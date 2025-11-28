Ai Thương Ai Mến: Thu Trang khóc hết nước mắt, Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh nên đôi

HHTO - Ai Thương Ai Mến - dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Thu Trang - chính thức tung teaser poster và teaser trailer nhá hàng chuỗi bi kịch xoay quanh cuộc đời thăng trầm của nhân vật Hai Mến.

Bên cạnh Thu Trang và bộ đôi Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh, poster Ai Thương Ai Mến còn hé lộ thêm sự xuất hiện của Ngọc Thuận. Trong phim, Ngọc Thuận vào vai cậu Khả - một thiếu gia giàu có, sành điệu. Từ mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, cậu Khả vô tình “cảm nắng” Hai Mến (Thu Trang).

Thu Trang chia sẻ: “Tôi chọn Ngọc Thuận vì Thuận có gương mặt rất hiền, rất thiện cảm, mà đó lại là điều tôi cần cho một vai công tử hơi ăn chơi. Nhân vật Khả nói chuyện nhiều khi muốn "đập", nhưng khán giả lại không ghét nổi. Khi làm phim, điều quan trọng nhất là tìm được những gương mặt thật sự "chạm" vào tinh thần nhân vật . Và Thuận lại có điều đó”.

Tiếp nối câu hò “đưa tình” mộc mạc của Chờ (Võ Điền Gia Huy) nhá hàng trước đó, teaser trailer khiến khán giả xao xuyến khi hé lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Chờ - Thương (Trâm Anh).

Cao trào cảm xúc đến khi Chờ mạnh dạn nắm lấy tay Thương để thổ lộ mong muốn đến chị Hai Mến: “Chị Hai cho em với Thương thành vợ thành chồng nha chị Hai”. Nhưng ẩn sau những niềm vui trong trẻo, teaser cũng hé lộ dự báo về những thử thách và biến cố mà cả hai phải đối mặt.

Nói về quyết định “chọn mặt gửi vàng” cho Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh, Thu Trang cho biết: “Trâm Anh có ánh mắt buồn mà không yếu đuối, đẹp mà không chảnh. Vai Thương là người phụ nữ cam chịu nhưng không cam phận, nhìn nhẹ nhàng vậy thôi chứ bên trong lì lắm. Trâm Anh không diễn kiểu "tôi đang khổ", mà chỉ cần đứng im, khán giả cũng thấy thương”.

Về phía Võ Điền Gia Huy, nữ đạo diễn đánh giá: “Gia Huy có một gương mặt rất điện ảnh, kiểu buồn nhưng không bi lụy, không cần chải chuốt nhiều cũng đẹp. Nhìn Huy là thấy một người từng đi qua cô đơn. Vẻ ngoài của Huy giúp nhân vật Chờ có chất lặng, chất “chờ” mà tôi cần, không cần phải cố tạo ra”.

Nối tiếp câu chuyện được nhá hàng trước đó, Ai Thương Ai Mến hé lộ những sóng gió mà chị em Mến - Thương phải đối mặt. Mến (Thu Trang) - chị cả trong gia đình bỗng trở thành trụ cột khi cha mẹ qua đời do tai nạn, một mình gồng gánh nợ nần chồng chất.

Mến chịu sức ép từ bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp): Bị ép bán nhà, bắt quỳ gối dưới mưa và bị đánh cho đến bật khóc. Bi kịch xảy ra khi ngay trong đám tang của gia đình, hai chủ nợ khác Trung Lùn và Tiến Luật vẫn kéo đến đòi nợ.

Không còn là “người tình màn ảnh” của Thu Trang, Tiến Luật xuất hiện trong Ai Thương Ai Mến với tạo hình bặm trợn, mở ra nhiều nghi vấn về vai trò của nhân vật này trong đường dây câu chuyện.

Thu Trang tiết lộ: “Tôi và anh Luật từng đóng vợ chồng, người yêu nhiều rồi, nên lần này muốn “đổi không khí”. Tôi tin khán giả sẽ thích một dạng tương tác khác. Với phim này, tôi muốn đóng với trai đẹp (cười)”.