Tân Binh Toàn Năng tập 9: Hồ Đông Quan gây lo lắng, Đức Duy có hành động bất ngờ

HHTO - Trong tập mới nhất của "Tân Binh Toàn Năng", hai tân binh bị đóng băng - Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn (Hữu Sơn) khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Hồ Đông Quan gây lo lắng

Trong tập 9 Tân Binh Toàn Năng, khán giả đứng ngồi không yên với việc hai tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn bị dừng biểu diễn, ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần cả nhóm. Quy tắc Công diễn 4 như sau: Vòng đấu 1 là vòng phá băng, đội hình phải giải cứu các thành viên bị đóng băng; vòng đấu 2 sẽ được chia thành 2 tiết mục thi đấu, 1 tiết mục Dance Battle và 1 tiết mục Performance.

Cường Bạch và Swan Nguyễn còn liên tục gặp vấn đề sức khỏe, phải chăm sóc y tế và không thể tham gia tập luyện cùng nhóm. Thêm vào đó, đối thủ tại Công diễn 4 là BUS - đến từ Thái Lan. Đây là nhóm nhạc nam 12 thành viên trực thuộc SONRAY MUSIC (TADA Entertainment), ra mắt từ show 789 SURVIVAL và là nhóm nhạc hàng đầu tại xứ sở chùa vàng.

Tại Công diễn 4, NSX Toàn năng SOOBIN và các tân binh đều thống nhất ưu tiên việc giải cứu hai đồng đội, đặt mức thử thách 93.5% cho vòng 1 và 96% cho vòng 2. Màn trình diễn mở màn của BUS đã thiết lập một cột mốc điểm cao nhất từ trước đến nay - 829 điểm.

BUS đã tổ chức tour Fancon “Knock Knock” đi qua 5 thành phố. Tháng 3/2025, nhóm còn có concert đầu tay tại IMPACT Arena, một trong những sân khấu danh giá nhất Thái Lan.

NSX Toàn năng SOOBIN không ngần ngại chỉ ra việc các tân binh bị thả lỏng tinh thần dù trong đang giai đoạn cần nâng cao sự tập trung. Để kiểm tra ý chí và quyết tâm của các tân binh, NSX Toàn năng SOOBIN đặt ra một thử thách tâm lý gay gắt: “Những ai đang cảm thấy mình không còn đủ ý chí, đã quá nản và không thể tiếp tục cống hiến có thể trực tiếp bước ra khỏi cửa và rời đi”.

Lúc này, Đức Duy bất ngờ bước lên. Tuy nhiên, sự thật khiến mọi người thở phào, Đức Duy chỉ muốn thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến và nỗ lực hơn nữa: “Em bước lên vì em vẫn còn ý chí tiếp tục chứ để ra ngoài cửa thì em chưa bao giờ muốn bước ra”.

Duy Lân lần đầu làm đội trưởng

Khác với các Công diễn trước, trưởng nhóm lần này được NSX Toàn năng SOOBIN toàn quyền quyết định. Việc anh lựa chọn Duy Lân cho Công diễn 4 đã tạo ra nhiều bất ngờ. Phúc Nguyên thể hiện sự tin tưởng: “Anh ấy có EQ khá cao, em nghĩ lần này leader sẽ tránh được những vấn đề nhạy cảm trong thời điểm gấp rút”.

Công diễn 4 không chỉ là một cuộc thi mà còn là phép thử khắc nghiệt nhất đối với bản lĩnh và ý chí sinh tồn của Top 11 Tân binh thăng cấp. Từ những giọt mồ hôi của sự kiệt sức, sự lo sợ mất đi đồng đội đến lời cảnh tỉnh mạnh mẽ từ NSX Toàn năng SOOBIN, tất cả tạo nên tinh thần quyết đấu của các tân binh. Với cột mốc điểm số khổng lồ từ nhóm nhạc hàng đầu Thái Lan và thách thức giải cứu thành công hai đồng đội đang bị đóng băng, khán giả kỳ vọng nhóm Tân binh có thể thành công biến áp lực thành động lực và vượt qua Công diễn “tử thần” này.