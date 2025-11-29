Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Trai Say Hi: NEGAV tái ngộ Văn Mai Hương, Thái Ngân viết nhạc tặng bạn thân

HHTO - Trước thềm đêm Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025, các Anh Trai gồm Karik, Ngô Kiến Huy, NEGAV, Thái Ngân lần lượt chia sẻ những câu chuyện về cảm hứng sáng tác, mở ra nhiều cảm xúc trước khi bước vào đêm thi cuối cùng.

Tại vòng chung kết, Anh Trai Thái Ngân trở về với sự mộc mạc của chính mình với giọng hát cùng cây đàn guitar. Anh chia sẻ về ca khúc tự sáng tác Đừng Biến Mất Hôm Nay là món quà dành tặng cho người bạn thân đang mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, với mong muốn qua tiết mục này sẽ truyền thêm động lực để người bạn ấy có thêm dũng khí vượt qua giai đoạn khó khăn.

highlight-2-4.jpg

Trong khi đó, Anh Trai HUSTLANG Robber kể lại câu chuyện sự nghiệp của mình. Phần dàn dựng sân khấu như một công trình mà chính anh là thợ xây, hình ảnh “cần cẩu” được ví như những người đã nâng đỡ nam rapper suốt hành trình. Ca khúc Một Tâm Hồn Bình Thản khẳng định rằng không ai có quyền lấy đi sự bình yên, ước mơ hay khát vọng của mình.

MC Trấn Thành ghi nhận sự thay đổi rõ rệt của HUSTLANG Robber xuyên suốt chương trình, một phiên bản đầu tư, trưởng thành và dũng cảm hơn qua từng live stage. HUSTLANG Robber cũng xem hành trình tại Anh Trai “Say Hi” như chuyến tàu nhiều toa, nơi mỗi vòng thi là một cảm xúc khác nhau.

highlight-2-5.jpg

Mở đầu hành trình bằng Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn và đến chặng cuối cùng, Anh Trai Ngô Kiến Huy một lần nữa chọn ballad mang tên Nhìn Về Phía Anh để đánh dấu bước ngoặt cảm xúc. Để chuẩn bị cho sân khấu lần này, anh đã lần đầu thử sức với rap, dành ra 6 tiếng trong phòng thu để hoàn thiện verse rap dưới sự hỗ trợ của Anh Trai HIEUTHUHAI.

Cùng với đó, Anh Trai Karik cũng sẽ mang đến một tiết mục đặc biệt mang tên Vạn Lý Độc Hành. MC Trấn Thành bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh của nam rapper: “Cân bằng, thảnh thơi và tự do hơn bao giờ hết”. Karik chia sẻ rằng sau thời gian rời xa mạng xã hội để củng cố lại “nhân sinh quan”, anh hiểu rõ bản thân hơn và quyết định thử những điều chưa từng làm với khán giả.

highlight-2-2.jpg

Tiết mục tại Chung kết của Anh Trai NEGAV bất ngờ xuất hiện khách mời đặc biệt - ca sĩ Văn Mai Hương. Giọng ca Nữ Minh Tinh chia sẻ lý do nhận lời tham gia vì cô dành trọn niềm tin cho NEGAV, người đã từng đồng hành cùng mình trong album Hương. MC Trấn Thành tiết lộ chính Văn Mai Hương là người đã mang nam rapper ánh sáng.

Khi được đứng cùng sân khấu với đàn chị lần nữa, NEGAV không kìm được cảm xúc, vì cô chính là người đã nâng đỡ anh trong giai đoạn khó khăn nhất, khi anh “chật vật và từng muốn từ bỏ âm nhạc”. Nam rapper khẳng định rằng với sự kết hợp lần này, anh không chỉ xem nữ ca sĩ là đồng nghiệp, mà hơn hết là một người thân luôn âm thầm tin tưởng và ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật.

highlight-2.jpg
Anh Trai "Say Hi" 2025 lên sóng Tập 12 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 29/11.
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê
