Chung kết Anh Trai “Say Hi”: Văn Mai Hương đến vì NEGAV, buitruonglinh hóa “chàng thơ”

HHTO - Đến với 9 tiết mục đầu tiên của vòng Chung kết 1 Anh Trai “Say Hi”, các Anh Trai đã mang đến một “đại tiệc âm nhạc” với nhiều gia vị khác nhau.

Tập 12 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mở màn vòng Chung kết 1 bằng loạt tiết mục solo, nơi mỗi Anh Trai lần đầu tiên kể câu chuyện của chính mình trên sân khấu Say Hi bằng những màu sắc riêng nhất, cá nhân nhất và chân thật nhất.

Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình có đến 18 bài solo - đây là con số kỷ lục.

Mở màn đêm thi, Thái Ngân lựa chọn màu sắc ballad quen thuộc qua ca khúc tự sáng tác Đừng Biến Mất Hôm Nay. Bài hát được viết cho một người bạn từng rơi vào trạng thái tiêu cực, luôn muốn biến mất khỏi cuộc sống.

Anh thổ lộ rằng lựa chọn đứng trên sân khấu này chính là quyết định đúng đắn nhất của năm 2025.

Tiếp nối là OgeNus với ca khúc Anh Không Đến Để Rời Đi, lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của MC Trấn Thành: “Anh đến để yêu em, chứ không phải để rời đi”. Sân khấu nhiều màu sắc với gấu bông và hiệu ứng bóng bay thể hiện đúng tinh thần lãng mạn, trẻ trung của bài hát.

OgeNus mang gam màu trái ngược với Thái Ngân.

Jey B mang đến ca khúc Trở Thành Người Em Muốn, một sản phẩm nói về hành trình tự tìm lại bản thân khi con người vô thức cố gắng trở thành phiên bản mà người khác mong đợi. Sân khấu được thiết kế như một căn phòng phủ nước, nơi câu chuyện tình yêu trải dài từ hạnh phúc đến tan vỡ, kết thúc bằng hình ảnh mưa trắng xóa đối lập với ngọn lửa bùng lên phía sau.

Sau phần diễn, MC Trấn Thành khen ngợi giọng hát giàu cảm xúc của Jey B.

HUSTLANG Robber chọn khép lại hành trình bằng Một Tâm Hồn Bình Thản. Sân khấu được dựng như một công trường thu nhỏ với giàn giáo, gỗ ép và mô hình cần cẩu tượng trưng cho những người đã nâng đỡ anh trên đường đời.

Vốn quen với hình ảnh gai góc, anh lần đầu “trở về nguyên bản” - mộc mạc, sâu sắc và nhiều suy tư. Robber ví hành trình tại chương trình như chuyến tàu nhiều toa, mỗi vòng thi mang đến một góc nhìn và bài học mới.

Robber "không mất chất" sau hành trình, thậm chí mang đến một màu sắc rất riêng lên sân khấu.

Với Nhìn Về Phía Anh, Ngô Kiến Huy mang đến một sân khấu tràn nến, tuyết rơi và tiếng đàn giao hưởng. Đây là bản ballad gửi đến những ai đang bế tắc - chỉ cần quay đầu lại, luôn có người sẵn sàng đồng hành.

Đặc biệt nhất, anh thể hiện một đoạn rap do HIEUTHUHAI hỗ trợ sáng tác. Ngô Kiến Huy xem hành trình tại chương trình như cơ hội gắn kết thế hệ nghệ sĩ trẻ và chứng minh rằng mình vẫn luôn nỗ lực đổi mới để khán giả không bao giờ thất vọng.

Tiết mục của Ngô Kiến Huy có sự hỗ trợ từ HIEUTHUHAI.

buitruonglinh chọn thể hiện Đường Chân Trời, ca khúc về một tình yêu sâu đậm nhưng rẽ ngang trong tiếc nuối. Sân khấu piano, những khối đá và màn LED tái hiện đường chân trời tạo nên không gian tối giản nhưng giàu cảm xúc.

Anh gọi đây là lần “trở về với màu sắc thật nhất” của mình.

Với Bí Mật Nhỏ, Mason Nguyễn ví tiết mục như “bài tốt nghiệp” sau cả chặng đường học hỏi và khám phá tại Say Hi. Mason chia sẻ rằng trước khi khán giả yêu nhạc, họ cần hiểu con người nghệ sĩ - bài học mà chương trình đã giúp anh nhận ra rõ hơn bao giờ hết.

NEGAV mang đến It’s Gon’ Be Alright - ca khúc chứa đựng hành trình hai mùa tham gia Say Hi. Sự xuất hiện của Văn Mai Hương, người đàn chị từng dìu dắt anh từ những ngày đầu bước vào showbiz - càng khiến tiết mục thêm trọn vẹn.

Anh gửi đến khán giả thông điệp “mọi thứ rồi sẽ ổn”, như lời kết hoàn chỉnh cho một chặng đường.

Khép lại tập 12, Karik gây ấn tượng với Vạn Lý Độc Hành - một ca khúc dung hòa cổ nhạc, dân gian và tân nhạc, đánh dấu bước ngoặt táo bạo nhất trong sự nghiệp của anh. Lấy cảm hứng từ hành trình tìm lại chính mình sau thời gian tạm rời mạng xã hội, Karik mang lên sân khấu một câu chuyện trưởng thành được kể bằng ngũ cung, cải lương, rap và âm hưởng đương đại.