Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Ai Thương Ai Mến: Thu Trang khóc hết nước mắt, Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh nên đôi

Như Lê

HHTO - Ai Thương Ai Mến - dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Thu Trang - chính thức tung teaser poster và teaser trailer nhá hàng chuỗi bi kịch xoay quanh cuộc đời thăng trầm của nhân vật Hai Mến.

Bên cạnh Thu Trang và bộ đôi Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh, poster Ai Thương Ai Mến còn hé lộ thêm sự xuất hiện của Ngọc Thuận. Trong phim, Ngọc Thuận vào vai cậu Khả - một thiếu gia giàu có, sành điệu. Từ mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, cậu Khả vô tình “cảm nắng” Hai Mến (Thu Trang).

Thu Trang chia sẻ: “Tôi chọn Ngọc Thuận vì Thuận có gương mặt rất hiền, rất thiện cảm, mà đó lại là điều tôi cần cho một vai công tử hơi ăn chơi. Nhân vật Khả nói chuyện nhiều khi muốn "đập", nhưng khán giả lại không ghét nổi. Khi làm phim, điều quan trọng nhất là tìm được những gương mặt thật sự "chạm" vào tinh thần nhân vật . Và Thuận lại có điều đó”.

0q4a9232.jpg
0q4a2568.jpg

Tiếp nối câu hò “đưa tình” mộc mạc của Chờ (Võ Điền Gia Huy) nhá hàng trước đó, teaser trailer khiến khán giả xao xuyến khi hé lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Chờ - Thương (Trâm Anh).

Cao trào cảm xúc đến khi Chờ mạnh dạn nắm lấy tay Thương để thổ lộ mong muốn đến chị Hai Mến: “Chị Hai cho em với Thương thành vợ thành chồng nha chị Hai”. Nhưng ẩn sau những niềm vui trong trẻo, teaser cũng hé lộ dự báo về những thử thách và biến cố mà cả hai phải đối mặt.

0q4a7626.jpg

Nói về quyết định “chọn mặt gửi vàng” cho Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh, Thu Trang cho biết: “Trâm Anh có ánh mắt buồn mà không yếu đuối, đẹp mà không chảnh. Vai Thương là người phụ nữ cam chịu nhưng không cam phận, nhìn nhẹ nhàng vậy thôi chứ bên trong lì lắm. Trâm Anh không diễn kiểu "tôi đang khổ", mà chỉ cần đứng im, khán giả cũng thấy thương”.

Về phía Võ Điền Gia Huy, nữ đạo diễn đánh giá: “Gia Huy có một gương mặt rất điện ảnh, kiểu buồn nhưng không bi lụy, không cần chải chuốt nhiều cũng đẹp. Nhìn Huy là thấy một người từng đi qua cô đơn. Vẻ ngoài của Huy giúp nhân vật Chờ có chất lặng, chất “chờ” mà tôi cần, không cần phải cố tạo ra”.

0q4a3049.jpg

Nối tiếp câu chuyện được nhá hàng trước đó, Ai Thương Ai Mến hé lộ những sóng gió mà chị em Mến - Thương phải đối mặt. Mến (Thu Trang) - chị cả trong gia đình bỗng trở thành trụ cột khi cha mẹ qua đời do tai nạn, một mình gồng gánh nợ nần chồng chất.

Mến chịu sức ép từ bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp): Bị ép bán nhà, bắt quỳ gối dưới mưa và bị đánh cho đến bật khóc. Bi kịch xảy ra khi ngay trong đám tang của gia đình, hai chủ nợ khác Trung Lùn và Tiến Luật vẫn kéo đến đòi nợ.

0q4a8766.jpg
0q4a4826.jpg

Không còn là “người tình màn ảnh” của Thu Trang, Tiến Luật xuất hiện trong Ai Thương Ai Mến với tạo hình bặm trợn, mở ra nhiều nghi vấn về vai trò của nhân vật này trong đường dây câu chuyện.

Thu Trang tiết lộ: “Tôi và anh Luật từng đóng vợ chồng, người yêu nhiều rồi, nên lần này muốn “đổi không khí”. Tôi tin khán giả sẽ thích một dạng tương tác khác. Với phim này, tôi muốn đóng với trai đẹp (cười)”.

0q4a2973.jpg
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê
#điện ảnh #Thu Trang #Võ Điền Gia Huy #Trâm Anh #Ngọc Thuận #Tiến Luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục