấp, khi các thực tập sinh phải duy trì phong độ trong trạng thái căng thẳng kéo dài, đồng thời đối mặt với đối thủ mạnh từ quốc tế.

Các tân binh phải vượt qua hai phần thi: Vòng Phá băng và vòng thi đấu chính với hai tiết mục Dance BattlePerformance. Áp lực càng tăng cao khi đối thủ của các tân binh là BUS - nhóm nhạc 12 thành viên bước ra từ chương trình sống còn 789 Survival. Sau hơn một năm hoạt động, BUS đã gây tiếng vang lớn tại Thái Lan và được đánh giá là nhóm nhạc trẻ hàng đầu xứ sở chùa vàng với loạt thành tích "khủng".

Trong khi đó, tinh thần đội hình Tân Binh Thăng Cấp lại sa sút rõ rệt sau khi minhtin phải dừng chân, còn Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn tạm thời "đóng băng", không được tiếp tục thi đấu.

man-trinh-dien-dong-deu-va-chuyen-nghiep-cua-bus-da-khang-dinh-dang-cap-cua-1-nhom-nhac-hang-dau-thai-lan.png
Nhóm BUS đặt ra thách thức lớn cho dàn tân binh Việt. Ảnh: BTC.

Khác với các Công diễn trước, lần này NSX Toàn năng SOOBIN được trao toàn quyền lựa chọn trưởng nhóm. Quyết định của SOOBIN chọn Duy Lân cho vị trí leader ở Công diễn 4 khiến nhiều người bất ngờ, bởi khán giả vẫn chưa thấy anh có quá nhiều dịp thể hiện trọn vẹn mặt chuyên môn hay khả năng dẫn dắt. Tuy vậy, số đông người xem lại đánh giá cao nỗ lực của anh, nhận định Duy Lân là một thực tập sinh chăm chỉ, khiêm nhường và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

Các tân binh còn lại cũng đặt nhiều niềm tin ở Duy Lân vì tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của anh. Tân binh Phúc Nguyên chia sẻ: "Anh ấy có EQ khá cao, em nghĩ lần này leader sẽ tránh được những vấn đề nhạy cảm trong thời điểm gấp rút".

nsx-toan-nang-soobin-chia-se-voi-duy-lan-ve-ap-luc-tam-ly-khi-lam-leader-trong-cong-dien-kho-khan-nay-70846521154640869721024.png
SOOBIN chia sẻ với Duy Lân về áp lực tâm lý khi làm thủ lĩnh trong Công diễn đầy khó khăn. Ảnh: BTC.

Ở vai trò leader lần đầu tiên, Duy Lân càng chịu áp lực lớn khi phải dẫn dắt nhóm trong bối cảnh tinh thần sa sút. SOOBIN đánh giá Duy Lân là kiểu "soft leader" (đội trưởng dẫn dắt theo hướng mềm mỏng), dùng sự điềm tĩnh để kết nối các thành viên nhưng đôi lúc còn thiếu sự cứng rắn. Sau góp ý từ nhà sản xuất, Duy Lân đã điều chỉnh, tổ chức lại nhóm và củng cố sự đồng lòng.

Khoảnh khắc xúc động nhất của Công diễn 4 đến sau phần trình diễn Take U Home Tonight. Phúc Nguyên đã bật khóc khi nhắc đến minhtin - người anh luôn bên cạnh nhắc nhở giờ giấc và chăm sóc cậu như một "bảo mẫu" trong ký túc xá. "Anh minhtin ơi, anh đừng có nản chí nha…", tân binh sinh năm 2005 nghẹn ngào nói.

Ở phía góc sân khấu, minhtin đã lặng lẽ dõi theo, lắng nghe từng lời đàn em gửi gắm. Hành trình có thể tạm dừng nhưng tình cảm gắn kết giữa các tân binh và đam mê với sân khấu vẫn luôn hiện diện trong tim mỗi người.

Phúc Nguyên bật khóc khi chia sẻ về người anh đã dừng chân tại Công diễn trước. Nguồn: BTC.
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Vân Anh
